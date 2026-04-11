शुभांशु शुक्ला का खास इंटरव्यू: गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक, बताई कई खास बातें!
शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भविष्य के डीप स्पेस मिशनों में ऑनबोर्ड स्वायत्तता और ग्राउंड कंट्रोल के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है.
By Anubha Jain
Published : April 11, 2026 at 2:31 PM IST
बेंगलुरु: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भविष्य के डीप स्पेस मिशनों में संचार में देरी और जटिल फैसलों को देखते हुए "ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संतुलित दृष्टिकोण" अपनाना बेहद जरूरी है. ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर बिताए अपने 18 दिनों के अनुभव, ऑटोमेशन की बढ़ती भूमिका और भारत के भविष्य के स्पेस स्टेशन को लेकर अपनी राय शेयर की है.
शुभांशु शुक्ला की ईटीवी भारत से खास बातचीत
अनुभा जैन: गगनयान मिशन के तहत भारत जब क्रूड मिशनों की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान मिशन ऑपरेशंस क्षमताओं और लंबे समय तक चलने वाले मानव स्पेसफ्लाइट की जरूरतों के बीच सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? खासकर क्रू सेफ्टी, रीयल-टाइम डिसीजन मेकिंग और अनोमली रिस्पॉन्स के मामले में?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: सैटेलाइट मिशन्स से अलग, मानव स्पेस मिशन्स में कम्यूनिकेशन एकतरफा नहीं होता है. यहां क्रू और मिशन कंट्रोल के बीच निरंतर दोतरफा संवाद जरूरी होता है, जो इसे काफी कठिन बनाता है. स्पेस का माहौल बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए ग्राउंड टीम को ये समझना पड़ता है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स क्या महसूस कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं. इसके लिए मिशन कंट्रोल के लोगों को भी बहुत खास और हाई लेवल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है.
जब भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksha Station) चालू होगा , तब मिशन कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे, साल भर बिना रुके काम करना होगा. स्पेस मिशन असल में सामूहिक प्रयास होता है. मिशन कंट्रोल में बैठे ग्राउंड कंट्रोलर्स की भूमिका एस्ट्रोनॉट्स जितनी ही महत्वपूर्ण होती है.
.#Ax4 Pilot Shubhanshu Shukla has made history as the first astronaut from India to conduct a mission aboard the International Space Station, inspiring the next generation of explorers. @isro pic.twitter.com/wCMZ3yD9WW— Axiom Space (@Axiom_Space) July 15, 2025
ISS पर अपने 18 दिनों के दौरान मुझे शारीरिक और ऑपरेशनल दोनों स्तर पर अनुकूलन की शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई बार ट्रेंड प्रोसीजर्स को भी नए माहौल में रीयल-टाइम समझ की जरूरत पड़ती थी. ऐसे में ग्राउंड कंट्रोलर्स ने बहुत तेजी से शंकाओं को दूर किया, कामों में गाइड किया और ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाया.
एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड टीम दोनों ही समान रूप से कठिन ट्रेनिंग और सिमुलेशन से गुजरते हैं. वो दो अलग-अलग टीम हैं - एक स्पेस में, दूसरी पृथ्वी पर. मुश्किल और चैलेंजिंग स्थितियों में यह तालमेल और क्लियर कम्यूनिकेशन ही मिशन की सफलता तय करता है.
अनुभा जैन: NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम में आर्टेमिस II मिशन महत्वपूर्ण स्टेज में है. इस फ्लाइट से भविष्य के मिशनों जैसे आर्टेमिस III और उसके आगे के लिए सुरक्षा, सफलता और रिस्क प्रोफाइल को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सीख क्या हैं?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: लंबे समय के बाद चंद्रमा पर वापसी हो रही है, यह देखकर काफी एक्साइटमेंट होती है. मैंने कई आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स से मुलाकात भी की. ये मिशन चाहे अमेरिका के हों या भारत के, ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि मुश्किल लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, भले ही रास्ता आसान न हो.
After 54 years, four astronauts have once again commenced their journey around the Moon, a moment that feels both historic and deeply personal. Today, they launched aboard the Space Launch System from Kennedy Space Center , a place where the weight of history is almost tangible.… pic.twitter.com/OebmEir4Yn— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) April 2, 2026
ऑपरेशनल सीख की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट के मिशन और चंद्रमा के आसपास के मिशन्स में बहुत अंतर है. डीप स्पेस के मिशन्स में कम्यूनिकेशन्स में में देरी होती है और ब्लैकआउट फेज में एस्ट्रोनॉट्स को खुद फैसले लेने पड़ते हैं. खासकर जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पीछे चला जाता है, तब कम्यूनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है. इसलिए ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है.
शुभांशु को अंतरिक्ष में सबसे खास एक्सपीरियंस
अनुभा जैन: स्पेस में रहने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू क्या था?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: स्पेस में जिंदगी रोमांचक और आजाद होती है. माइक्रोग्रेविटी की वजह से साधारण फ्लिप भी बिना मेहनत के हो जाते हैं. मैं एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत एंजॉय करता था. लेकिन स्पेस में खाने का स्वाद कम हो जाता है, इसलिए डॉकिंग के समय प्याज जैसी ताजी चीजें बहुत एक्साइटिंग लगती हैं. नकारात्मक पक्ष यह है कि हर चीज को सख्त अनुशासन से अपने जगह पर रखना पड़ता है, वरना वह इधर-उधर तैरने लगती है. कुल मिलाकर यह अनुभव बहुत अच्छा और यादगार रहा.
Any experiment in space quickly reminds you that gravity does a lot of unpaid work on Earth. Without it, even the simplest tasks turn into puzzles. Here, I was extracting samples from bags of microalgae I had been growing for the past two weeks.— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) February 9, 2026
The challenge: collecting samples… pic.twitter.com/HLQPuA9cEj
अनुभा जैन: गगनयान के तहत भारत के पहले मानव स्पेसफ्लाइट के लिए तैयार होने के क्या खास पैमाने हैं?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: ह्यूमन स्पेस मिशन बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है. हर देश को इसमें काफी समय लगा है. ISRO भी पूरी मेहनत से सुरक्षित और समय पर मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा है. इसका साफ टाइमलाइन तब तय हो पाएगी जब एक-दो टेस्ट मिशन पूरे हो जाएंगे. चयन होना फ्लाइट का गारंटी नहीं है. मेडिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस के साथ मिशन की टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है. इसमें प्राथमिकता व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत को सफलतापूर्वक इंसान को स्पेस भेजने की है.
पिछले स्पेसफ्लाइट अनुभव मदद करता है, लेकिन हर मिशन के सिस्टम अलग होते हैं. इस कारण मिशन मिलने के बाद 6 से 8 महीनों का गहन और फोकस्ड ट्रेनिंग जरूरी होती है.
अंतरिक्ष में एआई के इस्तेमाल पर बोले शुभांशु
अनुभा जैन: ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट सिस्टम भविष्य के मिशन ऑपरेशंस को कैसे प्रभावित करेंगे?
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: मुझे ऐसा लगता है कि एआई का इस्तेमाल करते समय बैलेंस और एक नापा हुआ तरीका अपनाना चाहिए. एआई ने कई कामों को काफी आसान और स्किलफुल बना दिया है, लेकिन हेल्थ और स्पेस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में इंसानों की निगरानी बहुत जरूरी है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एआई को कई जगहों पर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उस स्टेशन को 1998 में डिज़ाइन किया गया था, इसलिए एआई का इंटिग्रेशन सीमित है.
Excited to be back with the team. I am thrilled to see the excitement around the national space day. With our eyes set on the moon in 2040 I am convinced we have the right mindset to achieve the ambitious goal.— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 23, 2025
In the background you see the prototype of the first module of the… pic.twitter.com/bJHkAenKrT
उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि भारत का भविष्य का स्पेस स्टेशन शुरू से ही एआई को डिज़ाइन में शामिल करके बनाया जाना चाहिए. इससे एस्ट्रोनॉट्स का वर्कलोड कम होगा और काम बेहतर तरीके से हो सकेंगे. लंबे समय तक चलने वाले मिशन्स के लिए एआई को शुरुआत से ही शामिल करना ही एक सही रास्ता है.