कई जानलेवा हादसों के बाद चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों में फ्लश डोर हैंडल को किया बैन

चीनी सरकार ने घरेलू बाजार में कार सेफ्टी को बढ़ाने के लिए फ्लश डोर हैंडल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

BYD Sealion 7
BYD Sealion 7 (फोटो - BYD)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: जानलेवा हादसों की एक सीरीज़ और पैसेंजर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते चीन ने अपने घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फ्लश डोर हैंडल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. इंडस्ट्री और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन में बेची जाने वाली सभी कारों में दोनों तरफ मैकेनिकल डोर रिलीज़ सिस्टम दिया जाना चाहिए.

यह नया नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा. जिन गाड़ियों को पहले ही रेगुलेटरी मंज़ूरी मिल चुकी है और जो मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा, जिसकी डेडलाइन जनवरी 2029 तय की गई है.

रेगुलेशन के बारे में जानकारी
चीन की सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, नई आगामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मैकेनिकल दरवाज़े खोलने वाले सिस्टम होने चाहिए, जो कार से मिलने वाली पावर से अलग, स्वतंत्र रूप से काम करें. इसके साथ ही खास डिज़ाइन की ज़रूरतों के बारे में भी बताया गया है.

Tesla Model Y
Tesla Model Y (फोटो - Tesla)

कार के बाहरी दरवाजों में कम से कम 6 cm X 2 cm का एक अंदर धंसा हुआ हिस्सा होना चाहिए ताकि हाथ से हैंडल पकड़ा जा सके. केबिन के अंदर, दरवाज़ा कैसे खोलें, यह बताने वाले साइन बोर्ड न्यूनतम साइज़ की ज़रूरतों को पूरा करने चाहिए और तय जगहों पर लगाए जाने चाहिए.

फैसले के पीछे की घटनाएं
चीनी सरकार ने यह फैसला कई हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बाद लिया है, जिसमें Xiaomi की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े दो जानलेवा हादसे भी शामिल हैं. इन दोनों मामलों में, टक्कर के बाद कार में आग लग गई और जांच में इस बात पर शक है कि पावर फेल होने की वजह से कार के दरवाज़े नहीं खुल पाए, जिससे अंदर बैठे लोग फंसे रह गए और हादसे जानलेवा साबित हुए.

देश में कई जानलेवा EV हादसों के बाद, जिनमें इमरजेंसी के दौरान लोग गाड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए, जुलाई 2024 में चीन ने दरवाज़े के हैंडल के स्टैंडर्ड की समीक्षा शुरू की.

मौजूदा EV मॉडलों पर फैसले का प्रभाव
इन छिपे हुए डोर हैंडल का चीन के EV मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. चाइना डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 100 नई-एनर्जी गाड़ियों में से लगभग 60 प्रतिशत में छिपे हुए हैंडल लगाए गए थे.

जिन मॉडलों पर इसका असर पड़ा है, उनमें Tesla की Model 3 और Model Y, BMW की चीन में बिकने वाली iX3, और Nio, Li Auto और Xpeng की गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा, Xiaomi की YU7 SUV में भी डिज़ाइन में बदलाव करने होंगे.

BYD Atto 3
BYD Atto 3 (फोटो - BYD)

लागत और इंजीनियरिंग की चुनौतियां
इस बदलाव को करने के लिए डोर सिस्टम को रीडिज़ाइन करना होगा, जिसकी लागत अलग-अलग हो सकती है. एक चीनी EV मैन्युफैक्चरर में डिज़ाइन प्रोसेस से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि बदलावों पर हर मॉडल के लिए 100 मिलियन युआन (लगभग $14.4 मिलियन) से ज़्यादा खर्च आ सकता है. इन बदलावों का असर ज़्यादातर मार्केट के महंगे सेगमेंट की गाड़ियों पर पड़ने की संभावना है, जहां छिपे हुए हैंडल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं.

हालांकि यह रेगुलेशन सिर्फ़ चीन में बेचे जाने वाले वाहनों पर लागू होता है, लेकिन इसका असर घरेलू बाज़ारों से आगे भी फैल सकता है. इसी तरह के डोर हैंडल डिज़ाइन पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में रेगुलेटरी जांच के दायरे में हैं.

इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया
कार इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया की बात करें तो कुछ चीनी ऑटोमेकर्स ने पहले ही डिज़ाइन में बदलाव कर लिए हैं. Geely Galaxy M9 और BYD Seal 06 जैसे मॉडल में दरवाज़े के हैंडल फिर से बाहर की तरफ़ कर दिए गए हैं. ज़्यादातर विदेशी कार निर्माताओं ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे चीनी बाज़ार के लिए गाड़ियों में कैसे बदलाव करने की योजना बना रहे हैं.

Tesla का कहना है कि वह ज़रूरी बदलाव करेगी और मैनुअल रिलीज़ सिस्टम और डोर लॉक के काम करने के तरीके में बदलाव पर विचार कर रही है. चीनी अधिकारी गाड़ी की सुरक्षा के दूसरे क्षेत्रों, जैसे कि एक्सीलरेशन परफॉर्मेंस और एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम पर भी कड़ी निगरानी की तैयारी कर रहे हैं.

