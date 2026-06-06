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Exclusive: समुद्र में 6,000 मीटर अंदर तक वैज्ञानिकों को ले जा सकता है स्वदेशी सबमर्सिबल 'मत्स्य-6000'

Matsya-6000 सबमर्सिबल वाहन ( फोटो - ETV Bharat )

चेन्नई: भारत का पहला मानव-युक्त डीप-सी मिशन अगले महीने शुरू होने वाला है. इसमें देश में ही बने सबमर्सिबल व्हीकल, 'Matsya-6000' का इस्तेमाल किया जाएगा. चेन्नई के पल्लिकरनई में स्थित केंद्र सरकार के संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने इसे बनाया है. इस सबमर्सिबल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह तीन वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से 6,000 मीटर की गहराई तक ले जा सके. गहरे समुद्र में रिसर्च का मुख्य फोकस समुद्र की सतह से 200 मीटर से ज़्यादा नीचे के इलाकों पर होता है, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, तापमान लगभग जमने जितना कम होता है और बहुत ज़्यादा दबाव होता है. इस तरह की रिसर्च का मुख्य मकसद समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की खोज करना है. इन नोड्यूल्स में निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज़ जैसे कीमती मिनरल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. रिसर्चर गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों की भी जांच कर रहे हैं, जो बहुत कठिन हालात में भी जीवित रहते हैं और ऐसे नए कंपाउंड खोज रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज को विकसित करने में मदद कर सकते हैं. इस खोज का मकसद समुद्री इकोसिस्टम को समझना भी है, जो सूरज की रोशनी के बिना 'कीमोसिंथेसिस' (chemosynthesis) प्रक्रिया के ज़रिए जीवित रहते हैं. गहरे समुद्र की खोज करना आसान नहीं है. वैज्ञानिकों को पानी में लगभग 6,000 मीटर नीचे जाना पड़ता है, जहां दबाव समुद्र की सतह के मुकाबले लगभग 600 गुना ज़्यादा होता है. माना जाता है कि यह दबाव उतना ही होता है, जितना किसी अफ़्रीकी हाथी का वज़न इंसान के अंगूठे के नाखून जितनी जगह पर पड़ने पर महसूस होगा. 1,000 मीटर से ज़्यादा गहराई पर सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है, जबकि तापमान 1°C से 4°C के बीच रहता है. बातचीत करना भी एक चुनौती है, क्योंकि रेडियो तरंगें पानी के नीचे ठीक से काम नहीं करतीं और इसके लिए खास एकोस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है.