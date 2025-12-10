ETV Bharat / technology

Facebook ने बदला पूरा एक्सपीरियंस: अब फीड से लेकर प्रोफाइल तक, नए अंदाज़ में मिलेगा सबकुछ

फेसबुक ने फीड, सर्च, प्रोफाइल और कंटेंट क्रिएशन में बड़े बदलाव किए हैं ताकि ऐप पहले से ज्यादा साफ, तेज और आसान महसूस हो. ( फोटो क्रेडिट: Meta )