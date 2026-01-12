ETV Bharat / technology

Exclusive: स्पेस सेक्टर को देनी होगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सैटेलाइट डेटा से ही बनेगा विकसित भारत: SR Pavuluri

ETV Bharat के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट SR Pavuluri ने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस सेक्टर में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं.

Ananth Technologies Founder and Chairman Subba Rao Pavuluri in an exclusive conversation with ETV Bharat about India's private space sector.
अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन सुब्बा राव पावुलुरी भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के बारे में ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुएो.ो (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By Nisar Ahmad Dharma

Published : January 12, 2026 at 7:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत को अगर तेज़ रफ्तार से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है और "विकसित भारत" के लक्ष्य को हकीकत में बदलना है, “विकसित भारत” के लक्ष्य को हकीकत में बदलना है. ऐसा मानना है भारत की जाने-माने वैज्ञानिक और स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट सुब्बा राव पावुलुरी का. उन्होंने ईटीवी भारत को दिए गए अपने एक खास इंटरव्यू में कहा कि सैटेलाइट डेटा का सही और व्यापक इस्तेमाल देश के हर सेक्टर को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

अनंत टेक्नोलॉजीज़ (Ananth Technologies) के फाउंडर और चेयरमैन पावुलुरी ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान स्पेस सेक्टर में कई अहम सुधार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट कंपनियों के लिए अभी भी बहुत बड़े मौके मौजूद हैं. उनके मुताबिक, "आज शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा, जिसे सैटेलाइट डेटा की जरूरत ना हो. अगर हमें तेज़ रफ्तार से विकास करना है तो हर क्षेत्र में सैटेलाइट डेटा इनपुट जरूरी हैं."

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "शहरों की सही प्लानिंग के लिए सैटेलाइट डेटा बहुत अहम है. इसी तरह खेती में फसल का अनुमान लगाने, मौसम की जानकारी और योजना बनाने में भी सैटेलाइट डेटा की बड़ी भूमिका निभा सकता है."

पावुलुरी का मानना है कि स्पेस साइंस और कम्युनिकेशन हर सेक्टर को मज़बूत कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "जब स्पेस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होता है, तो देश की विकास यात्रा कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाती है. यह विकास सीधी रेखा में नहीं, बल्कि ज्यामितीय यानी कई गुना तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता है."

वैज्ञानिक से उद्यमी बनने तक का सफर

अपने सफर को याद करते हुए पावुलुरी ने बताया कि कैसे एक वैज्ञानिक के तौर पर काम करते-करते उनके मन में बिजनेस का विचार आया. उन्होंने 1991 में ISRO द्वारा लॉन्च किए गए इंडियन रिमोट सेंसिंग (IRS) सैटेलाइट का ज़िक्र किया. उस समय यह सैटेलाइट विकास से जुड़ी कई योजनाओं में बेहद उपयोगी साबित हुआ था.

उन्होंने बताया, "मुझे याद है कि हमने IRS उपयोग कार्यक्रम पर एक सेमिनार किया था. उस दौरान सुझाव आए कि सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाना चाहिए. वहीं से मुझे संकेत मिला और मैंने इस क्षेत्र में उद्यमी बनने के बारे में सोचना शुरू किया."

इसी सोच के साथ 1992 में अनंत टेक्नोलॉजीज़ की नींव रखी गई. साल 2024 में यह कंपनी भारत की पहली निजी स्पेस सैटेलाइट ऑपरेटर बनी, जिसने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट (GSO) कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेवाएं शुरू कीं.

भारत के स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की भूमिका

भारत के घरेलू स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के बढ़ते रोल पर बात करते हुए पावुलुरी ने साफ कहा कि ISRO का रोल हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट, खासकर ग्रहों से जुड़े मिशनों में प्रमुख बना रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ निजी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करने और डेटा उपलब्ध कराने पर फोकस कर सकती हैं.

उन्होंने कहा, "ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्ज़र्वेशन से जुड़े हो सकते हैं या कम्युनिकेशन जैसे दूसरे क्षेत्रों से. देश के विकास के लिए जो डेटा और जानकारी चाहिए, उसे उपलब्ध कराने में निजी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि सैटेलाइट के ज़रिए बनने वाली ‘डिजिटल हाइवे’ दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी सुविधाएं पहुंचा सकती हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड कम होगी.

स्पेस सेक्टर को प्राथमिकता देना क्यों ज़रूरी

दूसरे देशों से भारत के स्पेस सेक्टर की तुलना पर पावुलुरी ने कहा कि तुलना करना सही तरीका नहीं है. उनके मुताबिक, "हम जो काम कर रहे हैं, वह हमारे देश के विकास के लिए है. इसकी तुलना किसी विकसित देश से करना ज़रूरी नहीं."

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा, "अगर हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो भारत सरकार को स्पेस सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर के रूप में पहचानना होगा. सैटेलाइट डेटा और कम्युनिकेशन से मिलने वाले इनपुट देश की ग्रोथ को तेज़ करने में बहुत मदद करते हैं."

क्या भारत में स्पेसएक्स जैसी कंपनी बन सकती है?

अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और उसकी ग्लोबल सफलता पर सवाल पूछे जाने पर पावुलुरी ने कहा कि इसके पीछे अमेरिकी सरकार और पूरे सिस्टम का बड़ा समर्थन है. उन्होंने बताया, "स्पेसएक्स का लक्ष्य कम से कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करना और री-यूज़ेबल लॉन्च व्हीकल विकसित करना है. इसके लिए उन्हें सरकार समेत पूरे अमेरिकी इकोसिस्टम से जबरदस्त समर्थन मिलता है." उन्होंने आगे कहा, "भारत में भी हमें सरकार से इसी तरह के समर्थन की उम्मीद है, क्योंकि इस देश को बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स की ज़रूरत है."

स्पेस में करियर की नींव है साइंस

स्पेस साइंस में करियर या इस क्षेत्र में उद्यमिता की सोच रखने वाले युवाओं को पावुलुरी की सलाह बिल्कुल साफ है. उन्होंने कहा, "चाहे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो, बड़े लॉन्च व्हीकल बनाना हो या हाई-एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज़ की बुनियाद फंडामेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी होती है." उनके मुताबिक, "मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या केमिकल इंजीनियरिंग" - हर स्ट्रीम में मौके हैं.

इसी तरह गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसी बेसिक साइंसेज़ भी इस सेक्टर में रास्ते खोलती हैं. स्पेस लगभग देश के हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा जा सकता है कि यहां हर किसी के लिए अवसर मौजूद हैं." कुल मिलाकर, सुब्बा राव पावुलुरी का मानना है कि अगर भारत को सच में विकसित राष्ट्र बनना है, तो स्पेस सेक्टर को सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एक मज़बूत इंजन के तौर पर देखना होगा.

TAGGED:

SUBBA RAO PAVULURI
PRIVATE PLAYERS IN SPACE
ANANTH TECHNOLOGIES
VIKSIT BHARAT
INDIAN PRIVATE SPACE COMPANIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.