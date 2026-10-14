Facebook ने पेश किया Your Algorithm फीचर, अब फीड और रील्स में वही दिखेगा जो आप चाहेंगे
मेटा ने फेसबुक पर Your Algorithm टूल शुरू किया है, जिससे यूज़र अपने शब्दों में फीड और रील्स के टॉपिक चुन सकेंगे.
Published : October 14, 2026 at 9:05 PM IST
हैदराबाद: फेसबुक पर अब आपको वही दिखेगा, जो आप देखना चाहते हैं. मेटा ने फेसबुक के लिए योह एल्गोरिद्म (Your Algorithm) नाम का नया फीचर पेश किया है, जो एआई की मदद से काम करता है. इस फीचर के जरिए यूज़र अपने फीड और रील्स में दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. मार्क जुकरबर्ग की इस कंपनी यानी मेटा ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस फीचर की जानकारी दी है.
Your Algorithm फीचर क्या है?
अभी तक फेसबुक ही खुद तय करता था कि आपके फेसबुक अकाउंट के फीड पर क्या दिखाना है. इसके लिए वो आपके पुराने लाइक, कमेंट और वीडियो देखने की आदत पर फोकस करता था और उसके हिसाब से ही आपके फीड में कंटेंट दिखाता था. मेटा के अनुसार, अब नए फीचर में यूज़र सीधे उन टॉपिक्स को जोड़ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जिन्हें वो फीड और रील्स में देखना चाहते हैं. इसके लिए फेसबुक पोस्ट पर दिखने वाले तीन डॉट वाले मेन्यू में एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है.
We’re introducing Your algorithm on Facebook, an AI-powered tool that lets you shape what you see in your Feed and Reels by telling us in your own words. https://t.co/XN158Mn2Dq— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) October 13, 2026
इस सेक्शन में यूज़र्स बिल्कुल क्लियरली अपनी पसंद बता सकता है. कंपनी का कहान है कि इससे मिलने वाले सुझाव आपके पसंद के हिसाब से ही होंगे. इस फीचर की सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पसंद को अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं. इसके लिए किसी खास टेक्निकल लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है. इसके लिए बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं. मेटा के मुताबिक, ये मॉडल आपके लिखे शब्दों के पीछे का इंटरेस्ट, कॉन्टैक्स्ट और इंटेशन यानी इरादे को समझ सकते हैं.
पोस्ट पर फीडबैक देने का नया तरीका
फेसबुक ने पोस्ट पर फीडबैक देने के ऑप्शन्स को भी बढ़ा दिए हैं. फीड और रील्स की किसी भी पोस्ट पर अब आप "इंटरेस्टेड" (Interested) या "नॉट इंटरेस्टेड" (Not interested) चुन सकते हैं. उसके बाद मेटा आपसे कुछ और सवाल पूछ सकता है, ताकि पता चल सके कि आपको उस पोस्ट में क्या पसंद आया और क्या नहीं. इस तरह से आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को बता सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं और किस तरह का नहीं.
मेटा ने यूज़र्स को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही आप अपनी नई पसंद बताएंगे, उसी समय से आपके फेसबुक फीड में आने वाले सजेशन्स अपडेट होने शुरू हो जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया सिस्टम आपके लिखे शब्दों को पुराने सिग्नल या यानी लाइक, कमेंट और किसी भी कंटेंट को देखने की एक्टिविटीज़ के साथ मिलाकर आपको दिखाए जाने वाले कंटेंट की रैंकिंग तय करता है. इसका मतलब है कि मेटा ने नया तरीका शुरू करने के साथ पुराने तरीके को पूरी तरह से बंद नहीं किया है.
इंस्टाग्राम पर आया फीचर
मेटा ने फेसबुक से पहले इसी फीचर को इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए चालू किया था. इंस्टाग्राम पर इस फीचर को अमेरिका के बाहर भी शुरू कर दिया गया है. हां यूज़र उन टॉपिक की लिस्ट देख सकते हैं, जो एल्गोरिदम के हिसाब से उनकी पसंद हैं, और उसमें टॉपिक जोड़ या हटा सकते हैं. अब कंपनी इसी फीचर को फेसबुक पर भी लेकर आ गई है.