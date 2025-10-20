ETV Bharat / technology

OLA के सीईओ भाविश अग्रवाल के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली: बेंगलुरु पुलिस ने OLA के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल और वरिष्ठ कार्यकारी सुब्रत कुमार दास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. बता दें कि OLA के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर इसी साल सितंबर माह में काम के प्रेशर के चलते अपनी जान ले ली थी.

जानकारी के अनुसार, मृतक, 38 वर्षीय के. अरविंद ने 28 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठों पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि अरविंद के भाई अश्विन कन्नन की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया.

अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर में भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास, जो ओला में वाहन होमोलोगेशन और विनियमन विभाग के प्रमुख हैं और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में अरविंद की मृत्यु के बाद सामने आई लगभग 17.46 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख है.

यह घटना 28 सितंबर को हुई, जब अरविंद ने कथित तौर पर अपने आवास पर ज़हर खा लिया. उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. बाद में उनके परिवार को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें कार्यस्थल पर लगातार उत्पीड़न और OLA के वरिष्ठ अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था.