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Facebook, Instagram और WhatsApp दुनियाभर में हुए बंद, करोड़ों यूजर्स परेशान

12 जून को दोपहर बाद Facebook, Instagram और WhatsApp अचानक बंद हो गए और भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को एक्सेस में परेशानी आने लगी.

Facebook, Instagram and WhatsApp Down Worldwide: Millions Unable to Access Accounts
Meta की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 7:56 PM IST

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हैदराबाद: आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनियाभर के करोड़ों यूज़र्स के लिए किसी डेली लाइफलाइन से कम नहीं है. ऐसे में अगर ये प्लेटफॉर्म्स थोड़ी देर के भी ठप होते हैं तो उसका असर काफी बड़ा होता है. ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला, जब भारत समेत पूरी दुनिया में मेटा का ग्लोबल आउटेज हो गया.

मेटा का ग्लोबल आउटेज

आज यानी 12 जून 2026 को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 2:30 बजे के बाद से फेसबुक समेत मेटा के कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अचानक बंद हो गए. दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स को अपने अकाउंट खोलने में परेशानी आने लगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्ज़न पर भी देखने को मिल रही है. यूज़र्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉग-इन करने और मैसेज भेजने में दिक्कत हो रही है.

दुनियाभर में फैली परेशानी

Downforeveryoneorjustme के मुताबिक यह समस्या सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है. भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस समेत कई देशों के यूजर्स ने एक्सेस में दिक्कत की शिकायत की है. फिलहाल Meta की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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