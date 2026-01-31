ETV Bharat / technology

NASA की लॉन्च साइट पर ज़्यादा ठंड के चलते एस्ट्रोनॉट्स के साथ पहले Artemis Moonshot में देरी

NASA ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B में एक मोबाइल लॉन्चर के ऊपर ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ आर्टेमिस II SLS (स्पेस लॉन्च सिस्टम) रॉकेट दिखाया ( फोटो - AP )

केप कार्निवल: NASA ने लॉन्च साइट पर लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर की उम्मीद के कारण एस्ट्रोनॉट्स की चांद की आने वाली यात्रा को टाल दिया है. क्रू के साथ पहला Artemis मूनशॉट अब 8 फरवरी से पहले नहीं, यानी प्लान से दो दिन बाद, टारगेट किया गया है. NASA शनिवार को 322-फुट (98-मीटर) मून रॉकेट का फ्यूलिंग टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन गुरुवार देर रात ठंड की आशंका के कारण सब कुछ कैंसिल कर दिया गया. अब यह ज़रूरी ड्रेस रिहर्सल सोमवार को होगी, लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो. इस बदलाव की वजह से NASA के पास फरवरी में सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं, जिसमें उसे चार एस्ट्रोनॉट्स को चांद के चारों ओर भेजकर वापस लाना है, इससे पहले कि मार्च शुरू हो जाए. NASA ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि, "किसी भी और देरी से हर दिन के हिसाब से बदलाव होगा." अधिकारियों ने बताया कि हीटर रॉकेट के ऊपर ओरियन कैप्सूल को गर्म रख रहे हैं, और रॉकेट-पर्जिंग सिस्टम को भी ठंड के हिसाब से ढाला जा रहा है. कमांडर रीड वाइसमैन और उनका क्रू ह्यूस्टन में क्वारंटाइन में हैं और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उनके आने का समय अभी तय नहीं है.