Samsung Exynos 2700 ने Snapdragon 8 Elite को छोड़ा पीछे, 20% तक निकला आगे: रिपोर्ट
Samsung Exynos 2700 ने इंटरनल टेस्ट में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 को CPU और GPU दोनों में 20% तक पीछे छोड़ दिया है.
Published : October 25, 2026 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: सैमसंग के नया चिपसेट Exynos 2700 है, जिसके बारे में पिछले कुछ हफ्तों से काफी चर्चा चल रही है. सैमसंग ने अभी तक इस चिपसेट को लॉन्च नहीं किया है. दूसरी ओर दुनिया की सबसे लोकप्रिय चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने हाल ही में अपना सबसे नया और पावरफुल चिपसेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. अब एक लेटेस्ट ख़बर सामने आ रही है कि जिसके मुताबिक सैमसंग के Exynos 2700 प्रोसेसर ने क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 को सीपीयू और जीपीयू दोनों मामलों में पीछे छोड़ दिया है.
Exynos 2700 vs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
साउथ कोरिया की Yonhap News Agency और ChosunBiz की रिपोर्ट के अनुसार, Exynos 2700 ने Geekbench 6.5 के मल्टीकोर टेस्ट में करीब 13,000 अंक हासिल किए. Xiaomi 18 Pro Max में लगे Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ने करीब 11,000 अंक स्कोर किया. इस तरह सैमसंग की चिप करीब 20% आगे रही. Geekbench 7 में भी Exynos 2700 ने 15% का फायदा बनाए रखा.
रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताए गए आंकड़े Snapdragon 8 Elite Extreme Gen से तुलना करने पर आया है. वहीं, Snapdragon 8 Elite Gen 6 से तुलना करने पर अंतर और ज्यादा दिखता है. Xiaomi 18 Pro में लगे इस प्रोसेसर से तुलना करने पर Exynos 2700 Geekbench 6.5 में 44% और Geekbench 7 में 36% बेहतर पाया गया.
Samsung's Exynos 2700 might be performing better than many people expected. According to a new report from South Korea's Chosun Biz, the Exynos 2700 has delivered some impressive results in Samsung's internal testing. Compared to the Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme powering the Xiaomi 18 Pro Max, the Exynos 2700 reportedly delivers: • 20% higher multi-core performance in Geekbench 6.5 • 15% higher multi-core performance in Geekbench 7.0 • Up to 20% higher GPU performance in certain advanced graphics tests Compared to the standard Snapdragon 8 Elite Gen 6 in the Xiaomi 18 Pro, its multi-core performance is reportedly 44% higher in Geekbench 6.5 and 36% higher in Geekbench 7.0. Of course, these figures are based on internal testing and still need to be verified on retail devices. Samsung's Exynos chips have faced plenty of skepticism over the years, but if the Exynos 2700 can deliver on these results, it could mark a significant comeback. I'm particularly interested in seeing how it performs in terms of power efficiency, thermals, and sustained performance.— Ice Universe (@UniverseIce) October 25, 2026
SemiAnalysis द्वारा जारी डाइ शॉट से पता चलता है कि सैमसंग ने 10 कोर वाले सीपीयू को फिर से डिज़ाइन किया है. इससे पहले Exynos 2600 में एक प्राइम कोर था. अब दो प्राइम कोर लगाए गए हैं. इसमें नया लेआउट 1+4+1+4 है. इसमें Arm C2-Ultra कोर 4.24 GHz तक चलता है. C1-Ultra कोर 3.36 GHz पर काम करता है. बाकी आठ कोर C1-Pro और C2-Pro के हैं.
इस चिप में Xclipse 970 GPU है जिसमें आठ वर्क ग्रुप प्रोसेसर्स हैं. इसमें 24MB सिस्टम लेवल कैश और LPDDR6 मेमोरी सपोर्ट भी है. इससे पहले गीकबेंच एआई लिस्टिंग में भी यही बदला हुआ CPU कॉन्फिगरेशन और ऊंची क्लॉक स्पीड दिखी थी.
प्रोडक्शन और सावधानियां
Samsung ने Exynos 2700 को अपनी दूसरी पीढ़ी की 2nm SF2P प्रोसेस पर बनाना शुरू कर दिया है. इसके शुरुआती प्रोडक्शन पिछले मॉडल से करीब 10% ज्यादा है. इसमें बेहतर हीट पाथ ब्लॉक पैकेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गर्मी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
हालांकि, फिर भी कुछ बातों को लेकर शक है. रिपोर्ट में जीपीयू बेंचमार्क का नाम नहीं बताया गया है. पावर खपत और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड भी नहीं दिए गए हैं. क्वालकॉम ने अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर के ओवरहीटिंग के आरोपों से इनकार कर दिया है. सैमसंग अपने इस लेटेस्ट चिप यानी Exynos 2700 का इस्तेमाल अगले साल लॉन्च होने वाले Galaxy S27 के कुछ मॉडल्स में करने वाली है. हालांति, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि Galaxy S27 Ultra में Exynos 2700 चिप होगी या Snapdragon 8 Elite Gen 6.