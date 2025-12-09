ETV Bharat / technology

नई 2026 MG Hector फेसलिफ्ट का पहला टीज़र जारी, जानें क्या हुए हैं बदलाव

JSW MG Motor India ने अपनी 2026 MG Hector फेसलिफ्ट का टीजर जारी किया है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

2026 MG Hector teaser
2026 MG Hector फेसलिफ्ट का टीजर (फोटो - MG Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: JSW MG Motor India ने अपनी 2026 MG Hector फेसलिफ्ट के लिए अपना पहला आधिकारिक टीजर जारी किया है. इस नए फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा. नई MG Hector में इसकी अपील को फिर से बढ़ाने के लिए कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स भी किए जाएंगे.

बता दें कि MG Hector भारतीय बाजार में कंपनी की पहली SUV थी, और अब यह मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम पोजिशनिंग के लिए एक रिवाइज्ड डिज़ाइन फिलॉसफी लेकर आएगी. MG Motor के JSW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने के बाद से यह SUV का पहला बड़ा अपडेट होगा.

MG Hector भारत में कंपनी के सबसे ज़रूरी मॉडलों में से एक है, जिसने पहले कुल बिक्री में एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है. हाल के महीनों में, MG नाम को भारतीय बाजार में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, यह कार धीरे-धीरे रैंक में नीचे आ गई. अपने नए अपडेट के साथ, कंपनी का मकसद इसके नेमप्लेट को रिफ्रेश करना है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी अपील वापस लाना है.

2026 MG Hector का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इसके टीज़र क्लिप में अपडेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन MG Hector फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल्स भारतीय सड़कों पर देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या कुछ मिल सकता है. लेटेस्ट अपडेट में एक बदला हुआ एक्सटीरियर डिज़ाइन दिया जाएगा, जिसमें बोल्ड लुक के लिए अपडेटेड बंपर लगाया जाएगा.

नए डिज़ाइन एलिमेंट्स में एक अपडेटेड फ्रंट फेसिया और एक बदली हुई ग्रिल शामिल है. इसके अलावा, सिग्नेचर LED सेटअप को बनाए रखा गया है, जैसा कि MG Hector हेक्टर के ओवरऑल सिल्हूट में है. हालांकि, 2026 मॉडल में इसके एलॉय के लिए नए डिज़ाइन होंगे, जिनका साइज़ बढ़कर 19-इंच यूनिट हो गया है.

2026 MG Hector का इंटीरियर और फीचर्स
2026 MG Hector में ज़्यादातर मौजूदा टेक सूट ही दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नए फीचर्स के साथ यह और ज़्यादा प्रीमियम और फीचर-रिच होगी. इन फीचर्स में वेंटिलेटेड रियर सीट्स और इसके डिस्प्ले के लिए अपडेटेड यूज़र इंटरफ़ेस शामिल हैं.

इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और एयर प्यूरीफायर जैसे दूसरे फीचर्स पहले की तरह ही रहेंगे. हालांकि, इसके कनेक्टेड टेक सूट को नए फीचर्स के साथ-साथ ADAS फंक्शन के बड़े सेट के साथ अपग्रेड किए जाने की संभावना है.

2026 MG Hector का पावरट्रेन
Hector SUV को दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बेचा जा रहा है, जिसमें पहला 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.0-लीटर टर्बो डीज़ल इंजन शामिल है. इसका पेट्रोल यूनिट 141 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देती है और इसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT के साथ लिया जा सकता है. वहीं, डीज़ल इंजन 167 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है, जो सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं.

