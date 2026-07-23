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EU का गूगल पर बड़ा एक्शन, प्ले स्टोर और सर्च इंजन को लेकर लगा भारी जुर्माना

गूगल ने जुर्माने को गलत बताते हुए कहा कि इससे यूरोपीय बिजनेस और यूजर्स को सीधा नुकसान पहुंचेगा. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: यूरोपियन यूनियन ने गुरुवार को गूगल पर 890 मिलियन यूरो ( यानी करीब एक बिलियन डॉलर) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. यूरोपियन कमीशन का कहना है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर और सर्च इंजन का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि यूज़र्स को जबरदस्ती कंपनी की सर्विसेज़ की तरफ मोड़ा जाए और उनकी ही सर्विसेज़ यूज़ करने के लिए मज़बूर किया जाएगा. इससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों को नुकसान पहुंचा और इसे डिजिटल एंटीट्रस्ट नियमों का उल्लंघन माना गया है. यह ब्रसेल्स की तरफ से बड़ी टेक कंपनियों पर लगातार हो रही सख्ती का एक और नमूना है. हाल ही में गूगल को एक और झटका लगा था, जब वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मनमानी को लेकर लगे 4.5 बिलियन डॉलर के जुर्माने के खिलाफ उसकी अपील खारिज हो गई थी. कहां-कहां हुआ नियमों का उल्लंघन रिपोर्ट के मुताबिक, इस जर्माने को दो हिस्सों में बांटा गया है. इनमें से करीब 460 मिलियन यूरो सर्च रिजल्ट्स में गूगल फ्लाइट्स और गूगल होटल्स जैसी अपनी सर्विसेज को दूसरी कंपनियों से ऊपर दिखाने के लिए लगाया गया. वहीं, बाकी 430 मिलियन यूरो प्ले स्टोर से जुड़ी शिकायत पर लगा, जिसमें ऐप डेवलपर्स को बाहर के सस्ते ऑफर्स बताने से रोकने का आरोप था.