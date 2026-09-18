जल्द लॉन्च होने वाला है Mahindra Thar 3-डोर का फेसलिफ्ट वर्जन है, जानें क्या होंगे बदलाव
Mahindra अपनी लोकप्रिय एसयूवी Mahindra Thar के 3-डोर वर्जन का फेसलिफ्ट अपडेट लाने वाली है. इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा.
Published : September 18, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra अपनी लोकप्रिय एसयूवी Mahindra Thar के 3-डोर वर्जन का फेसलिफ्ट अपडेट लाने वाली है. कंपनी ने इस कार की पहली झलक दिखाई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा.
इस टीज़र में कंपनी ने "Off-road adventure now gets muddier" टैगलाइन लिखी है, हालांकि महिंद्रा ने अभी तक इसकी लॉन्च की सही तारीख की घोषणा नहीं की है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके फेसलिफ्ट वर्जन को 22 सितंबर को ही पेश किया जा सकता है, हालांकि ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि यह फेस्टिव सीज़न के दौरान लॉन्च होगी.
Mahindra Thar का आने वाला मॉडल मौजूदा जनरेशन की 3-डोर वाली Thar का दूसरा फेसलिफ्ट होने वाला है. बता दें कि इस SUV को मूल रूप से अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका पहला फेसलिफ्ट अक्टूबर 2025 में उतारा गया था, जब Mahindra ने कई फ़ीचर और इक्विपमेंट अपडेट पेश किए थे. माना जा रहा है कि लेटेस्ट अपडेट मुख्य रूप से स्टाइलिंग पर केंद्रित होने वाला है, और साथ ही अतिरिक्त इक्विपमेंट भी मिल सकते हैं.
Mahindra Thar फेसलिफ्ट में क्या हो सकते हैं बदलाव
सबसे बड़े बदलाव इसके फ्रंट में किए जा सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड Mahindra Thar को बड़ी Thar Roxx से प्रेरित होकर डिज़ाइन किया गया है. टेस्टिंग के दौरान नजर आए टेस्ट म्यूल से पता चलता है कि इसमें नई फाइव-स्लैट ग्रिल, C-शेप DRLs वाले प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील इस्तेमाल किए जाएंगे. इसके पिछले हिस्से में भी बदले हुए टेल-लैंप दिए जा सकते हैं.
हालांकि, 3-डोर वाली इस SUV का बेसिक बॉक्सी आकार और कुल अनुपात पहले जैसा ही रखा जा सकता है, लेकिन इन बदलावों से Mahindra Thar को ज़्यादा मॉडर्न लुक मिलेगा और इसकी स्टाइलिंग नई Thar Roxx के जैसी हो जाएगी.
और भी फ़ीचर होंगे शामिल
बता दें कि पिछले अपडेट में Mahindra Thar को 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, Thar Roxx से प्रेरित स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स और रियर वाइपर व वॉशर जैसे फीचर्स दिए गए थे. हालांकि, इस थ्री-डोर SUV में अब भी कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं, जो इस कीमत वाली गाड़ियों में आम देखे जाते हैं.
अगले फेसलिफ्ट अपडेट में नई Mahindra Thar में से कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है. संभावना है कि इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जर जैसे फ़ीचर्स मिल सकते हैं, वहीं दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो Mahindra एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल कर सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
Mahindra Thar के केबिन का लेआउट पहले जैसा ही रखा जा सकता है. इसमें होने वाले बदलावों का उद्देश्य इंटीरियर को पूरी तरह से नया बनाना नहीं, बल्कि इसके इक्विपमेंट लेवल को बेहतर बनाना है.
इंजन में कोई बदलाव नहीं
इस अपडेट के साथ कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया जा सकता है. इसमें मौजूदा पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ-साथ टू-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी जारी रखा जा सकता है. इसके साथ ही, ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स के विकल्प भी उपलब्ध रहने की संभावना है.
इंजन विकल्पों की बात करें तो Mahindra Thar में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं. इसके 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ रियर-व्हील ड्राइव और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा जाता है, जबकि बड़े इंजन के साथ फोर-व्हील ड्राइव और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी मिलते हैं.
इस फेसलिफ्ट से SUV के सस्पेंशन और राइड क्वालिटी में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, हालांकि अभी चेसिस में किसी बड़े बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है. Mahindra Thar का लैडर-फ्रेम कंस्ट्रक्शन और सस्पेंशन सेटअप ऑफ-रोड क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन पक्की सड़कों पर राइड कम्फर्ट के मामले में बड़ी Mahindra Thar Roxx को बढ़त हासिल है.
Mahindra Thar फेसलिफ्ट की कीमत
Mahindra Thar की मौजूदा कीमतों की बात करें तो इसे 10.32 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, और यह 17.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. हालांकि फेसलिफ्ट अपडेट के तहत, कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.