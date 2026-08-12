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सामने आई Mahindra Scorpio-N पिक-अप की पहली झलक, 14 अगस्त को होगा पेश

Mahindra Scorpio-N पिक-अप की पहली झलक ( फोटो - Mahindra )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट में अपना पहला मॉडल पेश करने वाला है, जिसे लेकर कंपनी ने एक नया टीजर जारी किया है. यह पिकअप ट्रक Mahindra Scorpio-N पिक-अप होने वाला है. यह मॉडल Mahindra Scorpio-N पर आधारित होगा और बाजार में लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Isuzu V-Cross और Toyota Hilux से होगा. बता दें कि हाल ही में Toyota Hilux को भी नया लुक दिया गया है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि Scorpio-N पिक-अप इस सेगमेंट में क्या नया लेकर आता है. Mahindra Scorpio-N पिकअप-ट्रक में क्या कुछ मिलेगा

कंपनी द्वारा जारी टीज़र से पता चलता है कि इस पिकअप-ट्रक के बाहरी हिस्से में कई बदलाव किए गए हैं. इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन आयताकार रखा गया है, और DRLs को हाउसिंग के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है. इस पिकअप ट्रक में स्टैंडर्ड तौर पर रूफ़ रेल्स भी दी गई हैं. इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन Mahindra Scorpio-N जैसा हो सकता है, जबकि इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही रखी गई है. माना जा रहा है कि इसका बोनट और सामने का ज़्यादातर डिज़ाइन Scorpio-N जैसा ही होगा. पिकअप ट्रक को साइड से देखने पर, लंबे कार्गो बेड की वजह से यह पिक-अप लंबा दिखाई देता है और इसका लुक भी मस्कुलर लगता है. Mahindra Scorpio-N पर आधारित होने के बावजूद, यह SUV का कटा-छंटा वर्जन नहीं लगती, बल्कि इसका ओवरऑल प्रोपोर्शन काफी बैलेंस्ड रखा गया है.