Facebook ने बदला पूरा एक्सपीरियंस: अब फीड से लेकर प्रोफाइल तक, नए अंदाज़ में मिलेगा सबकुछ
फेसबुक ने ऐप में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि यूज़र फीड, सर्च और प्रोफाइल को पहले से ज्यादा आराम से इस्तेमाल कर सकें.
Published : December 10, 2025 at 1:31 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने अपने सबसे पुराने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल दिया है, जिसके कारण अब यूज़र्स को फेसबुक पर पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है. फेसबुक ने 2026 की यारी करते हुए ऐप में कुछ ऐसे बड़े अपडेट लेकर आई है जो रोजाना फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की लाइफ को काफी आसान बना देंगे.
फेसबुक का नए अपडेट्स अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं. जैसे- फीड, प्रोफाइल, सर्च, फोटो-वीडियो देखने का तरीका और कंटेंट क्रिएशन आदि. आइए हम आपको एक-एक करके समझाते हैं कि फेसबुक ने आखिर क्या-क्या बदला है और कैसे आपका फेसबुक एक्सपीरियंस बदलने वाला है.
1. फीड अब ज्यादा स्मार्ट, क्लीन और इमर्सिव
फेसबुक ने अब अपनी मेन फीड को पहले से ज्यादा सिंपल बना दिया है. अब यूज़र्स को एड्स या एक्स्ट्रा चीज़ें कम दिखाई दें और जरूरी कंटेंट साफ-साफ सामने आए. इसमें आने वाली नई चीजें इस प्रकार है:
- मल्टीफोटो पोस्ट अब एक स्टैंडर्ड ग्रिड में: अब अगर आप एकसाथ बहुत सारी पिक्चर्स को अपलोड करेंगे तो वो पहले की तरह रैंडम तरीके से नहीं बल्कि एक साफ-सुथरे ग्रिड में दिखेंगी. इससे पोस्ट देखने में इंस्टाग्राम जैसा क्लीन लगेगा.
- फीड में फोटो को डबल-टैप कर लाइक: अब आप किसी फोटो को ओपन किए बिना ही सीधे फीड में डबल-टैप करके लाइक कर सकेंगे. इससे लाइक करना बहुत तेज हो जाएगा, जैसा कि इंस्टाग्राम में होता है.
- फीड कंटेंट फुल-स्क्रीन व्यू में: अब आप जैसे ही किसी भी पोस्ट पर टैप करेंगे तो वो फुल स्क्रीन में खुलेगी. इससे पोस्ट देखने का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा.
2. आसान नेविगेशन और नए-डिज़ाइन वाली टैब बार
फेसबुक में अब यूज़र्स के द्वारा सबसे ज्यादा यूज़ होने वाली फीचर्स को अब ऐप के नीचे वाले टैब सेक्शन में यानी सामने लाया जा रहा है. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताते हैं कि कौन-कौनसी टैब्स सामने और बीच में होगी:
|फीचर
|काम
|Reels
|शॉर्ट वीडियो कंटेंट
|Friends
|फ्रेंड रिक्वेस्ट्स और फ्रेंड्स एक्टिविटी
|Marketplace
|खरीद-बिक्री का फेसबुक मार्केटप्लेस
|Profile
|आपकी प्रोफाइल और पर्सनल एरिया
इसके साथ ही मेनू का डिज़ाइन भी क्लीन किया गया है और टैब्स की नोटिफिकेशन अलर्ट्स भी सरल और कम-क्लटर वाली होंगी.
3. अब ग्रिड स्टाइल में सर्च रिज़ल्ट्स
फेसबुक का सर्च सेक्शन पहले काफी टेक्स्ट-हेवी और नॉर्मल था. अब कंपनी ने इसे ज्यादा विजुअल बनाया दिया है. इसकी वजह से यूज़र्स को मिलने वाले नए एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार हैं:
- सर्च रिज़ल्ट्स अब एक बड़े ग्रिड लेआउट में दिखेंगे.
- फोटो और वीडियो के रिज़ल्ट्स को स्क्रॉल करते समय आप फुल-स्क्रीन व्यू मोड में रहेंगे यानी आप जहां थे, वहां से जाए बिना सारा कंटेंट देख पाएंगे.
- आने वाले समय में यही मोड और भी अन्य पोस्ट टाइप्स पर लागू होगा.
4. अपने फीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करो
अब फेसबुक फीड में मशीन लर्निंग आपकी पसंद को समझेगी, लेकिन उसके लिए आपके फीडबैक की जरूरत है. उदाहरण के तौर पर:
- कोई पोस्ट पसंद नहीं? उसमें आप बता दें कि आपको क्यों पसंद नहीं है
- कोई रील ज्यादा आ रही है? आप उसका कारण चुनें और अगली बार वैसा कंटेंट कम दिखेगा.
- फेसबुक आने वाले महीनों में और भी तरीके लाएगा, जिससे आप अपने फीड का एल्गोरिदम खुद डिज़ाइन कर पाएंगे. इसका मतलब आपको आपके फेसबुक फीड में वही चीजें दिखेंगी, जो आप चाहते हैं.
5. कंटेंट क्रिएशन का पूरा नया इंटरफेस
फेसबुक पर पोस्ट बनाना या स्टोरी डालना अब पहले से आसान और ज्यादा अच्छा हो जाएगा. नए इंटरफेस में बदलने वाली चीजें कुछ इस प्रकार की हैं:
- सबसे ज्यादा यूज़ होने वाले टूल जैसे म्यूजिक ऐड करना, फ्रेंड्स को टैग करना जैसे ऑप्शन अब बिल्कुल सामने मिलेंगे.
- अब सिर्फ एक टैब में कलरफुल टेक्स्ट बैकग्राउंड जैसे एडवांस्ड टूल मिलेंगे.
- पोस्ट डालने से पहले ऑडियंस सेटिंग सामने ही दिखेगी.
- क्रॉस-पोस्टिंग (जैसे इंस्टाग्राम पर शेयर करना) भी बहुत आसानी से किया जा सकेगा.
6. कमेंटिंग एक्सपीरियंस भी अब सिंपल और साफ
कमेंट सेक्शन में होने वाली हलचल को भी फेसबुक ने आसान बनाया है ताकि कोई भी अपनी थ्रेड को मिस ना करें. इसमें होने वाले बदलाव कुछ इस प्रकार है:
- थ्रेडेड रिप्लाइ साफ और समझने में आसान.
- क्रिएटर्स और ग्रुप एडमिन्स को नए मॉनिटरिंग टूल्स.
- कोई भी यूज़र अब अनजान तरीके से कमेंट को फ्लैग कर सकता है अगर वो अप्रासंगिक हो या बातचीत के माहौल के खिलाफ हो.
- बैजेज हाइलाइट होकर दिखेंगे ताकि पहचान आसान हो.
7. प्रोफाइल अब आपकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट्स दिखाएगी
फेसबुक प्रोफाइल को अब ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग एक-दूसरे को सिर्फ नाम-नंबर से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, हॉबीज और पसंद से भी जान सकें. इसके लिए आने वाली नई चीजें कुछ इस प्रकार हैं:
- अगर आप प्रोफाइल में लिखते हैं कि आपको सॉरडो ब्रेड बेकिंग में दिलचस्पी है, तो फेसबुक आपके उन्हीं दोस्तों को ऊपर दिखाएगा जिन्हें इस बारे में एक्सपीरियंस हो.
- ट्रिप प्लान कर रहे हैं? जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे, फेसबुक आपको ऐसे दोस्तों की लिस्ट दिखाएगा जो उस जगह के बारे में गाइड कर सकें.
- आप तय कर पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल का कौन सा हिस्सा कौन देख सकता है.
- चाहें तो यह अपडेट फीड में शेयर भी कर सकते हैं.
मेटा के द्वारा फेसबुक में किए जा रहे इतने सारे बदलावों का मकसद साफ है कि ऐप से फालूत चीजों को हटाना और यूज़र्स के लिए सभी चीजों को पहले से बेहतर और आसानी से एक्सेस करने वाला बनाना है. फेसबुक आने वाले महीनों में और भी नए अपडेट्स लेकर आने वाला है, जो यूज़र्स का फेसबुक एक्सपीरियंस पूरी तरह से नया बना देगा.