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अमेज़न-फ्लिपकार्ट सेल में स्मार्टफोन सस्ते क्यों नहीं हुए? नई स्टडी में हुआ खुलासा

स्टडी के मुताबिक फ्लिपकार्ट की फेस्टिव डिस्काउंटिंग अमेजन के मुकाबले ज्यादा असली और भरोसेमंद रही. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: फेस्टिव सेल खत्म होते ही स्मार्टफोन खरीदारों के लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म टेकआर्क (Techarc) की नई स्टडी के मुताबिक, इस साल की फेस्टिव सेल में मिले डिस्काउंट से असल में यूज़र्स की कोई खास बजत नहीं हुई.

इस बार की सेल में ज्यादातर डिस्काउंट सिर्फ उस कीमत बढ़ोतरी की भरपाई कर रहे थे, जो सेल शुरू होने से पहले ही मेमोरी और कंपोनेंट की कमी के कारण बढ़ चुके थे. इस महीने की शुरुआत में आयोजित हुई अमेज़न की सेल 6 जुलाई को और फ्लिपकार्ट की सेल 9 जुलाई को खत्म हुई थी.

स्टडी में क्या निकला?

टेकआर्क ने 10 ब्रांड्स के 50 स्मार्टफोन मॉडल्स को ट्रैक किया, जिसमें 10,000 रुपये सेगमेंट से लेकर सुपर-प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक शामिल थे. इस स्टडी में तीन कीमतों की तुलना की गई - लॉन्च प्राइस, जून 2026 की सामान्य कीमत और फेस्टिव सेल की असल इफेक्टिव कीमत. इस स्टडी के नतीजों के मुताबिक, ट्रैक किए गए 68% मॉडल्स जून 2026 में अपनी लॉन्च कीमत से औसतन 9.9 फीसदी ज्यादा दाम पर बिक रहे थे, जबकि सिर्फ 12 फीसदी मॉडल्स ही सेल से पहले अपने सामान्य पैटर्न के मुताबिक सस्ते हुए.

सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर औसतन 5.5 फीसदी और अमेज़न पर 2.3 फीसदी डिस्काउंट का दावा किया गया, लेकिन जब इसकी तुलना असली लॉन्च कीमत से की गई तो पता चला कि औसत मॉडल अब भी फ्लिपकार्ट पर 3.7 फीसदी और अमेज़न पर 7.1 फीसदी ज्यादा दाम पर बिक रहा था. दोनों प्लेटफॉर्म्स पर प्रत्येक तीन में से एक से भी कम लिस्टिंग ऐसी थीं, जो सेल खत्म होने पर वाकई लॉन्च प्राइस से सस्ती निकलीं.