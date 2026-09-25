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सिर्फ 5-मिनट में 70 प्रतिशत तक चार्ज होगी EV बैटरी, चीनी कंपनी Geely ने पेश की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी

फाइल फोटो - प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AP Photo )

हांगकांग: चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग और भी तेज़ होती जा रही है. बुधवार को Geely Auto ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी को सिर्फ़ 4.5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. एनालिस्ट्स ने इसे चीनी ऑटो ग्रुप के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है. Geely अब BYD और CATL जैसी कंपनियों की कतार में शामिल हो रही है. BYD पिछले साल Tesla को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी EV बनाने वाली कंपनी बनी थी, और CATL दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी बनाने वाली कंपनी है. इन दोनों कंपनियों ने भी इस साल लगभग 5 मिनट में EV को अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्ज करने की सुविधा पेश की थी. जानकारों का कहना है कि इसकी तुलना में, अभी अमेरिका में मौजूद सबसे तेज़ी से चार्ज होने वाली कुछ EV को चार्ज होने में लगभग 20 मिनट लग सकते हैं. मैसाचुसेट्स के ईस्टहैम्पटन में रहने वाले चीन के ऑटो उद्योग के स्वतंत्र विश्लेषक लेई ज़िंग ने कहा कि, "चार्जिंग के क्षेत्र में हो रही होड़ में शामिल कई कंपनियों के मामले में चीन बहुत, बहुत, बहुत आगे है." Geely, BYD और CATL अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग की दौड़ में सबसे आगे

S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एनालिस्ट स्टीफन चैन ने बताया कि चीनी कार बनाने वाली कंपनियां EV अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट – 'रेंज एंग्जायटी' (गाड़ी की रेंज कम होने का डर) – को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. वे ऐसा EV चार्जिंग और पेट्रोल गाड़ियों में लगभग पांच मिनट में होने वाली रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया के बीच के अंतर को कम करके करना चाहती हैं. फाइल फोटो - शुक्रवार, 7 मार्च, 2025 को ब्राज़ील के बाहिया राज्य के कामाकारी में एक डीलरशिप पर BYD इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही है. (फोटो - AP Photo) बुधवार को एक लॉन्च इवेंट में, Geely Auto ने अपने नए सिस्टम की घोषणा की है, जो एक EV को 4.5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक और सिर्फ़ 8 मिनट 40 सेकंड में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है. BYD ने मार्च में अपनी 'Blade' EV बैटरी की नई जेनरेशन लॉन्च की. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी EV को 5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और 9 मिनट में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. अप्रैल में, CATL ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जो EV को 3 मिनट 44 सेकंड में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और 6 मिनट 27 सेकंड में 10 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. बड़ी कामयाबियों के बावजूद, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अभी भी कुछ और बाधाएं हैं.