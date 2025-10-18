Facebook का नया फीचर अब खुद बनाएगा आपकी यादों के Collage और Videos
Facebook ने यूज़र्स के कैमरा रोल में एक नया स्मार्ट फीचर लॉन्च किया है, जो AI की मदद से काम करता है.
Published : October 18, 2025 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने फेसबुक पर एक नया एआई-पावर्ड फीचर लॉन्च किया है, जो आपकी पुरानी फोटोज़ वीडियोज़ को दोबारा से खास बना देगा. यह फीचर आपके कैमरा रोल से आपके बेस्ट मूमेंट्स को चुनकर अपने-आप कॉलेज, वीडियो या क्रिएटिव एडिट तैयार कर देगा, जिसे आप आसानी से फेसबुक या मैसेंजर पर शेयर कर सकते हैं.
इसका मकसद लोगों को उनकी यादों से जोड़ना है, क्योंकि ज्यादातर लोग डेली लाइफ की भागदौड़ में फोटोज़ तो क्लिक करते हैं, लेकिन उन्हें शेयर नहीं कर पाते. कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पिक्चर्स शेयर करने लायक नहीं है या फिर उसे एडिट करके शेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता है.
Our new Facebook feature enhances your photos and videos, offers creative edits, and suggests collages, making it easier to share your favorite memories.https://t.co/fQbY6DkDob— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) October 17, 2025
इस फीचर की खास बातें
- यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है. इसका मतलब है कि आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो नहीं.
- इस फीचर की सुविधा देने के लिए फेसबुक आपकी परमिशन से कैमरा रोल करके स्कैन करता है और एआई की मदद से उन खास तस्वीरों को ढूंढता है, जो अक्सर स्क्रीनशॉट्स या रैंडम पिक्चर्स के बीच में खो जाती है.
- इस फीचर का एआई सिस्टम अपने-आप उन तस्वीरों को एडिट करके क्रिएटिव लुक देता है. इसमें बर्थडे मूमेंट्स या ट्रैवल शॉट्स हो सकते हैं.
- आप चाहें तो इन कॉलाजों या वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं.
- इसके लिए आपको किसी भी डिज़ाइन या एडिटिंग जैसे किसी भी स्किल की जरूरत नहीं होती है. इसमें पूरा काम एआई अपने आप ही करता है.
प्राइवेसी पर पूरा कंट्रोल
मेटा ने बिल्कुल साफ कहा है कि यूज़र की मीडिया का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि आप खुद उसे मेटा एआई टूल्स से एडिट या शेयर ना करें. इसमें सभी सजेशन्स प्राइवेट रहते हैं और आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या, कब और किससे शेयर करना है. इसके अलावा यूज़र्स चाहें तो इसे Facebook Camera Roll Settings से कभी भी बंद भी कर सकते हैं.
कहां शुरू हुआ रोलआउट
इस फीचर को मेटा ने अभी अमेरिका और कनाडा में शुरू किया है. इन दोनों देशों के फेसबुक यूज़र्स को अपनी स्टोरीज़ और फीड में शेयरिंग सजेशन्स दिख रहे हैं, जबिक “Memories” सेक्शन में भी ये तैयार कंटेंट सेव रहता है. मेटा की ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, फेसबुक के इस नए फीचर को जल्द ही दूसरे देशों में भी टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है.