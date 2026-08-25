Fire-Boltt ने भारत में लॉन्च किए दो स्मार्टफोन्स, जानें फीचर्स और कीमत
फायर-बोल्ट ने अपने नए सब-ब्रांड बोल्ट के तहत ऐस 5जी और ईवो नाम के दो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिए हैं.
Published : August 25, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: फायर-बोल्ट ने मंगलवार यानी आज ही भारत में अपने नए सब-ब्रांड Boltt के दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. इन दो नए फोन्स के नाम Boltt Ace 5G और Boltt Evo है. फायर-बोल्ट ने पहली बार स्मार्टफोन लॉन्च किया है और इस कारण अब यह कंपनी आधिकारिक तौर पर भारत के स्मार्टफोन मार्केट में शामिल हो गई है. ये दोनों फोन अगले महीने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.
कंपनी ने Ace 5G को छह जबकि Evo को पांच रंगों में लॉन्च किया है. ये दोनों फोन Unisoc चिपसेट पर चलते हैं. इनमें 6.79 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. दोनों ही फोन 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ Ace 5G में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.
Boltt Ace 5G vs Boltt Evo: स्पेसिफिकेशन्स का अंतर
|फीचर
|Boltt Ace 5G
|Boltt Evo
|डिस्प्ले
|6.79-inch HD+ LCD (720x1640), 120Hz, 600 nits
|सेम है
|प्रोसेसर
|Unisoc T8200 (Octa-core)
|Unisoc T7250 (Octa-core)
|AnTuTu स्कोर
|5,47,000+
|3,90,000+
|रैम
|4GB / 6GB / 8GB
|4GB / 6GB
|स्टोरेज
|64GB / 128GB (1TB तक microSD)
|सेम
|रियर कैमरा
|64MP + अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी कैमरा
|50MP + 2MP मैक्रो
|फ्रंट कैमरा
|8MP
|सेम
|बैटरी और चार्जिंग
|6000mAh, 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग
|6000mAh बैटरी, स्टैंडर्ड चार्जिंग
|OS
|Android 16 पर बेस्ड
|सेम
|कनेक्टिविटी
|5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C
|शुरुआती कीमत
|₹13,999
|₹10,999
डिस्प्ले: ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. ये दोनों Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं. इन दोनों फोन में भी कंपनी ने 720 x 1,640 पिक्सल वाली 6.79 इंच की HD+ LCD टचस्क्रीन दी है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. दोनों ही फोन्स की स्क्रीन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है.
प्रोसेसर में अंतर
फायर-बोल्ट ने Boltt Ace 5G में octa-core Unisoc T8200 चिपसेट दिया है, जो अधिकतम 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे microSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी ने इस फोन की चिपसेट के लिए दावा किया है कि इसने AnTuTu बेंचमार्क पर 5,47,000 से ज्यादा अंक हासिल करता है.
Boltt Evo की बात करें तो इसमें कंपनी ने octa-core Unisoc T7250 SoC दिया गया है, जो अधिकतम 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे जिसे microSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी ने इस फोन की चिपसेट के लिए दावा किया है कि इसने AnTuTu बेंचमार्क पर 3,90,000 से ज्यादा अंक हासिल करता है.
कैमरा सेटअप: Boltt Ace 5G के पिछले हिस्से पर 64MP का मेन कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड कैमरा दिया गया है. Boltt Evo में कंपनी ने 50MP का मेन कैमरा और 2MP का एक मैक्रो सेंसर दिया हुआ है. इस दोनों फोन में सेल्फी और फ्रंट कैमरा के लिए कंपनी ने 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है.
Fireboltt officially launched boltt ACE & EVO at the starting price of ₹9,999 for 4/64GB:— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) August 25, 2026
ACE 5G (₹12,999):
• UniSoC T8200 Processor
• 64MP main
EVO 4G (₹9,999):
• UniSoC T7250
• 50MP Dual Rear
Common specs:
• 6.79” 120Hz HD+ display
• 6000mAh + 18W
• 8MP front… pic.twitter.com/6STZvyFSZg
Boltt Ace 5G: कीमत और उपलब्धता
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 है.
- इस फोन का तीसरा और टॉप मॉडल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपये है.
Boltt Evo: कीमत और उपलब्धता
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 10,999 है.
- इसका दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 11,999 है.
इन दोनों फोन्स की बिक्री 1 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. कंपनी इन दोनों फोन्स पर सेल के पहले दिन यानी एक सितंबर को 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है. यह ऑफर हर वेरिएंट पर लागू होगा.