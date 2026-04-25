Exclusive: हिमालय की चोटियों पर स्पेस ट्रेनिंग, गगनयान मिशन के लिए भारत इंसानों को कैसे तैयार कर रहा है?
लद्दाख की ऊंची जमीन पर इसरो ने इंसानों को स्पेस जैसी चुनौतियों में डालकर देखा कि वे तनाव में कैसे साथ काम करते हैं.
By Anubha Jain
Published : April 25, 2026 at 4:34 PM IST
हैदराबाद: बेंगलुरु से दूर, लद्दाख की उंची पहाड़ियों में भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम तैयार कर रहा है. भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन के साथ मिलकर मिशन मित्रा (Mission MITRA) नाम का एक खास अध्ययन किया. इसका पूरा नाम Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment है. अप्रैल 2026 में लेह के करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर चार दिन तक यह अध्ययन चला.
इस क्षेत्र में काफी ठंड, ऑक्सीजन कम और अलग-थलग रहने जैसी स्थितियां थीं, जो स्पेसफ्लाइट जैसी लगती हैं. गगनयात्रियों यानी अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों और ग्राउंड टीम्स को छोटे-छोटे लिविंग मॉड्यूल्स में रखा गया, जहां जगह काफी कम थी - ठीक वैसे, जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट में होती है. इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और चलाने में बेंगलुरु की कंपनी प्रोटोप्लैनेट ने बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने दो अलग-अलग कैंप बनाए, जिनके बीच सीधा नज़रिया नहीं था. सब कुछ सेंट्रल मिशन कंट्रोल से रेडियो और कम्युनिकेशन के जरिए मैनेज किया जाता था. इससे टीम्स को दूर से काम करने की प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जो भविष्य के चंद्रमा या मंगल मिशन्स के लिए काफी जरूरी है.
प्रोटोप्लैनेट के डायरेक्टर सिद्धार्थ पांडे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया, "हमने लद्दाख में पिछले दस साल से लोगों को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दी है. मिशन मित्रा में हमने मशीनों के बजाय इंसानों पर फोकस किया कि कैसे अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोग टेंशन में भी साथ में काम करते हैं."
अनुभा जैन: मिशन मित्रा में लेह में क्या अध्ययन किया गया और यह गगनयान मिशन को कैसे मदद करेगा?
सिद्धार्थ पांडे: हमने लद्दाख में पिछले दस साल से एक्सट्रीम हालात में लोगों को ट्रेनिंग दी है. मिशन मित्रा में हमने मशीनों के बजाय इंसानों पर फोकस किया. अलग-अलग बैकग्राउंड वाले लोग हाई प्रेशर में कैसे साथ काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं. ज्यादातर स्पेस मिशन मशीनें टेस्ट करते हैं, लेकिन यहां इंसान को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर देखा गया कि मिशन का तनाव और आसपास का माहौल इंसानी व्यवहार पर क्या असर डालता है.
अनुभा जैन: 3500 मीटर की ऊंचाई पर लेह में हम स्पेस की स्थितियों को कितना करीब से दोहरा सकते हैं?
सिद्धार्थ पांडे: पृथ्वी पर स्पेस की सारी चीजें दोहराना नामुमकिन है, इसलिए हम उन हालात पर ध्यान देते हैं, जो इंसानी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं. जैसे कैप्सूल में अलगाव, तंग जगह और तापमान का उतार-चढ़ाव. लद्दाख की ऊंचाई और कम ऑक्सीजन शरीर पर नैचुरल स्ट्रेस डालती है, जो इसे ऐसे अध्ययनों के लिए परफेक्ट बनाती है. यहां का कड़ाके का ठंडा मौसम और खासकर भूगोल मंगल जैसे ग्रहों की झलक भी देता है.
अनुभा जैन: हाइपोक्सिया, अलगाव और तनाव के दौरान आपने व्यवहार या सोचने में सबसे हैरान करने वाली क्या बातें देखीं?
सिद्धार्थ पांडे: अभी अध्ययन का पूरा विश्लेषण चल रहा है, इसलिए विस्तृत नतीजे नहीं बता सकते. एक बड़ी बात यह निकली कि स्पेस टीम्स ने अब तक ज्यादातर सिस्टम पर ध्यान दिया, जबकि मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कम. हालांकि, शुरुआत में सभी बहुत गंभीर थे. सैन्य बैकग्राउंड वाले गगनयात्रियों का तरीका ज्यादा अनुशासित था, जबकि सिविलियन सदस्यों का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग था. शुरुआती दिनों में कम्युनिकेशन में दिक्कत आई, लेकिन चार दिन में टीम का कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर हो गया.
अनुभा जैन: मिशन मित्रा में दोनों कैंप कैसे बनाए गए थे? क्या एक ग्राउंड कंट्रोल और दूसरा क्रू हैबिटेट सिमुलेट कर रहा था? और भविष्य के मिशनों के लिए अलग-अलग कोर्डिनेशन क्यों जरूरी है?
सिद्धार्थ पांडे: दो अलग कैंप बनाए गए थे ताकि दोनों टीमों की तुलना की जा सके. हर टीम में गगनयात्री, इंजीनियर और डॉक्टर थे. दोनों टीमें एक-दूसरे से पूरी तरह कटकर काम कर रही थीं. बीच में एक सेंट्रल मिशन कंट्रोल था जो कैपकॉम की तरह सिर्फ एक लिंक था. साइकोलॉजी टीम रीयल टाइम में व्यवहार देख रही थी. इससे पता चला कि जब रीयल-टाइम कम्युनिकेशन न हो तो प्लैनेटरी मिशनों में कैसे काम करना होगा.
अनुभा जैन: लेह सिमुलेशन के दौरान क्या चुनौतियां आईं और आगे के मिशनों के लिए क्या सबक मिले?
सिद्धार्थ पांडे: प्रोटोप्लैनेट प्लानिंग से लेकर एक्जीक्यूशन तक शामिल थी. हमने मिशन ऑब्जेक्टिव्स तय करने, प्रोटोकॉल बनाने और कम्युनिकेशन सेटअप में मदद की. सिमुलेटेड इमरजेंसी डाली गईं ताकि दबाव में टीम का रिएक्शन देखा जा सके. लद्दाख की ऊंचाई के लिए 6-7 दिन की एक्लीमेटाइजेशन और पूरी सेफ्टी व्यवस्था की गई थी. यह चार दिन का पायलट मिशन था. इससे ऑपरेशनल जरूरतें समझ आईं और आगे लंबे अध्ययनों की नींव पड़ी.
अनुभा जैन: ऐसे एक्सट्रीम माहौल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है- इंसानी सहनशक्ति या सिस्टम की विश्वसनीयता?
सिद्धार्थ पांडे: असली चुनौती इंसानी सहनशक्ति है. कुछ लोग जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं, कुछ को समय लगता है. लद्दाख ने सिखाया कि भारी ट्रेनिंग के बावजूद तेजी से ढलना पड़ता है. इसका मकसद टीम्स को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि स्पेस में बिना बाहरी मदद के भी काम चला सकें. ट्रेनिंग से यह क्षमता काफी बढ़ जाती है.
अनुभा जैन: इस अध्ययन के नतीजे गगनयान मिशन में सीधे कैसे इस्तेमाल होंगे?
सिद्धार्थ पांडे: यह अध्ययन गगनयान के लिए इंसानी और सिस्टम दोनों तैयारियों में मदद करेगा. इससे क्रू सिलेक्शन, टीम पेयरिंग और मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग बेहतर होगी. टीम में एकजुटता, भरोसा और लचीलापन बढ़ेगा. साथ ही क्रू और ग्राउंड टीम के बीच समझ बढ़ेगी. कैंडिडेट्स ने स्वास्थ्य मॉनिटरिंग, सिस्टम चेक, प्रयोग और सिमुलेटेड स्पेस वॉक जैसी ट्रेनिंग भी की. इसमें इकट्ठा किए गए डेटा से स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और मिशन प्लानिंग भी बेहतर होगी.
अनुभा जैन: क्या भारत बड़े पैमाने पर स्पेस एनालॉग हैबिटेट्स बनाएगा? और इन नई टेक्नोलॉजी वाली हैबिटेट्स के साथ एनालॉग मिशनों को जोड़ना कितना जरूरी है?
सिद्धार्थ पांडे: हम इसरो और मार्स सोसाइटी के साथ लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन (HOPE) नाम का स्टेशन बना रहे हैं. हमारा तरीका पहले जरूरत तय करना है, फिर उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. लद्दाख का अनुभव हमें लंबे समय तक एक्सट्रीम हालात में अध्ययन करने में मदद करेगा. हालांकि, हर टेस्ट लैब या बेंगलुरु में भी हो सकता है. एनालॉग माहौल उन चीजों को टेस्ट करने के लिए जरूरी है जो सिर्फ कागज या कंप्यूटर पर नहीं समझी जा सकतीं.