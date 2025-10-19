ETV Bharat / technology

आयकॉनिक F40 को श्रद्धांजलि देने के लिए Ferrari SC40 का खुलासा, होगी दुनिया में सिर्फ एक

Ferrari ने अपनी लेटेस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट, 296 GTB-आधारित नई Ferrari SC40 का खुलासा किया है. यह कार प्रतिष्ठित Ferrari F40 को श्रद्धांजलि है.

Ferrari SC40
नई Ferrari SC40 का खुलासा (फोटो - Ferrari)
ETV Bharat Tech Team

October 19, 2025

3 Min Read
हैदराबाद: सुपरकार निर्माता Ferrari ने अपनी लेटेस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट, 296 GTB-आधारित नई Ferrari SC40 का खुलासा किया है. यह कार प्रतिष्ठित Ferrari F40 को श्रद्धांजलि देती है. कंपनी ने इस कार को व्हाइट कलर में फिनिश किया है, जिसे सिर्फ एक ही यूनिट तक सीमित रखा गया है.

Ferrari SC40 में स्टैंडर्ड तौर पर 296 की तुलना में ज्यादा चौकोर डिज़ाइन दिया गया है, और इसके साथ ही इसमें एक स्थिर रियर विंग भी दिया गया है, जिसके किनारे पर SC40 उभरा हुआ है. ये सभी लगभग 40 साल पुरानी इस प्रतिष्ठित सुपरकार की याद दिलाते हैं.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Ferrari)

Ferrari SC40 का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें आगे की तरफ़, चौकोर इनटेक के साथ एक अनोखा चौकोर बम्पर दिया गया है, जो F40 के फ्रंट बम्पर का एक नया रूप है. हेडलैम्प्स को भी चौकोर यूनिट्स में फिर से डिज़ाइन किया गया लगता है, हालांकि स्टैंडर्ड 296 वाले फ़्लैंकिंग वेंट अभी भी मौजूद हैं.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Ferrari)

इसके अलावा, हेडलैम्प्स और वेंट के आसपास के हिस्से को चौकोर डिज़ाइन को उभारने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है. कार के किनारों की बात करें तो, नई SC40 में कुछ संशोधित बॉडीलाइन दी गई हैं, जो इसे और भी ज़्यादा वेज-नुमा बनाती हैं, जिसमें नए डिज़ाइन वाले डोर, ब्लैक कलर के साइड इनटेक और F40 से प्रेरित एक नया क्लैमशेल इंजन कवर शामिल है.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Ferrari)

बेशक, इसमें नया फ़िक्स्ड रियर विंग भी है, जिसके वर्टिकल पिलर पर SC40 उभरा हुआ है. इसके अलावा, इसके पिछले हिस्से की बात करें तो सबसे ऊंचा एग्जॉस्ट अब हीट वेंट्स के बेस में लगा है, जबकि निचला बंपर 296 से बिल्कुल अलग है.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का इंटीरियर (फोटो - Ferrari)

Ferrari का कहना है कि उसने अंदर कार्बन-केवलर को फिर से डिजाइन किया है. यह वह सामग्री है, जिसका इस्तेमाल मूल F40 के निर्माण में किया गया था. यह सामग्री स्टीयरिंग व्हील, फुटवेल, सीटों के पीछे और फ़्लोर मैट के कुछ हिस्सों में पाई जा सकती है. यह सामग्री आगे के लगेज कंपार्टमेंट और इंजन कंपार्टमेंट में भी पाई जाती है.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का इंजन (फोटो - Ferrari)

नई Ferrari SC40 का इंजन
F40 में जहां ट्विन-टर्बोचार्ज्ड मिड-माउंटेड V8 इंजन का इस्तेमाल होता था, वहीं Ferrari SC40 में स्टैंडर्ड 296 वाला ही रनिंग गियर लगाया गया है. इसमें एक ट्विन-टर्बो मिड-माउंटेड V6 इंजन लगाया गया है, जो प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से जोड़ा गया है.

Ferrari SC40
Ferrari SC40 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Ferrari)

यह सेटअप कुल मिलाकर 819 bhp की पावर प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि इस कार की अधिकतम रफ्तार 330 किमी प्रति घंटा से ज़्यादा है और यह 0-100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 2.9 सेकंड का समय लगता है, जो 296 GTB के समान है.

