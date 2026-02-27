ETV Bharat / technology

3 मार्च को होने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें कब और कैसे देख पाएंगे

साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च, 2026 को होने वाला है. अगर आप इसे देखना चाहते हैं, जो जानें क्या है टाइमिंग.

blood moon photo
ब्लड मून की तस्वीर (फोटो - X/raphaelmiguel)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 3:48 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च, 2026 को होने वाला है. साल की इस पहली खगोलीय घटना का नजारा बेहद शानदार होने वाला है. भारत में, इस घटना को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा. हालांकि इसे देखने के लिए आसमान होना चाहिए और इसे होते हुए देखने के लिए एक शांत पल की ज़रूरत है.

कब होता है चंद्र गहण
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र ग्रहण तब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की परछाई चांद की सतह पर पड़ती है. इस दौरान, चांद धुंधला दिख सकता है या लाल रंग का हो सकता है.

इस लाल रंग के चांद को लोग 'ब्लड मून' के नाम से जानते हैं. खास बात यह है कि दुनिया भर में हर साल कुछ बार चंद्र ग्रहण होते हैं. लेकिन, ये सभी भारत में दिखाई नहीं देते, जो इस खास घटना को खास बनाता है.

भारत में क्या होगा चंद्र ग्रहण का समय
टाइम और डेट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में ग्रहण का समय इस प्रकार है:

  • पेनम्ब्रल फेज़ की शुरुआत: 4.58 PM IST
  • पूर्णता की शुरुआत: 4.58 PM IST
  • पूर्णता का अंत: 5.32 PM IST
  • पेनम्ब्रल फेज़ का अंत: 7.53 PM IST

ध्यान देने वाली एक जरूरी बात यह है कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, ग्रहण के दौरान चांद उग रहा होगा. इसका मतलब यह है कि दर्शक सिर्फ़ इसका आखिरी हिस्सा ही देख पाएंगे.

सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक बदलाव सूरज डूबने के आसपास होंगे, और ग्रहण का दिखने वाला हिस्सा लगभग 20 मिनट तक रहेगा. अच्छी बात यह है कि इस ग्रहण को देखने के लिए आपको देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है. बस शाम को अपने घरों की छतों पर जाएं और चांद उगते हुए पूरब की ओर देखें.

किन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण
वैसे तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में चांद निकलने पर सिर्फ़ आंशिक ग्रहण दिखेगा, लेकिन नॉर्थईस्ट के कई शहरों में पूर्ण ग्रहण दिखने की उम्मीद है. इन इलाकों में, ग्रहण के दौरान किसी समय चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा.

जिन शहरों में 100 प्रतिशत धुंध छाई रहने की उम्मीद है, उनमें डिब्रूगढ़ (असम), दिसपुर (असम), गुवाहाटी (असम), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), शिलांग (मेघालय) शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, इन इलाकों में, दोपहर में पूरी तरह से बादल छाए रहने की उम्मीद है और यह धुंध शाम तक जारी रह सकती है, और शहर के हिसाब से सबसे ज़्यादा बादल शाम 5.10pm से 5.25pm ​​IST के बीच छाए रहेंगे.

कैसे देख सकते हैं चंद्र ग्रहण
यह चंद्र ग्रहण देखना काफी आसान होने वाला है, और इसके लिए आपको किसी खास इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी. सूर्य ग्रहण के उलट, चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको किसी खास चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आपके पास दूरबीन है, तो आप बेहतर नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है.

इसे देखने के लिए आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी, जहां से आप पूर्वी क्षितिज को साफ देख सकें. अगर आसमान साफ ​​है, तो आप चांद के रंग और चमक में बदलाव देखेंगे.

3 मार्च, 2026 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में कई लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सपीरिएंस हो सकता है, लेकिन यह याद दिलाता है कि कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ों के लिए ऊपर की ओर देखने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता.

