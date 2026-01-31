ETV Bharat / technology

NASA की लॉन्च साइट पर ज़्यादा ठंड के चलते एस्ट्रोनॉट्स के साथ पहले Artemis Moonshot में देरी

कमांडर रीड वाइसमैन और उनका क्रू ह्यूस्टन में क्वारंटाइन में हैं और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उनका पहुंचना फिलहाल टल गया है.

NASA shows the Artemis II SLS (Space Launch System) rocket with the Orion spacecraft atop a mobile launcher at Launch Complex 39B
NASA ने लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B में एक मोबाइल लॉन्चर के ऊपर ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ आर्टेमिस II SLS (स्पेस लॉन्च सिस्टम) रॉकेट दिखाया (फोटो - AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 31, 2026 at 5:14 PM IST

केप कार्निवल: NASA ने लॉन्च साइट पर लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर की उम्मीद के कारण एस्ट्रोनॉट्स की चांद की आने वाली यात्रा को टाल दिया है. क्रू के साथ पहला Artemis मूनशॉट अब 8 फरवरी से पहले नहीं, यानी प्लान से दो दिन बाद, टारगेट किया गया है.

NASA शनिवार को 322-फुट (98-मीटर) मून रॉकेट का फ्यूलिंग टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन गुरुवार देर रात ठंड की आशंका के कारण सब कुछ कैंसिल कर दिया गया. अब यह ज़रूरी ड्रेस रिहर्सल सोमवार को होगी, लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो. इस बदलाव की वजह से NASA के पास फरवरी में सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं, जिसमें उसे चार एस्ट्रोनॉट्स को चांद के चारों ओर भेजकर वापस लाना है, इससे पहले कि मार्च शुरू हो जाए.

NASA ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि, "किसी भी और देरी से हर दिन के हिसाब से बदलाव होगा." अधिकारियों ने बताया कि हीटर रॉकेट के ऊपर ओरियन कैप्सूल को गर्म रख रहे हैं, और रॉकेट-पर्जिंग सिस्टम को भी ठंड के हिसाब से ढाला जा रहा है. कमांडर रीड वाइसमैन और उनका क्रू ह्यूस्टन में क्वारंटाइन में हैं और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उनके आने का समय अभी तय नहीं है.

NASA के पास आधे सदी से भी ज़्यादा समय में अपने पहले लूनर क्रू को लॉन्च करने के लिए किसी भी महीने में बस कुछ ही दिन होते हैं. अपोलो 17 ने 1972 में उस मशहूर चंद्रमा एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को खत्म किया था. मामला इसलिए और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जल्द से जल्द एक नया क्रू भेजने की ज़रूरत है, यह मिशन पिछले क्रू के मेडिकल कारणों से जल्दी लौटने की वजह से तेज़ किया गया है.

मिशन मैनेजर्स ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अगर मूनशॉट 11 फरवरी तक लॉन्च हो पाता है, जो इस महीने की आखिरी संभावित लॉन्च डेट है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी. अगर ऐसा होता है, तो अगले स्टेशन क्रू को महीने के आखिर में लॉन्च करने से पहले तब तक इंतज़ार करना होगा, जब तक आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस नहीं आ जाते.

अगले स्टेशन क्रू का हिस्सा, NASA के एस्ट्रोनॉट जैक हैथवे ने शुक्रवार को कहा कि, "यह बहुत बढ़िया बात है कि वे क्वारंटाइन में हैं और हम भी क्वारंटाइन में हैं, और हम लगभग एक ही समय में दो रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं. NASA का हिस्सा बनने के लिए यह बहुत रोमांचक समय है."

