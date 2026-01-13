Exclusive: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का रोडमैप: पूर्व ISRO डायरेक्टर जे ए कमलाकर ने बताया प्लान
ETV भारत से बातचीत में जोस्युला ए कमलाकर ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी और ISRO के आने वाले मिशन्स के बारे में बात की.
Published : January 13, 2026 at 7:06 AM IST
नम्रता शर्मा की रिपोर्ट
हैदराबाद: चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सिर्फ मिशन पूरे करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में इंसानों की मौजूदगी, चंद्रमा पर गहन रिसर्च और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस पूरी रोडमैप को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में इसरो के पूर्व डायरेक्टर और एकेडमिक रिसर्चर जोस्यूला ए. कमलाकर ने विस्तार से जानकारी दी.
चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों में अहम भूमिका निभाने के साथ-साथ ऑप्टिक्स और सेंसर्स के क्षेत्र में खास योगदान देने वाले कमलाकर कहते हैं कि आने वाले सालों में भारत का अंतरिक्ष सफर और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी होने वाला है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत का स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और भारतीय लॉन्च वाहनों से ही बनाया जाएगा.
चंद्रयान-3 के बाद क्या हैं इसरो के बड़े प्लैनेटरी मिशन?
इस सवाल के जवाब में कमलाकर ने कहा, "प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में हमारे पास कई कार्यक्रम लाइनअप में हैं. चंद्रयान-4 अभी पाइपलाइन में है. यह एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा और चंद्रयान-3 से कहीं ज्यादा जटिल है." उन्होंने बताया कि इस मिशन में सिर्फ चंद्रमा पर उतरना ही नहीं, बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी.
उन्होंने कहा, "हमें चंद्रमा पर लैंड करना है, ड्रिल करके सैंपल इकट्ठा करने हैं, फिर उन्हें एक एसेंट मॉड्यूल से ऊपर उठाकर चंद्र कक्षा में डॉकिंग करनी है और उसके बाद धरती पर वापस लाना है. यहां हर चीज बेहद सटीक प्लानिंग मांगती है. जरा सी चूक हुई तो सैंपल खो सकता है."
कमलाकर के मुताबिक, भले ही ये सैंपल मात्रा में सिर्फ करीब दो किलो होंगे, लेकिन इनकी वैज्ञानिक अहमियत बहुत ज्यादा होगी. "धरती पर वापसी के दौरान ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सही होनी चाहिए. छोटे से छोटे एरर की भी गुंजाइश नहीं है."
चंद्रयान-5 (LUPEX) क्यों खास है?
चंद्रयान-5 को लेकर कमलाकर ने बताया कि यह मिशन जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है. "इस मिशन में भारत लैंडर देगा, जबकि जापान लॉन्चर और रोवर उपलब्ध कराएगा. पेलोड कैपेसिटी को हम दोनों बराबर-बराबर शेयर कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि चंद्रयान-5, चंद्रयान-4 जितना विस्तृत नहीं होगा, लेकिन इसका अपना अलग महत्व है. “चंद्रयान-4 से जो सैंपल आएंगे, उन्हें कंटैमिनेशन से बचाने के लिए खास लैब बनाई जा रही हैं. उस सैंपल को हम दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ भी साझा करेंगे.”
चंद्रयान-5 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बेहद पास उतारा जाएगा. "वहां ऐसे गहरे क्रेटर हैं, जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है. कुछ जगहों पर हमेशा अंधेरा रहता है. वहां जाकर पानी और चंद्रमा की भू-गर्भीय संरचना से जुड़ा बेहद कीमती डेटा मिलने की उम्मीद है."
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) ISS से कैसे अलग होगा?
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर कमलाकर ने कहा, "BAS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से स्केल और निर्माण प्रक्रिया, दोनों में अलग होगा." उन्होंने बताया कि ISS को कई देशों ने मिलकर दशकों में बनाया, जबकि भारत अपना स्टेशन पूरी तरह खुद बनाएगा."फिलहाल हमारा LVM3 रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 10 टन वजन ले जा सकता है. उसी को ध्यान में रखकर BAS को डिजाइन किया जा रहा है. हम किसी विदेशी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे."
उन्होंने आगे बताया, "शुरुआत में BAS में पांच मॉड्यूल होंगे. पहला मॉड्यूल BAS-01, LVM3 से लॉन्च होकर करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा. बाद के मॉड्यूल भी अलग-अलग लॉन्च किए जाएंगे. भविष्य में जब हमारी लॉन्च क्षमता बढ़ेगी, तो मॉड्यूल थोड़े बड़े भी हो सकते हैं."
कमलाकर ने बताया, "पूरे स्टेशन का कुल वजन लगभग 54 टन होने की उम्मीद है.शुरुआती दौर में स्टेशन दो अंतरिक्ष यात्रियों को सपोर्ट करेगा. इंसानों की लगातार मौजूदगी बाद में आएगी, जब सारे सिस्टम पूरी तरह टेस्ट हो जाएंगे."
कमलाकर ने साफ किया कि आकार में भले ही यह अमेरिका या चीन के स्टेशन से छोटा होगा, लेकिन क्षमताओं में किसी से कम नहीं होगा. यहां लैब एक्सपेरिमेंट, पेलोड टेस्टिंग और टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ किया जा सकेगा. स्टेशन की उम्र करीब 17 साल रखी गई है."
‘स्पेस में छह कमरों का फ्लैट’ क्या मतलब है?
BAS को अक्सर 'स्पेस में छह कमरों का फ्लैट' कहा जाता है. इस पर कमलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, "यह बस समझाने का तरीका है. हर मॉड्यूल में काम करने की जगह, सोने की व्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सिस्टम होंगे."
उन्होंने बताया कि हर मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट और पर्सनल हाइजीन मैनेजमेंट सिस्टम होगा. "अंतरिक्ष यात्री भी इंसान हैं, उन्हें रहने, काम करने और खुद का ख्याल रखने की पूरी सुविधा चाहिए."
इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि, BAS के लिए खास डॉकिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है. “SpaDeX-1 की सफलता के बाद अब SpaDeX-2 और SpaDeX-3 की तैयारी है. SpaDeX-2 चंद्रयान-4 के लिए जरूरी डॉकिंग करेगा, जबकि SpaDeX-3 BAS के असेंबली और ऑपरेशन में मदद करेगा."
BAS और गगनयान का क्या कनेक्शन है?
कमलाकर के मुताबिक, BAS अपने आप में एक बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने जैसा है, जिसका अनुभव इसरो के पास पहले से भी है, "लेकिन गगनयान, BAS से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मिशन है."
उन्होंने कहा, "गगनयान से जो अनुभव मिलेगा, खासकर अंतरिक्ष यात्रियों से जो फीडबैक आएगा, वह BAS के डिजाइन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत काम आएगा."
शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग पर क्या बोले कमलाकर?
भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला, जो Axiom-4 मिशन का हिस्सा रहे, उनकी ट्रेनिंग को लेकर कमलाकर ने बताया, "शुरुआत में उनकी ट्रेनिंग रूस सहित कई जगहों पर हुई. ISS जाने से पहले अमेरिका में भी ट्रेनिंग दी गई."
इसके अलावा बेंगलुरु में इसरो का अपना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भी है. "यहां फिजिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल से जुड़ी तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है. इसरो के अलग-अलग एक्सपर्ट इसमें योगदान देते हैं."
उन्होंने बताया कि इस समय चार लोग ट्रेनिंग में शामिल हैं. "एक अंतरिक्ष यात्री मिशन पूरा करके वापस आ चुके हैं, बाकी तीन अभी ट्रेनिंग में हैं. उनका अनुभव बेहद सकारात्मक रहा. उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरे किए."
कमलाकर ने कहा कि अब ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को डिजाइन रिव्यू कमेटियों में भी शामिल किया जा रहा है. "उनका फीडबैक सिस्टम को इंसानी नजरिए से बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है."
भविष्य की ओर भारत का कदम
ईटीवी भारत से इस खास बातचीत के अंत में कमलाकर ने जोर देकर कहा, "अब भारत सिर्फ मिशन पूरे करने तक सीमित नहीं है. चाहे BAS हो, गगनयान हो या एडवांस चंद्र मिशन हो, हम लंबे समय के लिए टिकाऊ और पूरी तरह स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित कर रहे हैं." उनके मुताबिक, यह सफर भारत को एक मजबूत स्पेस पावर बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा.