Gemini Nano Banana Pro से बनाए जा रहे नकली आधार और पैन कार्ड
Google Gemini Nano Banana Pro को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है. इससे फेक भारतीय पहचान पत्र बनाए जा सकते हैं.
Published : November 25, 2025 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: लंबे समय से इस बात पर चर्चा चलती आ रही है कि AI तकनीक लोगों के लिए खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकती है. ताजा मामला Google के Gemini AI को लेकर सामने आया है, जिसके Gemini Nano Banana Pro के लिए एक विवाद छिड़ गया है.
यह AI तकनीक अपनी बेहतर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, 4K इमेज जेनरेशन और एडिटिंग के साथ-साथ गूगल सर्च के साथ इंटीग्रेशन की वजह से चर्चा में रही है. पिछले हफ़्ते नए मॉडल के लॉन्च के बाद से, यूज़र्स Nano Banana Pro के अलग-अलग रियल-वर्ल्ड यूज़ केस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे स्टाइलिश पोर्ट्रेट बनाना, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को AI इन्फोग्राफ़िक्स में बदलना या मुश्किल टेक्स्ट को व्हाइटबोर्ड समरी में दिखाना.
लेकिन, कुछ यूज़र्स ने Google Nano Banana Pro की असली जैसी इमेज बनाने की काबिलियत को दिखाने के लिए इससे आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे नकली भारतीय पहचान पत्र बना कर दिखाए हैं. इस तकनीक की यह काबिलियत लोगों की जिंदगी की प्राइवेसी के लिए एक बुरा सपना हो सकती है.
हमने भी Nano Banana Pro का इस्तेमाल करके असली जैसे दिखने वाला आधार कार्ड पहचान पत्र बनाने की कोशिश की, और हैरानी की बात है कि इस मॉडल ने बिना कोई सवाल पूछे ही हमें एक आधार कार्ड बना कर दे दिया.
असल में, AI ने मेरी इमेज, डॉक्यूमेंट के सभी आम आइडेंटिफायर और मेरे द्वारा जोड़ी गई नकली डिटेल्स को भी बिना किसी दिक्कत के इस पहचान पत्र में जोड़ दिया. हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से, हम इन इमेज को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए Nano Banana प्रॉम्प्ट को शेयर नहीं कर रहे हैं.
Google के हिसाब से, Nano Banana Pro से बनी इमेज Gemini वॉटरमार्क के साथ आती हैं, लेकिन इस तस्वीर से वाटरमार्क को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हैं. कंपनी Nano Banana Pro से बनी इमेज पर इनविज़िबल SynthID वॉटरमार्किंग लगाती है. ताकि यह पक्का हो सके कि उसकी बनाई इमेज को असली इमेज समझने की गलती न हो.
लेकिन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी असली जैसी दिखने वाली IDs, अगर एक बार प्रिंट हो जाएं या जल्दबाजी में किसी को दिया जाए, तो उन्हें असली पहचान पत्र का सबूत समझा जा सकता है. लॉन्च के बाद से, यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे उदाहरण शेयर किए हैं, जहां Gemini ने रिक्वेस्ट की गई इमेज बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह या तो 'सेक्सुअली सजेस्टिव,' 'वायलेंस दिखाती है,' या 'सेंसिटिव कंटेंट' था.