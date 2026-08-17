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380 करोड़ रुपये में हुई पहली Ferrari Luce की नीलामी, तस्वीरों में देखें क्या है खास

Ferrari की Ferrari Luce की पहली प्रोडक्शन यूनिट 40 मिलियन डॉलर की बोली पर बिकी, जिसकी भारतीय रुपये में कीमत लगभग 381.8 करोड़ रुपये है.

Ferrari Luce
380 करोड़ रुपये में बिकी पहली Ferrari Luce (फोटो - Instagram/rmsothebys)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 12:58 PM IST

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हैदराबाद: स्पोर्ट्स कार निर्माता Ferrari की Ferrari Luce की पहली प्रोडक्शन यूनिट RM Sotheby के Monterey Auction 2026 में 40 मिलियन डॉलर की शानदार बोली पर बिकी, जिसकी भारतीय रुपये में कीमत लगभग 381.8 करोड़ रुपये है.

साल 2027 में खरीदार को डिलीवर होने वाली Ferrari Luce की पहली यूनिट में Ferrari के टेलर मेड प्रोग्राम से कस्टमाइज़ेशन किए गए हैं, जिसमें एक खास एक्सटीरियर पेंट फिनिश और अपहोल्स्ट्री कलर दिए गए हैं. खास बात यह है कि नीलामी से होने वाली कमाई Ferrari Foundation के ज़रिए एजुकेशनल कामों में मदद के लिए दान की जाएगी.

Ferrari Luce
नई Ferrari Luce का डैशबोर्ड (फोटो - Instagram/rmsothebys)

Ferrari Luce 'चेसिस 0' को खास माद्रेपरला सेमी-ग्लॉस फिनिश में बनाया गया है, जिसे सफेद फिनिश वाले पांच-स्पोक एलॉय व्हील और खास ब्रेक कैलिपर के साथ जोड़ा गया है. Ferrari का कहना है कि पेंट फिनिश में एक खास इन-हाउस डेवलप किया गया पिगमेंट मिलता है, जो रोशनी की इंटेंसिटी और एंगल के आधार पर कई कलर्स में रिफ्लेक्शन पैदा कर सकता है.

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नई Ferrari Luce का सीटिंग लेआउट (फोटो - Instagram/rmsothebys)

Ferrari Luce का इंटीरियर
इस कार के इंटीरियर की बात करें तो इसका केबिन भी लाइट-टोन कलर स्कीम के साथ आता है, जिसमें पर्ला में एक यूनिक ले मैंस मेटैलिक लेदर इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि कार की अपहोल्स्ट्री कुछ हद तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिससे केबिन के चारों ओर लाइट को फैलाने में मदद मिलती है. इसे स्टैंडर्ड ब्लैक कलर के बजाय ग्रिगियो कोरवारा फिनिश वाले सेकेंडरी इंटीरियर एलिमेंट्स के साथ पेश किया गया है.

Ferrari Luce का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Ferrari Luce, कंपनी की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार है और कंपनी की पहली पांच-सीटर कार भी है. इस कार को एक खास EV प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके चलते Ferrari Luce में क्वाड-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है.

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नई Ferrari Luce का रियर साइड प्रोफाइल (फोटो - Instagram/rmsothebys)

यह सेटअप लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होने पर 1035 bhp की पावर और 990 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि इसका व्हील टॉर्क 11,500 Nm का रहता है. यह पावर और टॉर्क इस 2.2 टन की इलेक्ट्रिक कार को 2.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड प्रदान करता है, जबकि कंपनी का दावा है कि यह 300 kmph से ज़्यादा की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है.

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नई Ferrari Luce का साइड प्रोफाइल (फोटो - Instagram/rmsothebys)

कंपनी ने नई Ferrari Luce में 122 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो 530 km से ज़्यादा की रेंज प्रदान करता है, और 350 kW DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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