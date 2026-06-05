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Netflix Games पर आ रहा नया गेम, 11 जून से फ्री में खेल पाएंगे FIFA World Cup Game

इस गेम में स्मार्टफोन को QR कोड स्कैन करके कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और चार खिलाड़ी एक साथ लोकल मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं. ( Image Credit: FIFA )

हैदराबाद: अगर आप फुटबॉल काफी पसंद करते हैं और मोबाइल में फुटबॉल गेम खेलना पसंद है तो यह ख़बर आपको काफी खुश कर सकती है. दरअसल, FIFA ने Netflix के साथ एक पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप के तहत दोनों ने मिलकर एक नया फुटबॉल गेम पेश किया है, जिसका नाम FIFA World Cup: Launch Edition है. प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, यह गेम FIFA World Cup 2026 से ठीक पहले 11 जून को Netflix Games पर एक्सक्लूसिव तौर पर लॉन्च होगा. इसकी खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स के सभी मेंबर्स इसे बिना किसी अतिरिक्त कीमत के खेल सकेंगे यानी अगर आपके पास नेटफिलिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस गेम को बिल्कुल मुफ्त में खेल पाएंगे. गेम की खास बात FIFA World Cup: Launch Edition में टूर्नामेंट की सभी 48 राष्ट्रीय टीमें, सभी 16 आधिकारिक स्टेडियम और 1,200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं. यूजर अपनी पसंदीदा टीम चुनकर टूर्नामेंट से प्रेरित मैचों में हिस्सा ले सकते हैं. FIFA ने इस गेम को इस तरह तैयार किया है कि इसे वो लोग भी आसानी से खेल सकते हैं, जिन्हें वीडियो गेम्स का ज्यादा अनुभव नहीं है. इस गेम में कंट्रोल्स सिस्टम्स को काफी आसान बनाया गया है और गेम में जल्दी एंट्री करना भी आसान है. इस कारण ऐसा कहा जा रहा है कि इस गेम को कंपनी ने हर उम्र के फुटबॉल फैन्स के लिए डिज़ाइन किया है.