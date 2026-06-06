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Exclusive: समुद्र में 6,000 मीटर अंदर तक वैज्ञानिकों को ले जा सकता है स्वदेशी सबमर्सिबल 'मत्स्य-6000'

NIOT ने एक सबमर्सिबल विकसित किया है, जो तीन वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से 6,000 मीटर तक गहराई में ले जाएगा.

Matsya-6000 submersible vehicle
Matsya-6000 सबमर्सिबल वाहन (फोटो - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 5:15 PM IST

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चेन्नई: भारत का पहला मानव-युक्त डीप-सी मिशन अगले महीने शुरू होने वाला है. इसमें देश में ही बने सबमर्सिबल व्हीकल, 'Matsya-6000' का इस्तेमाल किया जाएगा.

चेन्नई के पल्लिकरनई में स्थित केंद्र सरकार के संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने इसे बनाया है. इस सबमर्सिबल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह तीन वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से 6,000 मीटर की गहराई तक ले जा सके.

गहरे समुद्र में रिसर्च का मुख्य फोकस समुद्र की सतह से 200 मीटर से ज़्यादा नीचे के इलाकों पर होता है, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, तापमान लगभग जमने जितना कम होता है और बहुत ज़्यादा दबाव होता है.

इस तरह की रिसर्च का मुख्य मकसद समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की खोज करना है. इन नोड्यूल्स में निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज़ जैसे कीमती मिनरल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

रिसर्चर गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों की भी जांच कर रहे हैं, जो बहुत कठिन हालात में भी जीवित रहते हैं और ऐसे नए कंपाउंड खोज रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज को विकसित करने में मदद कर सकते हैं. इस खोज का मकसद समुद्री इकोसिस्टम को समझना भी है, जो सूरज की रोशनी के बिना 'कीमोसिंथेसिस' (chemosynthesis) प्रक्रिया के ज़रिए जीवित रहते हैं.

गहरे समुद्र की खोज करना आसान नहीं है. वैज्ञानिकों को पानी में लगभग 6,000 मीटर नीचे जाना पड़ता है, जहां दबाव समुद्र की सतह के मुकाबले लगभग 600 गुना ज़्यादा होता है. माना जाता है कि यह दबाव उतना ही होता है, जितना किसी अफ़्रीकी हाथी का वज़न इंसान के अंगूठे के नाखून जितनी जगह पर पड़ने पर महसूस होगा.

1,000 मीटर से ज़्यादा गहराई पर सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है, जबकि तापमान 1°C से 4°C के बीच रहता है. बातचीत करना भी एक चुनौती है, क्योंकि रेडियो तरंगें पानी के नीचे ठीक से काम नहीं करतीं और इसके लिए खास एकोस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है.

Matsya-6000 सबमर्सिबल को भारत के 'डीप ओशन मिशन' के तहत NIOT के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है. इस वेसल में एक गोलाकार प्रेशर हल (ढांचा) है, जो टाइटेनियम के एक खास अलॉय से बना है और पानी के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव झेलने में सक्षम है. इस गोले का व्यास 2.1 मीटर और इसकी दीवार की मोटाई 80 मिलीमीटर है.

NIOT के डायरेक्टर बालाजी ने ETV Bharat को बताया कि, "तीन साइंटिस्ट Matsya पर सवार होकर करीब 50 मीटर की गहराई तक टेस्ट डाइव करेंगे. इससे पहले, पिछले साल फरवरी में चेन्नई पोर्ट पर 20 मीटर की गहराई पर एक शुरुआती ट्रायल किया गया था."

उन्होंने बताया कि चेन्नई के पास कट्टुपल्ली पोर्ट पर ट्रायल होना है और दो महीने के अंदर एक और ऐसा ही टेस्ट करने की योजना है. बालाजी ने कहा कि टीम साथ ही इस साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच 500 मीटर की गहराई तक जाने वाले एक ज़्यादा बड़े क्रू-वाले मिशन की तैयारी भी कर रही है.

उन ट्रायल्स से मिली सीख आगे चलकर 5,000 मीटर और उससे भी ज़्यादा गहराई तक जाने का रास्ता बनाएगी. NIOT के वैज्ञानिक और Matsya-6000 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सत्यनारायण के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर पिछले पांच साल से काम चल रहा है.

उन्होंने बताया कि इस सबमर्सिबल को ऐसे रिसर्च मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 12 घंटे तक चल सकते हैं. इसमें चार घंटे नीचे जाने में, चार घंटे समुद्र की तलहटी में काम करने में और चार घंटे ऊपर आने में लगेंगे. उन्होंने कहा कि, "आपातकालीन स्थितियों में, क्रू 96 घंटे तक पानी के नीचे रह सकता है, और इसकी अधिकतम क्षमता 108 घंटे तक रहने की है."

लंबे मिशन के दौरान जीवन बनाए रखने के लिए इस वाहन में 61 ऑक्सीजन सिलेंडर और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाले सिस्टम लगे हैं. रिसर्च का काम पूरा होने के बाद, यह वाहन अपने बैलास्ट टैंक से पानी बाहर निकालकर अपने-आप सतह पर वापस आ सकता है.

डायरेक्टर ने आगे बताया कि क्रू सदस्यों ने इंटरनेशनल सुविधाओं में खास ट्रेनिंग ली है और पानी के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन की सीमाओं की वजह से सपोर्ट शिप के साथ बातचीत एक अकूस्टिक टेलीफोन सिस्टम के ज़रिए की जाएगी.

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MATSYA 6000 SUBMERSIBLE
DEEP SEA EXPLORATION SUBMARINE
INDIGENOUS SUBMERSIBLE MATSYA 6000

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