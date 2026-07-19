भारत में लॉन्च हुई Ferrari Amalfi Spider स्पोर्ट्स कार, कीमत 4.60 करोड़ रुपये
Ferrari ने भारतीय बाज़ार में अपनी नई Ferrari Amalfi Spider को लॉन्च किया है. इस कार की कीमत 4.6 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : July 19, 2026 at 11:16 AM IST
हैदराबाद: स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी Ferrari ने भारतीय बाज़ार में कुछ महीनों पहले अपनी नई Ferrari Amalfi ग्रैंड टूरर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इसके ड्रॉप-टॉप वर्जन, Ferrari Amalfi Spider को लॉन्च किया है.
इस कार को कंपनी ने 4.6 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, जिसमें Coupe की फिक्स्ड छत की जगह फोल्ड होने वाली फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप दिया गया है. इस टॉप को 60 kmph तक की रफ़्तार पर ऑपरेट किया जा सकता है और यह सिर्फ़ 13.5 सेकंड में बंद या खुल सकती है.
Ferrari Amalfi Spider का डिजाइन
इसके डिज़ाइन की बात करें तो, Amalfi Spyder में इसके कूपे मॉडल के मुकाबले कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स अलग दिए गए हैं. इनमें 5-लेयर वाला फ़ैब्रिक फ़ोल्डिंग रूफ़ और पीछे के हिस्से (रियर डेक) का नया डिज़ाइन शामिल है, जिसमें अब रूफ़ को फ़ोल्ड करके रखने के लिए एक ढका हुआ स्टोरेज एरिया दिया गया है.
इसे लेकर Ferrari का दावा है कि 5-लेयर रूफ़ डिज़ाइन, हार्ड-टॉप कन्वर्टिबल रूफ़ जितना ही अच्छा साउंड इंसुलेशन देता है. Spyder में पिछली सीट के पीछे डिप्लॉय होने वाले विंड डिफ़्लेक्टर भी दिए गए हैं. यह एक 2+ GT कार है, हालांकि पिछली सीट बच्चों के लिए ही ज्यादा बेहतर है.
इसका केबिन डिज़ाइन भी इसके कूपे मॉडल जैसा ही है, जिसमें बड़ा 15.6-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.3-इंच का लैंडस्केप-ओरिएंटेड सेंट्रल टचस्क्रीन और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले दिया गया है. बूट कैपेसिटी की बात करें तो, Amalfi Spider में 255 लीटर तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जो छत को नीचे करने पर घटकर 172 लीटर रह जाती है.
बता दें कि पहले की तरह ही, ग्राहकों को कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें एक्सटीरियर कलर और व्हील डिज़ाइन से लेकर अपहोल्स्ट्री के विकल्प, स्टिचिंग और कार में मिलने वाले फ़ीचर्स तक शामिल हैं.
Ferrari Amalfi Spider का इंजन
पावरट्रेन की बात करें तो, Amalfi Spider में वही 3.9-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसके कूपे मॉडल में मिलता है. यह इंजन 631 bhp की मैक्सिमम पावर और 760 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
कंपनी का फेरारी का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है और यह 0-100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसके कूपे मॉडल के बराबर ही है. कीमत की बात करें तो, Amalfi Spider की कीमत इसके कूपे मॉडल से 50 लाख रुपये से कुछ ज़्यादा है. FTA से जुड़े प्राइस एडजस्टमेंट के बाद कूपे मॉडल की कीमत अब 4.08 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.