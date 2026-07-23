2026 में 21% बढ़ेगा फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट, Apple की एंट्री से Samsung को झटका!
Counterpoint Research की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में ग्लोबल फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट 21 प्रतिशत बढ़ सकता है, जिसकी बड़ी वजह ऐपल की संभावित एंट्री होगी.
Published : July 23, 2026 at 6:35 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कुछ बड़ी और अहम भविष्यवाणी की गई है. मार्केट रिचर्स फर्म काउंटपॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक, 2026 में फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फोल्डेबल फोन की की मार्केट में आने वाले ग्रोथ का कारण प्रीमियम बुक-स्टाइल डिवाइसेज की बढ़ती मांग, कंपनियों के बीच बढ़ता कॉम्पिटिशन और सबसे अहम, एपल का इस कैटेगरी में एंट्री जिम्मेदार होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, एपल सितंबर 2026 में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है, जो iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ आएगा, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone Air 2 और iPhone 18e की लॉन्चिंग 2027 की स्प्रिंग तक टल सकती है.
सैमसंग की बादशाहत को खतरा
सैमसंग ने कल ही यानी 22 जुलाई 2026 को लंदन में आयोजित गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में नई जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एक वाइडर फॉर्म फैक्टर वाला डिवाइस और फुल-फंक्शनल कवर डिस्प्ले वाला फ्लिप फोन शामिल है.
2025 के आंकड़ों के मुताबिक, सैमसंग ने फोल्डेबल फोन कैटेगरी के 40% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है, जबकि चीन की स्मार्टफोन कंपनी का मार्केट शेयर 30% है. काउंटरपॉइंट के मुताबिक, 2026 में सैमसंग की लीडरशिप तो बनी रहेगी, लेकिन उसका मार्केट शेयर घटकर 32 प्रतिशत पर आ सकता है. वहीं ऐपल अपने डेब्यू साल में ही सीधे 25 प्रतिशत शेयर के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच सकता है, जिससे हुवावे तीसरे स्थान पर खिसककर 24 प्रतिशत पर आ जाएगा.
मोटोरोला और ऑनर जैसे ब्रांड्स को होगा नुकसान
रिपोर्ट के मुताबिक, फोल्डेबल फोन की कैटेगरी में एप्पल की एंट्री के बाद मोटोरोला और ऑनर जैसी कंपनियों के शेयर्स में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है. मोटोरोला का मौजूदा 12 प्रतिशत शेयर घटकर 8 प्रतिशत रह सकता है, जबकि ऑनर का शेयर 7 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है. इनके अलावा अन्य कंपनियों का कुल शेयर 11 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत पर आ सकता है.
इसका बड़ा कारण यह है कि एपल ने हाल ही में अपने फोल्डेबल आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाया है, जबकि कई प्रतिद्वंद्वी कंपनियां कंपोनेंट की कमी के चलते अपने प्रोडक्शन टारगेट घटा रही हैं.
काउंटरपॉइंट रिसर्च की एसोसिएट डायरेक्टर लिज़ ली ने कहा कि 2026 फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक नए फेज की शुरुआत साबित होगा. उनका कहना है कि एपल की एंट्री से ग्राहकों की फोल्डेबल फोन्स को लेकर समझ बढ़ेगी और प्रीमियम फोल्डेबल्स का बेंचमार्क भी ऊंचा होगा, लेकिन प्रोडक्ट मैच्योरिटी, चैनल रीच और फोल्डेबल यूजर एक्सपीरियंस के मामले में सैमसंग अब भी आगे रहेगा.
उन्होंने यह भी बताया कि सैमसंग का नया वाइडर डिज़ाइन वाला फोल्ड यानी Galaxy Z Fold 8 उन यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो एक साथ कई टास्क स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और AI फीचर्स को अलग-अलग ऐप्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं.