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सिर्फ 5-मिनट में 70 प्रतिशत तक चार्ज होगी EV बैटरी, चीनी कंपनी Geely ने पेश की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी

Geely Auto ने अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पेश की है, जो EV बैटरी को 4.5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज करेगी.

FILE - Visitors look at a Geely Galaxy E8 electric car during the Auto China 2024 in Beijing, Sunday, April 28, 2024
फाइल फोटो - प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AP Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 5:14 PM IST

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हांगकांग: चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग और भी तेज़ होती जा रही है. बुधवार को Geely Auto ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी को सिर्फ़ 4.5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. एनालिस्ट्स ने इसे चीनी ऑटो ग्रुप के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया है.

Geely अब BYD और CATL जैसी कंपनियों की कतार में शामिल हो रही है. BYD पिछले साल Tesla को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी EV बनाने वाली कंपनी बनी थी, और CATL दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी बनाने वाली कंपनी है. इन दोनों कंपनियों ने भी इस साल लगभग 5 मिनट में EV को अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्ज करने की सुविधा पेश की थी.

जानकारों का कहना है कि इसकी तुलना में, अभी अमेरिका में मौजूद सबसे तेज़ी से चार्ज होने वाली कुछ EV को चार्ज होने में लगभग 20 मिनट लग सकते हैं. मैसाचुसेट्स के ईस्टहैम्पटन में रहने वाले चीन के ऑटो उद्योग के स्वतंत्र विश्लेषक लेई ज़िंग ने कहा कि, "चार्जिंग के क्षेत्र में हो रही होड़ में शामिल कई कंपनियों के मामले में चीन बहुत, बहुत, बहुत आगे है."

Geely, BYD और CATL अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग की दौड़ में सबसे आगे
S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एनालिस्ट स्टीफन चैन ने बताया कि चीनी कार बनाने वाली कंपनियां EV अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट – 'रेंज एंग्जायटी' (गाड़ी की रेंज कम होने का डर) – को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. वे ऐसा EV चार्जिंग और पेट्रोल गाड़ियों में लगभग पांच मिनट में होने वाली रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया के बीच के अंतर को कम करके करना चाहती हैं.

FILE - A BYD electric vehicle charges at a dealership in Camacari, Bahia state, Brazil, Friday, March 7, 2025
फाइल फोटो - शुक्रवार, 7 मार्च, 2025 को ब्राज़ील के बाहिया राज्य के कामाकारी में एक डीलरशिप पर BYD इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही है. (फोटो - AP Photo)

बुधवार को एक लॉन्च इवेंट में, Geely Auto ने अपने नए सिस्टम की घोषणा की है, जो एक EV को 4.5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक और सिर्फ़ 8 मिनट 40 सेकंड में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.

BYD ने मार्च में अपनी 'Blade' EV बैटरी की नई जेनरेशन लॉन्च की. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी EV को 5 मिनट में 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और 9 मिनट में 10 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है.

अप्रैल में, CATL ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की जो EV को 3 मिनट 44 सेकंड में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और 6 मिनट 27 सेकंड में 10 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है. बड़ी कामयाबियों के बावजूद, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अभी भी कुछ और बाधाएं हैं.

टेक्नोलॉजी रिसर्च और एडवाइज़री ग्रुप 'Omdia' के शंघाई स्थित सीनियर एनालिस्ट क्रिस लियू ने कहा कि, "असली चुनौती यह है कि क्या बैटरी बिना ज़्यादा गर्म हुए, ज़्यादा खराब हुए या अंदरूनी रुकावटों के बिना, तेज़ी से और बार-बार उस लेवल का करंट ले सकती है."

चीन में EV बनाने वाली कंपनियों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा
100 से ज़्यादा घरेलू पैसेंजर कार ब्रांड होने के कारण, चीन की कार बनाने वाली कंपनियों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है. चीन में घरेलू कार की बिक्री कई महीनों से गिरी है, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियां विदेशों में ज़्यादा कारें एक्सपोर्ट कर रही हैं.

FILE - A chamber with sub-zero temperatures to showcase the battery charging technologies at the BYD booth during Auto China 2026 in Beijing, Friday, April 24, 2026
फाइल फोटो - शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को बीजिंग में Auto China 2026 के दौरान BYD बूथ पर बैटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए बहुत कम तापमान वाला एक चैंबर. (फोटो - AP Photo)

अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजी में सुधार पर ध्यान देना, खुद को दूसरों से अलग दिखाने और बिक्री बढ़ाने की कोशिश करने का एक तरीका है. लेकिन सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें कंपनियों के चार्जिंग नेटवर्क का दायरा भी शामिल है.

S&P के चैन ने कहा कि एक तो, चीन के ज़्यादातर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अभी भी 1 मेगावाट से कम क्षमता पर काम करते हैं, जबकि Geely, BYD और CATL की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ज़्यादा चार्जिंग पावर की ज़रूरत होती है. इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में नेटवर्क का विस्तार या ग्रिड को अपग्रेड करना बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी.

इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां पहले से ही बड़े कदम उठा रही हैं. उदाहरण के लिए, Deutsche Bank के एनालिसिस के अनुसार, चीन की BYD इस साल के आखिर तक 20,000 सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य बना रही है. इसके बाद 2027 में 30,000 और 2028 में 40,000 स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे उस समय तक कुल स्टेशनों की संख्या 90,000 हो जाएगी.

EV फ़ास्ट-चार्जिंग में चीन दुनिया में सबसे आगे
अल्ट्रा-फ़ास्ट EV चार्जिंग के मामले में अमेरिका समेत दूसरे देश अभी भी चीन से पीछे हैं. S&P के अनुसार, अमेरिका में EV को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक फ़ास्ट-चार्ज करने में आम तौर पर लगभग 20 से 40 मिनट लगते हैं, हालांकि Hyundai, Kia, और Porsche जैसे ब्रांड्स के नए मॉडल सही स्थितियों में चार्जिंग का समय घटाकर लगभग 18 से 20 मिनट तक कर सकते हैं.

FILE - Electricity can be seen as a demonstration of CATL's Naxtra battery working in -50 celsius environment at the CATL booth during Auto China 2026 in Beijing, Saturday, April 25, 2026
फाइल फोटो - शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को बीजिंग में Auto China 2026 के दौरान CATL के बूथ पर -50 डिग्री सेल्सियस के माहौल में CATL की Naxtra बैटरी के काम करने का डेमो दिखाया गया. (फोटो - AP Photo)

कंसल्टेंसी फर्म AlixPartners में ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर नील गांगुली ने कहा कि, "कुल मिलाकर, भले ही अमेरिका में बैटरी-चार्जिंग नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी चीन की अल्ट्रा-फ़ास्ट चार्जिंग स्पीड से बहुत पीछे है."

लेकिन गांगुली का यह भी मानना ​​है कि अमेरिका शायद कम से कम निकट भविष्य में EV चार्जिंग के मामले में चीन की "मेगावाट रेस" की बराबरी करने की कोशिश न करे, बल्कि अपग्रेड के लिए "ज़्यादा संतुलित" रास्ता अपनाए.

एजेंसी इनपुट

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