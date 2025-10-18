ETV Bharat / technology

Facebook का नया फीचर अब खुद बनाएगा आपकी यादों के Collage और Videos

Facebook ने लॉन्च किया स्मार्ट शेयरिंग फीचर, जिससे आपकी मेमोरीज़ और भी बेहतर बनेंगी. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने फेसबुक पर एक नया एआई-पावर्ड फीचर लॉन्च किया है, जो आपकी पुरानी फोटोज़ वीडियोज़ को दोबारा से खास बना देगा. यह फीचर आपके कैमरा रोल से आपके बेस्ट मूमेंट्स को चुनकर अपने-आप कॉलेज, वीडियो या क्रिएटिव एडिट तैयार कर देगा, जिसे आप आसानी से फेसबुक या मैसेंजर पर शेयर कर सकते हैं. इसका मकसद लोगों को उनकी यादों से जोड़ना है, क्योंकि ज्यादातर लोग डेली लाइफ की भागदौड़ में फोटोज़ तो क्लिक करते हैं, लेकिन उन्हें शेयर नहीं कर पाते. कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पिक्चर्स शेयर करने लायक नहीं है या फिर उसे एडिट करके शेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं होता है. इस फीचर की खास बातें