2026 World Car Awards के फाइनलिस्ट का खुलासा, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल
World Car Awards ने साल 2026 के लिए टॉप फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी है. New York International Auto Show में विनर्स की घोषणा होगी.
Published : January 9, 2026 at 12:31 PM IST
हैदराबाद: साल 2026 के शुरू होते ही, ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों की रेस आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गई है, क्योंकि World Car Awards ने साल 2026 के लिए टॉप फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी है. भारत सहित 33 देशों के 98 ऑटोमोटिव पत्रकारों की एक ग्लोबल जूरी ने गुप्त मतदान के ज़रिए शॉर्टलिस्ट का चयन किया, जिसमें छह अलग-अलग कैटेगरी में दर्जनों कारों में से कुछ को चुना गया.
जानकारी के अनुसार अवार्ड सेरेमनी का काउंटडाउन 1 अप्रैल, 2026 को खत्म होगा, जब New York International Auto Show में विनर्स के नामों की घोषणा लाइव की जाएगी. इस साल का कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्लोबल इनोवेशन की तरफ बढ़ते रुझान को दिखाता है.
Brembo के CEO डेनियल शिलैसी ने कहा कि, "World Car Awards एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए एक बेंचमार्क हैं. मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की उनकी कमिटमेंट, ज़ीरो-एक्सीडेंट वाले भविष्य को बनाने की हमारी अपनी कोशिश से मिलती है."
टॉप - 10 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WCOTY)
फ्लैगशिप कैटेगरी की शुरुआत 58 एलिजिबल गाड़ियों से हुई थी, अब इन्हें घटाकर इन 10 फाइनलिस्ट तक सीमित कर दिया गया है:
- Audi Q5 / SQ5
- BMW iX3
- BYD Seal 6 DM-i
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Palisade
- Kia EV4
- Kia EV5
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
- Toyota RAV4
वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के टॉप-5 फाइनलिस्ट
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- BMW iX3
- Hyundai Ioniq 9
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
टॉप-5 वर्ल्ड लग्जरी कार फाइनलिस्ट
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- Audi A6/S6
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
टॉप-5 वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार फाइनलिस्ट
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Land Rover Defender Octa
- Hyundai Ioniq 6 N
- Mercedes-AMG GT 63 Pro
टॉप-5 वर्ल्ड अर्बन कार फाइनलिस्ट
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
- Wuling Binguo / Ari Poly
ऊपर बताई गई पांच कैटेगरी में हिस्सा लेने वाली सभी गाड़ियां 2026 World Car Design of the Year Award के लिए एलिजिबल हैं. दुनिया भर के जाने-माने डिज़ाइन एक्सपर्ट्स के एक पैनल से हर कैंडिडेट का रिव्यू करने और जूरी के फ़ाइनल वोट के लिए रिकमेंडेशन की एक शॉर्ट-लिस्ट बनाने के लिए कहा गया.
टॉप-5 World Car Design of the Year Award फाइनलिस्ट
- Firefly
- Kia PV5
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90
जानकारी के अनुसार, दुनिया के 'टॉप-3' फाइनलिस्ट की घोषणा 3 मार्च को वर्चुअली की जाएगी और सभी छह कैटेगरी के फाइनल विजेताओं की घोषणा 1 अप्रैल को New York International Auto Show में की जाएगी. इस साल यह शो के साथ World Car Awards पार्टनरशिप का 21वां साल है.
पिछले साल Kia EV3 ने ओवरऑल World Car of the Year का खिताब जीता था. वहीं Porsche 911 Carrera GTS (परफॉर्मेंस के लिए) और Volvo EX90 (लक्ज़री के लिए) उस समय के कुछ अन्य खास विजेता थे.