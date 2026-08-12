सामने आई Mahindra Scorpio-N पिक-अप की पहली झलक, 14 अगस्त को होगा पेश
Mahindra अपना लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक बाजार में उतारने वाली है. इसे 14 अगस्त को पेश किया जाएगा.
Published : August 12, 2026 at 4:05 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट में अपना पहला मॉडल पेश करने वाला है, जिसे लेकर कंपनी ने एक नया टीजर जारी किया है. यह पिकअप ट्रक Mahindra Scorpio-N पिक-अप होने वाला है.
यह मॉडल Mahindra Scorpio-N पर आधारित होगा और बाजार में लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Isuzu V-Cross और Toyota Hilux से होगा. बता दें कि हाल ही में Toyota Hilux को भी नया लुक दिया गया है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि Scorpio-N पिक-अप इस सेगमेंट में क्या नया लेकर आता है.
Mahindra Scorpio-N पिकअप-ट्रक में क्या कुछ मिलेगा
कंपनी द्वारा जारी टीज़र से पता चलता है कि इस पिकअप-ट्रक के बाहरी हिस्से में कई बदलाव किए गए हैं. इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन आयताकार रखा गया है, और DRLs को हाउसिंग के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है. इस पिकअप ट्रक में स्टैंडर्ड तौर पर रूफ़ रेल्स भी दी गई हैं. इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन Mahindra Scorpio-N जैसा हो सकता है, जबकि इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही रखी गई है.
माना जा रहा है कि इसका बोनट और सामने का ज़्यादातर डिज़ाइन Scorpio-N जैसा ही होगा. पिकअप ट्रक को साइड से देखने पर, लंबे कार्गो बेड की वजह से यह पिक-अप लंबा दिखाई देता है और इसका लुक भी मस्कुलर लगता है. Mahindra Scorpio-N पर आधारित होने के बावजूद, यह SUV का कटा-छंटा वर्जन नहीं लगती, बल्कि इसका ओवरऑल प्रोपोर्शन काफी बैलेंस्ड रखा गया है.
नए Scorpio-N पिक-अप के पिछले हिस्से में SUV के मुकाबले अलग टेल-लाइट डिज़ाइन दिया गया है. इसकी वर्टिकल LED टेल-लाइट्स में C-शेप वाले लाइटिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इनके बीच में बड़े अक्षरों में 'Mahindra' लिखा हुआ है. इसका डिज़ाइन कुछ हद तक Toyota Hilux जैसा लगता है.
इंटीरियर में मिलेंगे बड़े बदलाव
Scorpio-N के मुकाबले, इसके केबिन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. Mahindra की दूसरी SUVs के उलट, इस पिक-अप में वर्टिकल टचस्क्रीन वाला नया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें मिलने वाली स्क्रीन के दोनों तरफ़ वर्टिकल AC वेंट्स दिए गए हैं, जबकि एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल इसके नीचे दिए गए हैं.
इसका गियर लीवर लेदर-रैप्ड किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बटन और ड्राइवट्रेन सिलेक्टर के साथ रखा गया है. वहीं, स्टीयरिंग व्हील में तीन-स्पोक डिज़ाइन मिलता है, जिसमें कई कंट्रोल मिलते हैं, जो फीचर-रिच केबिन को और बेहतर बनाते हैं.
देखने में नया Mahindra Scorpio-N पिक-अप ट्रक काफी शानदार लग रहा है, और संभावना जताई जा रही है कि इसे आम लाइफस्टाइल पिक-अप के बजाय एक ज़्यादा प्रीमियम पिक-अप के तौर पर पेश किया जाएगा. इस मॉडल को 14 अगस्त को पेश किया जाएगा, और इसकी कीमत की जानकारी लॉन्च के आस-पास घोषित की जा सकती है.