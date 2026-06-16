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Facebook पर आया AI Mode, अब लोगों की राय से मिलेंगे सवालों के असली जवाब

Facebook AI Mode फीचर Meta AI की मदद से Groups और Reels पर लोगों की राय के आधार पर सवालों के असली जवाब देता है.

With Facebook's new AI Photo Preset feature, users can virtually change the clothes, hair, and accessories in their photos.
Facebook के नए AI Photo Preset फीचर से यूज़र्स अपनी तस्वीर में वर्चुअली कपड़े, बाल और एक्सेसरीज़ बदल सकते हैं. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सोशल मीडिया की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता जा रहा है. मेटा ने अब फेसबुक पर कई नए एआई-पावर्ड फीचर्स को रोलआउट करने का ऐलान किया है, जो यूज़र्स एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं.

इनमें से सबसे बड़ा अपडेट एआई मोड है, जो फेसबुक के सर्च को एक नई दिशा देता है. इसके अलावा क्रिएटिव टूल्स और शेयरिंग फीचर्स में भी काफी बदलाव किए गए हैं. ये सभी अपडेट उन लोगों के लिए काम के हैं, जो फेसबुक पर काफी टाइम बिताते हैं और बेहतर कंटेंट की तलाश में रहते हैं या क्रिएट करते हैं.

AI Mode क्या है और यह कैसे काम करता है

एआई मोड फेसबुक एक नया सर्च एक्सपीरियंल है, जो मेटा एआई की मदद से काम करता है. यह फीचर आपको किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ बाहरी लिंक ही नहीं देता, बल्कि यह फेसबुक ग्रुप्स, रील्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से शेयर की गई राय, सुझाव और अनुभवों को आधार बनाकर जवाब तैयार करता है.

इसका मतलब है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो AI Mode आपको असली लोगों की राय से बनी जानकारी देगा, न कि सामान्य सर्च रिज़ल्ट्स. यह फीचर Muse Spark से पावर्ड Meta AI पर आधारित है और फीड ब्राउज़ करते वक्त या कुछ खास सर्च करते वक्त यह अपने आप एक्टिव हो जाता है.

नए क्रिएटिव टूल्स से कंटेंट बनाना हुआ आसान

मेटा ने फेसबुक पर क्रिएटिव शेयरिंग को और मजेदार बनाने के लिए कई नए टूल्स को जोड़ा है. कैमरा रोल शेयरिंग सजेशन फीचर में अब नए कोलाज कटआउट टेम्पलेट्स मिलेंगे, जैसे पिछले महीने दोस्तों के साथ बिताए पलो की झलकियां या ऐसी ही अन्य चीज.

इसके अलावा फेसबुक में अब ट्रांज़िशन इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं जो आपकी फोटोज़ को एक स्टाइलिश वीडियो मॉन्टाज में बदल देते हैं. ये सुझाव सिर्फ ऑप्ट-इन यूज़र्स को मिलेंगे और इसे कभी भी बंद किया जा सकता है.

इनके अलावा फेसबुक में एक और नया फीचर आया है, जिसका नाम AI Photo Preset है. इस फीचर की मदद से आप अपनी पिक्चर्स में नए कपड़े, नए डिज़ाइन के बाल और एक्सेसरीज़ को बदल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी खास स्पोर्ट्स टीम को पसंद करते हैं और उनकी जर्सी पहनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो आप इस फीचर की मदद से अपनी फोटो क्लिक करके उसमें उस टीम की जर्सी पहना सकते हैं.

इस फीचर के लिए Stories में जाकर AI Edit आइकन पर टैप करना होगा और Wear It ऑप्शन चुनना होगा. इसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर को भी Restyle profile picture with AI ऑप्शन से नया लुक दिया जा सकता है.

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