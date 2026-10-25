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Samsung Exynos 2700 ने Snapdragon 8 Elite को छोड़ा पीछे, 20% तक निकला आगे: रिपोर्ट

Exynos 2700 की नई 1+4+1+4 आर्किटेक्चर में दो प्राइम कोर और Xclipse 970 GPU शामिल है जिससे प्रदर्शन बेहतर हुआ है. ( samsung )

हैदराबाद: सैमसंग के नया चिपसेट Exynos 2700 है, जिसके बारे में पिछले कुछ हफ्तों से काफी चर्चा चल रही है. सैमसंग ने अभी तक इस चिपसेट को लॉन्च नहीं किया है. दूसरी ओर दुनिया की सबसे लोकप्रिय चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने हाल ही में अपना सबसे नया और पावरफुल चिपसेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. अब एक लेटेस्ट ख़बर सामने आ रही है कि जिसके मुताबिक सैमसंग के Exynos 2700 प्रोसेसर ने क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 को सीपीयू और जीपीयू दोनों मामलों में पीछे छोड़ दिया है.

Exynos 2700 vs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

साउथ कोरिया की Yonhap News Agency और ChosunBiz की रिपोर्ट के अनुसार, Exynos 2700 ने Geekbench 6.5 के मल्टीकोर टेस्ट में करीब 13,000 अंक हासिल किए. Xiaomi 18 Pro Max में लगे Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ने करीब 11,000 अंक स्कोर किया. इस तरह सैमसंग की चिप करीब 20% आगे रही. Geekbench 7 में भी Exynos 2700 ने 15% का फायदा बनाए रखा. रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताए गए आंकड़े Snapdragon 8 Elite Extreme Gen से तुलना करने पर आया है. वहीं, Snapdragon 8 Elite Gen 6 से तुलना करने पर अंतर और ज्यादा दिखता है. Xiaomi 18 Pro में लगे इस प्रोसेसर से तुलना करने पर Exynos 2700 Geekbench 6.5 में 44% और Geekbench 7 में 36% बेहतर पाया गया. यह भी पढ़ें: Galaxy S27 Ultra हीटिंग विवाद: सैमसंग की डेडलाइन के बाद क्वालकॉम ने दिया जवाब SemiAnalysis द्वारा जारी डाइ शॉट से पता चलता है कि सैमसंग ने 10 कोर वाले सीपीयू को फिर से डिज़ाइन किया है. इससे पहले Exynos 2600 में एक प्राइम कोर था. अब दो प्राइम कोर लगाए गए हैं. इसमें नया लेआउट 1+4+1+4 है. इसमें Arm C2-Ultra कोर 4.24 GHz तक चलता है. C1-Ultra कोर 3.36 GHz पर काम करता है. बाकी आठ कोर C1-Pro और C2-Pro के हैं.