13 नवंबर को भारत में पेश होगी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza की पहली कार, देखें कैसी है पहली झलक
BYD का लग्जरी कार ब्रांड Denza हमारे बाजार में एंट्री करने वाला है. कंपनी ने अपनी पहली कार का टीजर जारी किया है.
Published : October 30, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD का लग्जरी कार ब्रांड Denza हमारे बाजार में एंट्री करने वाला है. चर्चा यह भी थी कि Denza भारत में अपनी पहली कार के तौर पर Denza Z9 GT को उतारेगी. अब कंपनी ने अपनी Z9 GT का पहला टीजर जारी कर दिया है.
बता दें कि कंपनी इस कार को आगामी 13 नवंबर, 2026 को भारतीय बाजार में उतारने वाली है, लेकिन इस में कंपनी के आने से पहले, इस इलेक्ट्रिक 'शूटिंग ब्रेक' के एक्सटीरियर हिस्से और केबिन की झलक दिखाई गई है. यह मॉडल उन शुरुआती दो वाहनों में से एक होगा, जिन्हें यह लग्जरी ब्रांड, D9 MPV के साथ भारत में पेश करने की योजना बना रहा है.
भारत में लॉन्च और अनुमानित कीमत
संभावना जताई जा रही है कि दोनों कारें भारत में इस साल के अंत तक लॉन्च की जा सकती हैं. कंपनी इन्हें स्थानीय स्तर पर असेंबल करने के बजाय, पूरी तरह से तैयार यूनिट्स (CBUs) के रूप में हमारे बाजार में इम्पोर्ट करेगी.
कीमत की बात करें तो नई Denza Z9 GT की कीमत 1.2 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है. इसके साथ ही Denza भारत में अपना खुद का रिटेल नेटवर्क भी शुरू करने वाली है, जिसके शोरूम BYD के आउटलेट्स से अलग होंगे.
भारत में क्या मिलेंगे फीचर्स
संभावना जताई जा रही है कि कार में मिलने वाले उपकरणों की लिस्ट चीन में बेचे जाने वाले वर्ज़न के जैसी ही होगी. BYD India में EV बिज़नेस के प्रमुख राजीव चौहान ने बताया कि भारत के लिए तैयार किए गए Denza मॉडलों में वही फ़ीचर्स दिए जाएंगे, जो चीन में बिकने वाले मॉडलों में मिलते हैं.
चीन में बिकने वाली Denza Z9 GT में पांच डिजिटल डिस्प्ले इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें से दो दरवाजे पर लगाए जाते हैं, जो कैमरे पर आधारित एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर का दृश्य दिखाते हैं.
कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड डोर, हीटेड, कूल्ड और मसाज करने वाली सीट्स, लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और रियर-व्हील स्टीयरिंग दिया जाता है.
Denza Z9 GT का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
भारत आने वाली नई Denza Z9 GT में तीन-मोटर वाला इलेक्ट्रिक सेटअप दिया जाता है, जिसमें एक मोटर आगे और दो मोटर पीछे लगाई जाती है. इनका कुल पावर आउटपुट 1,156 bhp का होता है. इसे पावर देने के लिए 122.5 kWh का बैटरी पैक दिया जाता है, जिसकी WLTP रेंज 600 km बताई गई है.
कंपनी का कहना है कि नई Denza Z9 GT 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 270 kmph तक पहुंच सकती है. Denza ने यह दावा भी किया कि कंपनी का 1,500 kW का 'फ़्लैश चार्जिंग' सिस्टम बैटरी को 9 मिनट में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.
भारत के लिए एक रेयर बॉडी स्टाइल
Denza Z9 GT, कंपनी का पहला मॉडल है, जिसमें 'शूटिंग ब्रेक' बॉडी स्टाइल मिलने वाला है. भारत में इस तरह के मॉडल बहुत कम देखने को मिलते हैं, हालांकि विदेशों के कुछ चुनिंदा बाज़ारों में इसकी कई गाड़ियां बिक्री पर हैं.
इनमें Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Genesis G70 Shooting Brake और सीमित संख्या में बनी Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake जैसी कारें शामिल हैं. इनमें से किसी को भी संबंधित कंपनी द्वारा भारत में आधिकारिक तौर पर नहीं बेचा गया. हालांकि, Porsche ने भारतीय बाजार में अपनी Panamera Sport Turismo पेश की थी.