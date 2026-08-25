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Fire-Boltt ने भारत में लॉन्च किए दो स्मार्टफोन्स, जानें फीचर्स और कीमत

Boltt Ace 5G की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से कम है. ( Image Credit: boltt.com )

हैदराबाद: फायर-बोल्ट ने मंगलवार यानी आज ही भारत में अपने नए सब-ब्रांड Boltt के दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. इन दो नए फोन्स के नाम Boltt Ace 5G और Boltt Evo है. फायर-बोल्ट ने पहली बार स्मार्टफोन लॉन्च किया है और इस कारण अब यह कंपनी आधिकारिक तौर पर भारत के स्मार्टफोन मार्केट में शामिल हो गई है. ये दोनों फोन अगले महीने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कंपनी ने Ace 5G को छह जबकि Evo को पांच रंगों में लॉन्च किया है. ये दोनों फोन Unisoc चिपसेट पर चलते हैं. इनमें 6.79 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. दोनों ही फोन 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ Ace 5G में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं. Boltt Ace 5G vs Boltt Evo: स्पेसिफिकेशन्स का अंतर फीचर Boltt Ace 5G Boltt Evo डिस्प्ले 6.79-inch HD+ LCD (720x1640), 120Hz, 600 nits सेम है प्रोसेसर Unisoc T8200 (Octa-core) Unisoc T7250 (Octa-core) AnTuTu स्कोर 5,47,000+ 3,90,000+ रैम 4GB / 6GB / 8GB 4GB / 6GB स्टोरेज 64GB / 128GB (1TB तक microSD) सेम रियर कैमरा 64MP + अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी कैमरा 50MP + 2MP मैक्रो फ्रंट कैमरा 8MP सेम बैटरी और चार्जिंग 6000mAh, 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग 6000mAh बैटरी, स्टैंडर्ड चार्जिंग OS Android 16 पर बेस्ड सेम कनेक्टिविटी 5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C शुरुआती कीमत ₹13,999 ₹10,999 डिस्प्ले: ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. ये दोनों Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं. इन दोनों फोन में भी कंपनी ने 720 x 1,640 पिक्सल वाली 6.79 इंच की HD+ LCD टचस्क्रीन दी है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. दोनों ही फोन्स की स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है. प्रोसेसर में अंतर