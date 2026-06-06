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Flipkart का EV Assist लॉन्च, डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाना अब हुआ आसान

Flipkart की स्टडी में सामने आया कि 46 प्रतिशत डिलीवरी पार्टनर EV अपनाना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ी रुकावट है. ( Image Credit: Flipkart Stories )

हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स यानी Wishmasters के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है. इसका नाम EV Assist है. यह एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटप्लेस है, जिसे खासतौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पेट्रोल वाले वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की ओर आसानी से कदम बढ़ा सकें. फिलहाल, इस सुविधा को फ्लिपकार्ट मिनट्स (Flipkart Minutes) के राइडर्स के लिए भारत के 20 से ज्यादा शहरों में उपलब्ध कराया गया है. कंपनी के मुताबिक, पिछले एक साल में उसका ईवी फ्लीट दोगुना हो गया है और 2025 के त्योहारी सीज़न में यह आंकड़ा 20,000 वाहनों को पार कर गया. यह ईवी एसिस्ट, फ्लिपकार्ट की एक बड़ी स्ट्रेटजी EV100 का हिस्सा है. इसके तहत कंपनी अपनी पूरी लास्ट-माइल डिलीवरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाना चाहती है. EV Assist कैसे काम करता है? EV Assist प्लेटफॉर्म पर विशमास्टर्स अपने शहर और साप्ताहिक बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रेंटल के विकल्प देख सकते हैं. यहां 1,000 रुपये से कम से लेकर 2,000 रुपये प्रति सप्ताह से ज्यादा तक के विकल्प उपलब्ध हैं. इसकी खास बात यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर ही देना होगा. इसके बाद पार्टनर सीधे वेरिफाइड मोबिलिटी प्रोवाइडर्स से जुड़ सकते हैं, जो वाहन देखभाल, सर्विसिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट भी देते हैं.