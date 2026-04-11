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शुभांशु शुक्ला का खास इंटरव्यू: गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक, बताई कई खास बातें!

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने गहरे अंतरिक्ष अभियानों में संतुलित स्वायत्तता का आह्वान किया. ( ETV Bharat )

By Anubha Jain 6 Min Read

बेंगलुरु: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भविष्य के डीप स्पेस मिशनों में संचार में देरी और जटिल फैसलों को देखते हुए "ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संतुलित दृष्टिकोण" अपनाना बेहद जरूरी है. ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर बिताए अपने 18 दिनों के अनुभव, ऑटोमेशन की बढ़ती भूमिका और भारत के भविष्य के स्पेस स्टेशन को लेकर अपनी राय शेयर की है. शुभांशु शुक्ला की ईटीवी भारत से खास बातचीत अनुभा जैन: गगनयान मिशन के तहत भारत जब क्रूड मिशनों की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान मिशन ऑपरेशंस क्षमताओं और लंबे समय तक चलने वाले मानव स्पेसफ्लाइट की जरूरतों के बीच सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? खासकर क्रू सेफ्टी, रीयल-टाइम डिसीजन मेकिंग और अनोमली रिस्पॉन्स के मामले में? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: सैटेलाइट मिशन्स से अलग, मानव स्पेस मिशन्स में कम्यूनिकेशन एकतरफा नहीं होता है. यहां क्रू और मिशन कंट्रोल के बीच निरंतर दोतरफा संवाद जरूरी होता है, जो इसे काफी कठिन बनाता है. स्पेस का माहौल बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए ग्राउंड टीम को ये समझना पड़ता है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स क्या महसूस कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं. इसके लिए मिशन कंट्रोल के लोगों को भी बहुत खास और हाई लेवल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है. जब भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksha Station) चालू होगा , तब मिशन कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे, साल भर बिना रुके काम करना होगा. स्पेस मिशन असल में सामूहिक प्रयास होता है. मिशन कंट्रोल में बैठे ग्राउंड कंट्रोलर्स की भूमिका एस्ट्रोनॉट्स जितनी ही महत्वपूर्ण होती है. ISS पर अपने 18 दिनों के दौरान मुझे शारीरिक और ऑपरेशनल दोनों स्तर पर अनुकूलन की शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई बार ट्रेंड प्रोसीजर्स को भी नए माहौल में रीयल-टाइम समझ की जरूरत पड़ती थी. ऐसे में ग्राउंड कंट्रोलर्स ने बहुत तेजी से शंकाओं को दूर किया, कामों में गाइड किया और ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाया. एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड टीम दोनों ही समान रूप से कठिन ट्रेनिंग और सिमुलेशन से गुजरते हैं. वो दो अलग-अलग टीम हैं - एक स्पेस में, दूसरी पृथ्वी पर. मुश्किल और चैलेंजिंग स्थितियों में यह तालमेल और क्लियर कम्यूनिकेशन ही मिशन की सफलता तय करता है. अनुभा जैन: NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम में आर्टेमिस II मिशन महत्वपूर्ण स्टेज में है. इस फ्लाइट से भविष्य के मिशनों जैसे आर्टेमिस III और उसके आगे के लिए सुरक्षा, सफलता और रिस्क प्रोफाइल को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सीख क्या हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला: लंबे समय के बाद चंद्रमा पर वापसी हो रही है, यह देखकर काफी एक्साइटमेंट होती है. मैंने कई आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स से मुलाकात भी की. ये मिशन चाहे अमेरिका के हों या भारत के, ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि मुश्किल लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, भले ही रास्ता आसान न हो.