अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग
FADA ने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं. इलेक्ट्रिक कार उद्योग में रीटेल बिक्री में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
Published : November 19, 2025 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में अक्टूबर में उछाल दर्ज किया गया है. इलेक्ट्रिक कार उद्योग में पैसेंजर वाहनों की रीटेल बिक्री में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल की 11,464 यूनिट्स के मुकाबले कुल 18,055 यूनिट्स रही.
पैसेंजर व्हीकल में प्रतिस्पर्धा हुई तेज
देश की स्थापित अग्रणी कार निर्माता कंपनी Tata Motors को अपने प्रतिद्वंद्वियों से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज़ हो रही है. Tata Motors ने अक्टूबर 2025 में 7,239 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसके साथ कंपनी टॉप पर बनी रही. कंपनी की साल-दर-साल बिक्री में 10 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई है.
वैसे तो यह संख्या Tata Motors के करीबी प्रतिद्वंद्वियों से काफ़ी आगे है, लेकिन अब वे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. अक्टूबर 2025 में, MG Motor India ने 4,549 यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज की है, और बाजार में दूसरा स्थान हासिल किया. साल-दर-साल बढ़ोतरी पर नजर डालें तो कंपनी ने 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है.
इसके अलावा Mahindra & Mahindra (M&M) का प्रदर्शन और भी शानदार रहा, जिसने 3,911 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया है, और इस बिक्री के साथ कंपनी ने तीसरा स्थान हासिल किया. यह बिक्री पिछले साल इसी महीने में बेची गई केवल 955 यूनिट्स की तुलना में एक बड़ी छलांग है.
पैसेंजर ईवी क्षेत्र में भी नई कंपनियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिसमें Kia India और BYD ने क्रमशः 656 यूनिट और 570 यूनिट बेचकर उल्लेखनीय योगदान दिया है.
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आई तेजी से अलग, इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-टू-व्हीलर) सेगमेंट में केवल 3 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, और पिछले महीने बिक्री बढ़कर 1,43,887 यूनिट्स तक पहुंच गई. इस सेगमेंट में धीमी वृद्धि के बावजूद, ई-टू-व्हीलर बाजार प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, जिसका नेतृत्व पारंपरिक और नए युग के खिलाड़ियों का मिश्रण कर रहा है.
Bajaj Auto ने 31,426 यूनिट्स की रीटेल बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद TVS Motor Company ने 29,515 यूनिट्स की बिक्री की, और Ather Energy ने 28,101 यूनिट्स की बिक्री कर तीसरा स्थान हासिल किया. Ola Electric ने चौथा स्थान पर 16,036 यूनिट्स की बिक्री की. इसके बाद Hero MotoCorp ने 15,952 यूनिट्स और Greaves Electric Mobility ने 7,629 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.
इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की बिक्री दोगुनी
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों ने बिक्री में अच्छी रफ्तार पकड़ी. इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल की बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ी, जो साल-दर-साल दोगुनी से ज़्यादा बढ़कर 1,767 यूनिट तक पहुंच गई. यह ज़बरदस्त उछाल लॉजिस्टिक्स और लास्ट-माइल डिलीवरी में बेड़े के विद्युतीकरण में तेज़ी का संकेत है. इस बीच, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की खुदरा बिक्री भी लगातार बढ़ी, जो साल-दर-साल 5 प्रतिशत बढ़कर 70,604 यूनिट तक पहुंच गई.