फ्लिपकार्ट लाया नया "Pay Later" फीचर, बाद में पेमेंट करने के लिए मिलेंगे 3 ऑप्शन्स!
फ्लिपकार्ट ने PayU Finance के साथ मिलकर पे लेटर सर्विस लॉन्च की है, जो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर उपलब्ध होगी.
Published : July 30, 2026 at 8:01 PM IST
हैदराबाद: फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई क्रेडिट सर्विस शुरू की है. इसका नाम फ्लिपकार्ट पे लेटर है. इसके नाम से ही आप इसके फायदों के बारे में समझ गए होंगे. गुरुवार को कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस नए फीचर की जानकारी दी है.
इस फीचर का फायदा ग्राहकों को फ्लिपकार्ट के साथ-साथ Myntra और फ्लिपकार्ट मिनट्स पर भी मिलेगा. इस फीचर के जरिए ग्राहकों पर इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शॉपिंग करते वक्त पेमेंट का मौजूदा दबाव पहले से कम हो सकता है. फ्लिपकार्ट ने इस पूरी सर्विस को PayU Finance के साथ मिलकर तैयार किया है, जो PayU की एनबीएफसी शाखा है.
कैसे काम करेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर
इस नई सर्विस के जरिए ग्राहकों को तीन तरह के रीपेमेंट ऑप्शन्स मिलेंगे.
- पहला - पे लेटर ऑप्शन: इसमें रोजमर्रा की खरीदारी का पैसा 30 दिन के अंदर चुकाया जा सकता है.
- दूसरा - पे इन 3: इसमें बिल को तीन आसान किस्तों में बांटा जा सकता है.
- तीसरा - EMI प्लान: इस ऑप्शन के जरिए ग्राहक स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस और फर्नीचर जैसी महंगी चीजों के लिए 3 से 12 महीने तक की किस्त बनवा सकते हैं.
यही EMI सुविधा फ्लिपकार्ट मिनट्स, फैशन, ब्यूटी और अन्य कैटेगरी की छोटी-छोटी खरीदारी पर भी लागू होगी. यह तीसरा ऑप्शन इस नई सर्विस की सबसे खास बात है.
.@Flipkart launches Flipkart Pay Later in partnership with @PayUindia Finance, making flexible credit more accessible across Flipkart, Myntra, and Flipkart Minutes.— Flipkart Stories (@FlipkartStories) July 30, 2026
Customers can choose from Pay Later with up to 30 days to repay, Pay in 3 to split costs across three payments, or… pic.twitter.com/xMJeUAoJxO
आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पहले से ही यूपीआई, वॉलेट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी और गिफ्ट कार्ड जैसे कई पेमेंट ऑप्शन देता आया है. अब पे लेटर सर्विस के जुड़ने से ग्राहकों के पास एक और सुविधाजनक विकल्प आ गया है. यह खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जो बजट की वजह से खरीदारी टाल देते हैं.
फ्रीडम सेल से ठीक पहले आया नया फीचर
यहां पर गौर करने वाली बात है कि फ्लिपकार्ट ने इस सर्विस को अपनी एनुअली फ्रीडम सेल से बस कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है. फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल (Flipkart Freedom Sale 2026) की शुरुआत 8 अगस्त से हो रही है, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए सेल 7 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे यानी 24 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगी.
यह सेल खत्म कब होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है. पिछले कुछ सालों से फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा पैटर्न बनाया है, जिसमें वो सेल के खत्म होने की डेट पहले से अनाउंस नहीं करते. अगर सेल अच्छी चल रही होती है तो कंपनी कई दिनों तक सेल चालू रखती है.
इस बार फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में ग्राहकों को SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे में फ्लिपकार्ट ने अपना नया Pay Later फीचर लॉन्च करके ग्राहकों को एक नया विकल्प दे दिया है. इससे फ्लिपकार्ट को फायदा हो सकता है.