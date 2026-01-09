ETV Bharat / technology

2026 World Car Awards के फाइनलिस्ट का खुलासा, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

Cadillac Vistiq ( फोटो - Cadillac )

हैदराबाद: साल 2026 के शुरू होते ही, ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की रेस आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गई है, क्योंकि World Car Awards ने साल 2026 के लिए टॉप फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी है. भारत सहित 33 देशों के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक ग्लोबल जूरी ने गुप्त मतदान के ज़रिए शॉर्टलिस्ट का चयन किया, जिसमें छह अलग-अलग कैटेगरी में दर्जनों कारों में से कुछ को चुना गया. जानकारी के अनुसार अवार्ड सेरेमनी का काउंटडाउन 1 अप्रैल, 2026 को खत्म होगा, जब New York International Auto Show में विनर्स के नामों की घोषणा लाइव की जाएगी. इस साल का कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्लोबल इनोवेशन की तरफ बढ़ते रुझान को दिखाता है. Brembo के CEO डेनियल शिलैसी ने कहा कि, "World Car Awards एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए एक बेंचमार्क हैं. मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की उनकी कमिटमेंट, ज़ीरो-एक्सीडेंट वाले भविष्य को बनाने की हमारी अपनी कोशिश से मिलती है." टॉप - 10 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY)

फ्लैगशिप कैटेगरी की शुरुआत 58 एलिजिबल गाड़ियों से हुई थी, अब इन्हें घटाकर इन 10 फाइनलिस्ट तक सीमित कर दिया गया है: Audi Q5 / SQ5

BMW iX3

BYD Seal 6 DM-i

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Palisade

Kia EV4

Kia EV5

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Toyota RAV4 वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के टॉप-5 फाइनलिस्ट