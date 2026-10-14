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Facebook ने पेश किया Your Algorithm फीचर, अब फीड और रील्स में वही दिखेगा जो आप चाहेंगे

Interested या Not interested चुनने पर मेटा सवाल पूछ सकता है, और LLM की मदद से सुझाव तुरंत बदलते हैं. ( Meta )

हैदराबाद: फेसबुक पर अब आपको वही दिखेगा, जो आप देखना चाहते हैं. मेटा ने फेसबुक के लिए योह एल्गोरिद्म (Your Algorithm) नाम का नया फीचर पेश किया है, जो एआई की मदद से काम करता है. इस फीचर के जरिए यूज़र अपने फीड और रील्स में दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. मार्क जुकरबर्ग की इस कंपनी यानी मेटा ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस फीचर की जानकारी दी है.

Your Algorithm फीचर क्या है?

अभी तक फेसबुक ही खुद तय करता था कि आपके फेसबुक अकाउंट के फीड पर क्या दिखाना है. इसके लिए वो आपके पुराने लाइक, कमेंट और वीडियो देखने की आदत पर फोकस करता था और उसके हिसाब से ही आपके फीड में कंटेंट दिखाता था. मेटा के अनुसार, अब नए फीचर में यूज़र सीधे उन टॉपिक्स को जोड़ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जिन्हें वो फीड और रील्स में देखना चाहते हैं. इसके लिए फेसबुक पोस्ट पर दिखने वाले तीन डॉट वाले मेन्यू में एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है. इस सेक्शन में यूज़र्स बिल्कुल क्लियरली अपनी पसंद बता सकता है. कंपनी का कहान है कि इससे मिलने वाले सुझाव आपके पसंद के हिसाब से ही होंगे. इस फीचर की सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पसंद को अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं. इसके लिए किसी खास टेक्निकल लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है. इसके लिए बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं. मेटा के मुताबिक, ये मॉडल आपके लिखे शब्दों के पीछे का इंटरेस्ट, कॉन्टैक्स्ट और इंटेशन यानी इरादे को समझ सकते हैं. पोस्ट पर फीडबैक देने का नया तरीका