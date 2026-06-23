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भारत से नई Renault Duster का निर्यात हुआ शुरू, 750 यूनिट्स का पहला बैच साउथ अफ्रीका रवाना

भारत से नई Renault Duster का निर्यात शुरू ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने इस साल मार्च में अपनी नई Renault Duster को भारत में लॉन्च किया था. अब इस कार को कंपनी ने भारत से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. कंपनी ने 750 कॉम्पैक्ट SUV का पहला बैच अपने चेन्नई प्लांट से साउथ अफ्रीका के लिए रवाना किया है. यह शिपमेंट नई जेनरेशन Renault Duster के एक्सपोर्ट की शुरुआत है, जिसे आने वाले महीनों में कई इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब Renault अपनी चेन्नई फैसिलिटी में नई SUV का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो कई एक्सपोर्ट मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस का भी काम करता है. साउथ अफ्रीका भारतीय बाजार के बाहर उन पहले देशों में से है, जहां लेटेस्ट-जेनरेशन Renault Duster को बेचा जाएगा. Renault Group India के CEO स्टीफन डेब्लेस ने नई Duster एक्सपोर्ट की शुरुआत को 'Renault India के लिए एक अहम पल' बताया और कहा कि "यह कंपनी के चेन्नई ऑपरेशन की क्वालिटी, काबिलियत और कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है." उन्होंने आगे कहा कि "Renault India को एक अहम एक्सपोर्ट हब के तौर पर देखता है और 2030 तक देश से सालाना 2 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट करने के अपने लक्ष्य की तरफ काम कर रहा है.