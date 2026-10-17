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सावधान! गूगल प्ले स्टोर पर आया नकली व्हाट्सएप, 5 लाख से ज्यादा बार हुआ डाउनलोड

Early Access प्रोग्राम की वजह से नकली ऐप पर रिव्यू नहीं आते जिससे लोगों को असली और फर्जी में अंतर करना मुश्किल हो जाता है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: गूगल प्ले स्टोर पर नकली ऐप्स की समस्या अब बहुत बढ़ गई है. कुछ दिन पहले गूगल क्रोम ऐप का एक नकली वर्ज़न वायरल हुआ था, जिसे एक लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे. उसके बाद उसे हटा दिया गया था. अब व्हाट्सएप का एक नकली वर्ज़न सामने आया है, जो अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.

नकली व्हाट्सएप कैसा दिख रहा है?

रेड्डिट पर 2ne1cheese नाम के यूजर ने r/mildlyinfuriating में इसकी शिकायत की. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि लोग जब असली व्हाट्सएप सर्च करते हैं, तो कभी-कभी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में नकली ऐप सामने आ जाता है. प्ले स्टोर के अनुसार इस नकली ऐप को अब तक पांच लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है. डेवलपर का नाम Agment Assets sallu है और उनके अकाउंट पर यही एकमात्र ऐप है. वहाट्सएप का यह नकली वर्ज़न लिस्टिंग में बिल्कुल असली व्हाट्सएप जैसा ही दिखाई देता है. उसमें वही स्क्रीनशॉट और डिस्क्रिप्शन यूज़ किए गए हैं, जो असली ऐप में हैं. नकली व्हाट्सएप वर्ज़न की लिस्टिंग पिछले महीने हुई थी. आपको बता दें कि असली व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर पर 10 अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि नकली वर्ज़न सिर्फ पांच लाख पर पहुंचा है. रिपोर्ट के मुताबिक, हर यूज़र्स को स्पॉन्सर्ड रिजल्ट में नकली व्हाट्सएप वर्ज़न नहीं दिखता है. कई बार सर्च करने पर सबसे ऊपर असली व्हाट्सएप ही आता है.