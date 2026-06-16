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Facebook पर आया AI Mode, अब लोगों की राय से मिलेंगे सवालों के असली जवाब

Facebook के नए AI Photo Preset फीचर से यूज़र्स अपनी तस्वीर में वर्चुअली कपड़े, बाल और एक्सेसरीज़ बदल सकते हैं. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: सोशल मीडिया की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता जा रहा है. मेटा ने अब फेसबुक पर कई नए एआई-पावर्ड फीचर्स को रोलआउट करने का ऐलान किया है, जो यूज़र्स एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं. इनमें से सबसे बड़ा अपडेट एआई मोड है, जो फेसबुक के सर्च को एक नई दिशा देता है. इसके अलावा क्रिएटिव टूल्स और शेयरिंग फीचर्स में भी काफी बदलाव किए गए हैं. ये सभी अपडेट उन लोगों के लिए काम के हैं, जो फेसबुक पर काफी टाइम बिताते हैं और बेहतर कंटेंट की तलाश में रहते हैं या क्रिएट करते हैं. AI Mode क्या है और यह कैसे काम करता है एआई मोड फेसबुक एक नया सर्च एक्सपीरियंल है, जो मेटा एआई की मदद से काम करता है. यह फीचर आपको किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ बाहरी लिंक ही नहीं देता, बल्कि यह फेसबुक ग्रुप्स, रील्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से शेयर की गई राय, सुझाव और अनुभवों को आधार बनाकर जवाब तैयार करता है. इसका मतलब है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो AI Mode आपको असली लोगों की राय से बनी जानकारी देगा, न कि सामान्य सर्च रिज़ल्ट्स. यह फीचर Muse Spark से पावर्ड Meta AI पर आधारित है और फीड ब्राउज़ करते वक्त या कुछ खास सर्च करते वक्त यह अपने आप एक्टिव हो जाता है.