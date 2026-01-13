ETV Bharat / technology

Exclusive: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का रोडमैप: पूर्व ISRO डायरेक्टर जे ए कमलाकर ने बताया प्लान

इसरो के पूर्व डायरेक्टर जोस्यूला ए. कमलाकर से ईटीवी भारत ने की एक्सक्लूसिव बातचीत

नम्रता शर्मा की रिपोर्ट

हैदराबाद: चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सिर्फ मिशन पूरे करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में इंसानों की मौजूदगी, चंद्रमा पर गहन रिसर्च और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस पूरी रोडमैप को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में इसरो के पूर्व डायरेक्टर और एकेडमिक रिसर्चर जोस्यूला ए. कमलाकर ने विस्तार से जानकारी दी.

चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों में अहम भूमिका निभाने के साथ-साथ ऑप्टिक्स और सेंसर्स के क्षेत्र में खास योगदान देने वाले कमलाकर कहते हैं कि आने वाले सालों में भारत का अंतरिक्ष सफर और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी होने वाला है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत का स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और भारतीय लॉन्च वाहनों से ही बनाया जाएगा.

चंद्रयान-3 के बाद क्या हैं इसरो के बड़े प्लैनेटरी मिशन?

इस सवाल के जवाब में कमलाकर ने कहा, "प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में हमारे पास कई कार्यक्रम लाइनअप में हैं. चंद्रयान-4 अभी पाइपलाइन में है. यह एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा और चंद्रयान-3 से कहीं ज्यादा जटिल है." उन्होंने बताया कि इस मिशन में सिर्फ चंद्रमा पर उतरना ही नहीं, बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

उन्होंने कहा, "हमें चंद्रमा पर लैंड करना है, ड्रिल करके सैंपल इकट्ठा करने हैं, फिर उन्हें एक एसेंट मॉड्यूल से ऊपर उठाकर चंद्र कक्षा में डॉकिंग करनी है और उसके बाद धरती पर वापस लाना है. यहां हर चीज बेहद सटीक प्लानिंग मांगती है. जरा सी चूक हुई तो सैंपल खो सकता है."

कमलाकर के मुताबिक, भले ही ये सैंपल मात्रा में सिर्फ करीब दो किलो होंगे, लेकिन इनकी वैज्ञानिक अहमियत बहुत ज्यादा होगी. "धरती पर वापसी के दौरान ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सही होनी चाहिए. छोटे से छोटे एरर की भी गुंजाइश नहीं है."

चंद्रयान-5 (LUPEX) क्यों खास है?

चंद्रयान-5 को लेकर कमलाकर ने बताया कि यह मिशन जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है. "इस मिशन में भारत लैंडर देगा, जबकि जापान लॉन्चर और रोवर उपलब्ध कराएगा. पेलोड कैपेसिटी को हम दोनों बराबर-बराबर शेयर कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि चंद्रयान-5, चंद्रयान-4 जितना विस्तृत नहीं होगा, लेकिन इसका अपना अलग महत्व है. “चंद्रयान-4 से जो सैंपल आएंगे, उन्हें कंटैमिनेशन से बचाने के लिए खास लैब बनाई जा रही हैं. उस सैंपल को हम दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ भी साझा करेंगे.”

चंद्रयान-5 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बेहद पास उतारा जाएगा. "वहां ऐसे गहरे क्रेटर हैं, जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है. कुछ जगहों पर हमेशा अंधेरा रहता है. वहां जाकर पानी और चंद्रमा की भू-गर्भीय संरचना से जुड़ा बेहद कीमती डेटा मिलने की उम्मीद है."

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) ISS से कैसे अलग होगा?

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर कमलाकर ने कहा, "BAS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से स्केल और निर्माण प्रक्रिया, दोनों में अलग होगा." उन्होंने बताया कि ISS को कई देशों ने मिलकर दशकों में बनाया, जबकि भारत अपना स्टेशन पूरी तरह खुद बनाएगा."फिलहाल हमारा LVM3 रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 10 टन वजन ले जा सकता है. उसी को ध्यान में रखकर BAS को डिजाइन किया जा रहा है. हम किसी विदेशी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे."