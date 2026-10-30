ETV Bharat / technology

13 नवंबर को भारत में पेश होगी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza की पहली कार, देखें कैसी है पहली झलक

नई Denza Z9 GT का टीजर हुआ जारी ( फोटो - Instagram/denzaindia_official )

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD का लग्जरी कार ब्रांड Denza हमारे बाजार में एंट्री करने वाला है. चर्चा यह भी थी कि Denza भारत में अपनी पहली कार के तौर पर Denza Z9 GT को उतारेगी. अब कंपनी ने अपनी Z9 GT का पहला टीजर जारी कर दिया है.

बता दें कि कंपनी इस कार को आगामी 13 नवंबर, 2026 को भारतीय बाजार में उतारने वाली है, लेकिन इस में कंपनी के आने से पहले, इस इलेक्ट्रिक 'शूटिंग ब्रेक' के एक्सटीरियर हिस्से और केबिन की झलक दिखाई गई है. यह मॉडल उन शुरुआती दो वाहनों में से एक होगा, जिन्हें यह लग्जरी ब्रांड, D9 MPV के साथ भारत में पेश करने की योजना बना रहा है.

भारत में लॉन्च और अनुमानित कीमत

संभावना जताई जा रही है कि दोनों कारें भारत में इस साल के अंत तक लॉन्च की जा सकती हैं. कंपनी इन्हें स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के बजाय, पूरी तरह से तैयार यूनिट्स (CBUs) के रूप में हमारे बाजार में इम्पोर्ट करेगी. नई Denza Z9 GT का साइड-फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Denza) कीमत की बात करें तो नई Denza Z9 GT की कीमत 1.2 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है. इसके साथ ही Denza भारत में अपना खुद का रिटेल नेटवर्क भी शुरू करने वाली है, जिसके शोरूम BYD के आउटलेट्स से अलग होंगे. भारत में क्या मिलेंगे फीचर्स

संभावना जताई जा रही है कि कार में मिलने वाले उपकरणों की लिस्ट चीन में बेचे जाने वाले वर्ज़न के जैसी ही होगी. BYD India में EV बिज़नेस के प्रमुख राजीव चौहान ने बताया कि भारत के लिए तैयार किए गए Denza मॉडलों में वही फ़ीचर्स दिए जाएंगे, जो चीन में बिकने वाले मॉडलों में मिलते हैं. चीन में बिकने वाली Denza Z9 GT में पांच डिजिटल डिस्प्ले इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें से दो दरवाजे पर लगाए जाते हैं, जो कैमरे पर आधारित एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर का दृश्य दिखाते हैं.