Exclusive Interview: अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपी दुनिया, नई स्टडी ने खोले कई बड़े राज

अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे मौजूद ऊबड़-खाबड़ जमीन बर्फ के बहाव और समुद्र स्तर को प्रभावित करती है. ( Getty Images )

उन्होंने यह भी कहा कि यह नया मैप पहली बार इतने बारीक स्तर पर इन फर्कों को दिखाता है, जिससे यह पहचानना आसान होगा कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं.

ETV भारत की रिपोर्टर अनुभा जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत में Helen Ockenden ने बताया, “कंप्यूटर मॉडल्स से हमें पता है कि बर्फ के नीचे की जमीन बर्फ के बहाव को कंट्रोल करती है. जहां जमीन ज्यादा चिकनी और सपाट होती है, वहां घर्षण कम होता है और बर्फ तेजी से बहती है. ऐसे इलाके भविष्य में ज्यादा तेजी से बदल सकते हैं. वहीं, जहां जमीन ऊबड़-खाबड़ है, पहाड़ और घाटियां ज्यादा हैं, वहां बर्फ ज्यादा स्थिर रहती है और बदलाव धीमा होता है.”

अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ जमी हुई चादर नहीं है. यह धरती के क्लाइमेट सिस्टम का एक अहम हिस्सा है. इसमें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व मौजूद है. इसके अलावा इसकी चमकदार सतह सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजती है, जिससे पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद मिलती है. हालांकि, बर्फ किस तरह पिघलेगी और कितनी तेजी से समुद्र की ओर बहेगी, यह काफी हद तक उस जमीन पर निर्भर करता है जिस पर यह टिकी हुई है. अभी तक कंप्यूटर मॉडल्स में नीचे की जमीन की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आने वाले समय में समुद्र का स्तर कितनी तेजी से बढ़ेगा.

अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे की जमीन का IFPA तरीके से बनाया गया नक्शा (Image Credit: Science (2026). DOI: 10.1126/science.ady2532.)

यह स्टडी Science जर्नल (2026) में पब्लिश हुई है. इसका मुख्य रिसर्च पेपर Helen Ockenden और उनकी टीम द्वारा लिखा गया है, जिसका टाइटल Complex mesoscale landscapes beneath Antarctica mapped from space है. स्टडी के मुताबिक, अंटार्कटिका की करीब 98% मोटी बर्फ से ढकी हुई है. कई जगह यह बर्फ लगभग दो किलोमीटर तक मोटी है. ऊपर की सतह को सैटेलाइट्स और रिसर्च स्टेशनों की मदद से काफी हद तक समझ लिया गया था, लेकिन इसके नीचे की जमीन लंबे समय तक एक रहस्य बनी रही.

हैदराबाद: अंटार्कटिका, शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में चारों ओर से बर्फ में ढका हुआ एक सफेद इलाका आता होगा, जहां सिर्फ बर्फ और शांति है. हमने आजतक अंटार्कटिका की ऐसी ही तस्वीर देखी है, लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने आम लोगों के दिमाग में छपी अंटार्कटिका की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है.

कैसे बनाई गई अंटार्कटिका की यह नई मैपिंग

इस नई स्टडी के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने कई मॉर्डन टेक्नोलॉजी को एक-साथ जोड़ा. उन्होंने बर्फ की सतह की हाई-रेजोल्यूशन सैटेलाइट पिक्चर्स को पुराने आइस-थिकनेस डेटा के साथ मिलाया. इसके बाद उन्होंने Ice Flow Perturbation Analysis यानी IFPA नाम की एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. इस टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के जरिए यह समझा जाता है कि बर्फ नीचे मौजूद रुकावटों के ऊपर से गुजरते वक्त कैसे मुड़ती है और कैसे बहती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बर्फ किसी पहाड़ या घाटी के ऊपर से गुजरती है, तो उसकी सतह पर हल्के-हल्के बदलाव दिखते हैं. इन्हीं बदलावों को पढ़कर वैज्ञानिकों ने नीचे की पूरी लैंडस्केप का नक्शा तैयार किया. हालांकि Ockenden ने यह भी साफ किया कि यह तरीका परफेक्ट नहीं है. उनके मुताबिक, “बर्फ की मोटाई से छोटे फीचर्स, यानी करीब 2 किलोमीटर से कम चौड़ाई वाले पहाड़, इस मैप में नहीं दिख पाते. ज्यादा हाई-रेजोल्यूशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी.”

Helen Ockenden के मुताबिक, "अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका नहीं था. सेडिमेंट कोर यानी जमीन की गहराई से निकाले गए नमूनों से पता चलता है कि करीब 3.4 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ-मुक्त था. लेकिन बर्फ जमने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, यह अब तक साफ नहीं था. नई मैपिंग में सामने आए U-शेप घाटियां और अल्पाइन जैसे पहाड़ी इलाके इस ओर इशारा करते हैं कि यहीं से शुरुआती ग्लेशियर बने होंगे."

Ockenden का कहना है कि ये इलाके भविष्य में ड्रिलिंग के लिए सबसे अहम टारगेट हो सकते हैं, जिससे अंटार्कटिका के ग्लेशियल इतिहास को बेहतर समझा जा सकेगा.

IFPA से बनी नई बर्फ के नीचे की जमीन के चुनिंदा नमूने (Image Credit: Science (2026). DOI: 10.1126/science.ady2532.)

इस स्टडी में क्या-क्या सामने आया?

अंटार्कटिका के नीचे 71,997 पहाड़ियों की पहचान हुई, जो पहले के नक्शों से दोगुनी से ज्यादा है. Maud Subglacial Basin में लगभग 400 किलोमीटर लंबी गहरी और सीधी घाटी मिली. कई इलाके अल्पाइन पहाड़ी क्षेत्रों जैसे - नुकीली चोटियां और खड़ी ढलानें, जो बर्फ के बहाव को धीमा करती हैं.

यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि ऐसी ऊबड़-खाबड़ जमीन बर्फ के बहाव को धीमा करती है और समुद्र तक पहुंचने की रफ्तार को कंट्रोल करती है.

बर्फ के नीचे पानी की भूमिका

सिर्फ जमीन की बनावट ही नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे मौजूद पानी भी बर्फ के बहाव में बड़ी भूमिका निभाता है. Ockenden के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नीचे की जमीन मुलायम तलछट है या सख्त चट्टान, और बर्फ व जमीन के बीच कितना पानी मौजूद है. वैज्ञानिक सबग्लेशियल पानी को दो तरह का मानते हैं. एक, जो हर तरफ फैला होता है, और दूसरा, जो खास चैनलों में बहता है. नई मैपिंग में कुछ ऐसे चैनल्स के संकेत भी मिले हैं, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पानी बर्फ के नीचे कैसे मूव करता है और बर्फ को कैसे फिसलने में मदद करता है.

अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे की बनावट. (Image Credit: Science (2026). DOI: 10.1126/science.ady2532.)

भविष्य के लिए क्यों अहम है यह खोज

यह नई मैपिंग क्लाइमेट साइंस के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से इलाके ज्यादा संवेदनशील हैं और कहां बर्फ तेजी से पिघल सकती है. हालांकि रिसर्चर्स का मानना है कि यह आखिरी नक्शा नहीं है. आने वाले समय में और ज्यादा शार्प और डिटेल्ड मैप्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि भविष्य के जलवायु बदलावों का सही अनुमान लगाया जा सके.