ETV Bharat / technology

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

अक्टूबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी ( फोटो - Tata Motors/Bajaj Auto )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में अक्टूबर में उछाल दर्ज किया गया है. इलेक्ट्रिक कार उद्योग में पैसेंजर वाहनों की रीटेल बिक्री में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल की 11,464 यूनिट्स के मुकाबले कुल 18,055 यूनिट्स रही. पैसेंजर व्हीकल में प्रतिस्पर्धा हुई तेज

देश की स्थापित अग्रणी कार निर्माता कंपनी Tata Motors को अपने प्रतिद्वंद्वियों से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा और तेज़ हो रही है. Tata Motors ने अक्टूबर 2025 में 7,239 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसके साथ कंपनी टॉप पर बनी रही. कंपनी की साल-दर-साल बिक्री में 10 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई है. वैसे तो यह संख्या Tata Motors के करीबी प्रतिद्वंद्वियों से काफ़ी आगे है, लेकिन अब वे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. अक्टूबर 2025 में, MG Motor India ने 4,549 यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज की है, और बाजार में दूसरा स्थान हासिल किया. साल-दर-साल बढ़ोतरी पर नजर डालें तो कंपनी ने 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है. इसके अलावा Mahindra & Mahindra (M&M) का प्रदर्शन और भी शानदार रहा, जिसने 3,911 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया है, और इस बिक्री के साथ कंपनी ने तीसरा स्थान हासिल किया. यह बिक्री पिछले साल इसी महीने में बेची गई केवल 955 यूनिट्स की तुलना में एक बड़ी छलांग है.