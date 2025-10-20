ETV Bharat / technology

OLA के सीईओ भाविश अग्रवाल के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है मामला

OLA के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

Bhavish Aggarwal, CEO of Ola
OLA के सीईओ भाविश अग्रवाल (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: बेंगलुरु पुलिस ने OLA के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल और वरिष्ठ कार्यकारी सुब्रत कुमार दास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. बता दें कि OLA के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर इसी साल सितंबर माह में काम के प्रेशर के चलते अपनी जान ले ली थी.

जानकारी के अनुसार, मृतक, 38 वर्षीय के. अरविंद ने 28 पन्नों का एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठों पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि अरविंद के भाई अश्विन कन्नन की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया.

अधिकारियों के अनुसार, एफआईआर में भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास, जो ओला में वाहन होमोलोगेशन और विनियमन विभाग के प्रमुख हैं और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में अरविंद की मृत्यु के बाद सामने आई लगभग 17.46 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख है.

यह घटना 28 सितंबर को हुई, जब अरविंद ने कथित तौर पर अपने आवास पर ज़हर खा लिया. उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. बाद में उनके परिवार को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें कार्यस्थल पर लगातार उत्पीड़न और OLA के वरिष्ठ अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का मानव संसाधन विभाग अरविंद के बैंक खाते में किए गए कुछ धन हस्तांतरणों के बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण देने में विफल रहा. एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि एफआईआर में नामित सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं.

अधिकारी ने कहा कि, "उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दे दिया है और आगे की जांच जारी है." OLA ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस बीच, पिछले महीने, जापानी निवेश दिग्गज सॉफ्टबैंक द्वारा खुले बाजार सौदों के माध्यम से इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता OLA Electric Mobility में अपनी हिस्सेदारी कम करने के बाद, OLA Electric Mobility के शेयरों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई.

5 सितंबर को नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, सॉफ्टबैंक की निवेश शाखा SVF II ऑस्ट्रिच (DE) LLC ने 15 जुलाई से 2 सितंबर के बीच OLA Electric के लगभग 94.9 मिलियन शेयर बेचे. यह हिस्सेदारी बिक्री कंपनी की कुल इक्विटी के 2 प्रतिशत से अधिक के बराबर थी, जिससे SEBI के नियमों के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण लागू हो गया.

OLA CEO BHAVISH AGGARWAL
OLA EMPLOYEE DEATH
OLA EMPLOYEE SUICIDE
FIR AGAINST OLA CEO BHAVISH

