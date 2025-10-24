ETV Bharat / technology

Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

उन्होंने क्रू मॉड्यूल के लिए एकीकृत पैराशूट प्रणाली के हाल ही में हुए सफल परीक्षण का भी वर्णन किया. इस प्रयोग में वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके एक मॉड्यूल को 3 किमी की ऊंचाई से गिराया गया. उन्होंने कहा कि, "सात पैराशूट स्वचालित रूप से तैनात हो गए और नौसेना द्वारा सुरक्षित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित की गई. परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और ऐसे और प्रयोगों की योजना बनाई जा रही है."

प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में घोषित इस मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री कड़ी निगरानी में अपना कठोर प्रशिक्षण जारी रख रहे हैं. नारायणन ने बताया कि, "चालक दल के साथ सार्वजनिक बातचीत अभी सीमित है, ताकि वे मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें. इस तरह की बातचीत मिशन के सफल समापन के बाद होगी."

उन्होंने कहा कि, "हम अभी इंटीग्रेटेड परीक्षण और सॉफ़्टवेयर सत्यापन कर रहे हैं. पूर्ण सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए चालक दल वाली उड़ान से पहले तीन बिना चालक दल वाले मिशन लॉन्च किए जाएंगे."

नारायणन ने बताया कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन, गगनयान ने उप-प्रणाली स्तर पर लगभग 90 प्रतिशत प्रगति हासिल कर ली है. अगले चरण में इंटीग्रेटेड परीक्षण और सत्यापन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य करे.

इस कार्यक्रम से इतर, उन्होंने ETV Bharat से विशेष बातचीत की और गगनयान, चंद्रयान-4 और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना सहित भारत के चल रहे और आगामी अंतरिक्ष मिशनों पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किए.

बेंगलुरु: ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन ने आगामी उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन सम्मेलन (ESTIC -2025) की घोषणा की, जो 3 नवंबर से 5 नवंबर, 2025 तक दिल्ली में आयोजित होगा. इस सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रही है.

BlueBird और चंद्रयान-4: भारत की अंतरिक्ष सीमा का विस्तार

नारायणन ने पुष्टि की कि ISRO का BlueBird संचार उपग्रह प्राप्त हो गया है और उसे प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि, "प्रधानमंत्री सही समय पर प्रक्षेपण की तारीख की घोषणा करेंगे और हमारा लक्ष्य इस साल के अंत से पहले इसे पूरा करना है."

बहुप्रतीक्षित चंद्रयान-4 मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि परियोजना डिज़ाइन चरण में प्रवेश कर चुकी है और इसे पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि, "हम चंद्र अन्वेषण के अगले चरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और डिज़ाइन ढांचा विकसित कर रहे हैं." यह मिशन गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र सतह अध्ययन में भारत की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

उन्होंने ISRO के मानव मिशन के बारे में भी संक्षेप में बताया और कहा कि यह चालू वर्ष के भीतर पूरा होने की राह पर है. नारायणन ने भारत की प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के बारे में नई जानकारी दी, जो अंतरिक्ष विज्ञान में देश की आत्मनिर्भरता की रणनीति के अनुरूप एक दीर्घकालिक लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि, "पहला मॉड्यूल पहले ही स्वीकृत हो चुका है. एक इंजीनियरिंग मॉडल तैयार किया गया है और दिल्ली में एक मॉक-अप प्रदर्शित किया गया है. हम हार्डवेयर निर्माण के चरण में प्रवेश कर चुके हैं." उन्होंने आगे कहा कि पूर्ण पैमाने पर मिशन से पहले कई प्रयोग किए जाएंगे.

नारायणन ने कहा कि, "अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में अगली बड़ी छलांग लगाने के भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है. इनमें से प्रत्येक मिशन—चंद्रयान, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन - इनोवेशन और वैज्ञानिक शक्ति पर आधारित भविष्य के निर्माण के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं."

कॉन्क्लेव ने भविष्य के सहयोग के लिए तैयार किया मंच

दिल्ली में आयोजित होने वाला ESTIC-2025 सम्मेलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 13 विभागों को एक साथ लाएगा. प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला यह कार्यक्रम, विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत के तकनीकी रोडमैप को आकार देने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करेगा.

नारायणन ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि, "ESTIC-2025 जैसे आयोजन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों को अपने लक्ष्यों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करते हैं. हमारे अंतरिक्ष अभियानों की सफलता भारत के सामूहिक वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति को दर्शाती है."