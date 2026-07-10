अमेज़न-फ्लिपकार्ट सेल में स्मार्टफोन सस्ते क्यों नहीं हुए? नई स्टडी में हुआ खुलासा
Techarc की स्टडी में सामने आया कि फेस्टिव सेल के डिस्काउंट ज्यादातर सेल से पहले हुई कीमत बढ़ोतरी की भरपाई मात्र थे, असली बचत नहीं.
Published : July 10, 2026 at 4:10 PM IST
हैदराबाद: फेस्टिव सेल खत्म होते ही स्मार्टफोन खरीदारों के लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म टेकआर्क (Techarc) की नई स्टडी के मुताबिक, इस साल की फेस्टिव सेल में मिले डिस्काउंट से असल में यूज़र्स की कोई खास बजत नहीं हुई.
इस बार की सेल में ज्यादातर डिस्काउंट सिर्फ उस कीमत बढ़ोतरी की भरपाई कर रहे थे, जो सेल शुरू होने से पहले ही मेमोरी और कंपोनेंट की कमी के कारण बढ़ चुके थे. इस महीने की शुरुआत में आयोजित हुई अमेज़न की सेल 6 जुलाई को और फ्लिपकार्ट की सेल 9 जुलाई को खत्म हुई थी.
स्टडी में क्या निकला?
टेकआर्क ने 10 ब्रांड्स के 50 स्मार्टफोन मॉडल्स को ट्रैक किया, जिसमें 10,000 रुपये सेगमेंट से लेकर सुपर-प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक शामिल थे. इस स्टडी में तीन कीमतों की तुलना की गई - लॉन्च प्राइस, जून 2026 की सामान्य कीमत और फेस्टिव सेल की असल इफेक्टिव कीमत. इस स्टडी के नतीजों के मुताबिक, ट्रैक किए गए 68% मॉडल्स जून 2026 में अपनी लॉन्च कीमत से औसतन 9.9 फीसदी ज्यादा दाम पर बिक रहे थे, जबकि सिर्फ 12 फीसदी मॉडल्स ही सेल से पहले अपने सामान्य पैटर्न के मुताबिक सस्ते हुए.
सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर औसतन 5.5 फीसदी और अमेज़न पर 2.3 फीसदी डिस्काउंट का दावा किया गया, लेकिन जब इसकी तुलना असली लॉन्च कीमत से की गई तो पता चला कि औसत मॉडल अब भी फ्लिपकार्ट पर 3.7 फीसदी और अमेज़न पर 7.1 फीसदी ज्यादा दाम पर बिक रहा था. दोनों प्लेटफॉर्म्स पर प्रत्येक तीन में से एक से भी कम लिस्टिंग ऐसी थीं, जो सेल खत्म होने पर वाकई लॉन्च प्राइस से सस्ती निकलीं.
फ्लिपकार्ट रहा ज्यादा भरोसेमंद
रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट की डिस्काउंटिंग अमेज़न की तुलना में ज्यादा असली थी. फ्लिपकार्ट पर मिल रहे प्रोडक्स्ट पर 33 फीसदी लिस्टिंग्स में असली डिस्काउंट मिला, जबकि अमेज़न पर सिर्फ 30 फीसदी लिस्टिंग पर ही असली डिस्काउंट मिल रहा था.
इसके अलावा, फ्लिपकार्ट पर 18 फीसदी लिस्टिंग बिना किसी असली कटौती वाली थी, जबकि अमेज़न पर यह 40 फीसदी तक पहुंच गई. इसके अलावा जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पर 35 कॉमन स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत की तुलना की गई तो फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले 54 फीसदी प्रोडक्ट्स सस्ते साबित हुए.
टेकआर्क के फाउंडर फैसल ने कहा कि इस साल का डिस्काउंट सीज़न उतना ही सप्लाई-चेन की कहानी है, जितना कि रिटेल की. उनके मुताबिक, ग्लोबल मेमोरी और कंपोनेंट कॉस्ट के कारण सेल से पहले जो कीमत बढ़ीं, उन्ही की भरपाई को सेल में डिस्काउंट के तौर पर दिखाया गया. ऐसे में जिन ग्राहकों ने सेल में मिलने वाले फोन्स की कीमत की तुलना पिछले महीने की कीमत नहीं बल्कि उस फोन के लॉन्च प्राइस से की, उन्हीं ही इस सेल में स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट का असली सच पता चल पाया.