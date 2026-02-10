ETV Bharat / technology

'अपने कॉम्पिटिटर को WhatsApp पर AI चैटबॉट चलाने दें', EU ने Meta को दिए निर्देश

यूरोपियन यूनियन ने Meta को कहा कि उसे कॉम्पिटिटर AI चैटबॉट को अपना WhatsApp प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देना चाहिए.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 12:37 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: यूरोपियन यूनियन (EU) के एग्जीक्यूटिव ने टेक दिग्गज Meta से कहा कि उसे कॉम्पिटिटर AI चैटबॉट को अपना WhatsApp प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देना चाहिए, क्योंकि एक एंटीट्रस्ट जांच में पाया गया कि US की यह बड़ी कंपनी ग्रुप के कॉम्पिटिशन नियमों का उल्लंघन कर रही है.

यूरोपियन कमीशन ने कहा कि "Meta की शर्तों में बदलाव ने जनवरी से थर्ड-पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए कस्टमर्स से कनेक्ट होने से असल में रोक दिया है.'

कॉम्पिटिशन चीफ़ टेरेसा रिबेरा ने कहा कि "EU, Meta की नई पॉलिसी से यूरोप में कॉम्पिटिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए अंतरिम उपायों पर विचार कर रहा है."

यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव ने Meta को एक चेतावनी भेजी, जिसे आपत्तियों पर EU का बयान कहा जाता है, और यह एंटीट्रस्ट जांच में एक औपचारिक कदम है, और US की इस बड़ी कंपनी के पास अब जवाब देने और अपना बचाव करने का मौका है.

एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर कमीशन आगे बढ़ता है, तो अंतरिम उपायों का मतलब यह हो सकता है कि मेटा को जांच खत्म होने तक, पॉलिसी में बदलाव से पहले की तरह ही WhatsApp को थर्ड-पार्टी AI मदद का एक्सेस बनाए रखना होगा.

Meta ने शुरुआती नतीजों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "सच तो यह है कि यूरोपियन यूनियन के दखल देने का कोई कारण नहीं है." टेक दिग्गज के एक प्रवक्ता ने कहा कि, "AI के कई ऑप्शन हैं और लोग ऐप स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, वेबसाइट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. कमीशन का लॉजिक गलत तरीके से यह मानता है कि WhatsApp Business API इन चैटबॉट्स के लिए एक मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है."

बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में शुरू हुई यूरोपियन यूनियन की जांच, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के कड़े विरोध के बावजूद, 27 देशों के ग्रुप की बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने की नई कोशिश है, जिनमें से कई अमेरिका में हैं.

जानकारी के अनुसार, Meta ने अपने खुद के जेनरेटिव असिस्टेंट, मेटा AI को कंपनी के सभी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया है, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल हैं, जिन्हें दुनिया भर में अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं.

कॉम्पिटिटर पर इस पर नए प्रतिबंध तब लागू होते हैं, जब AI ही मेन सर्विस होती है, जैसे चैटबॉट या असिस्टेंट के साथ, हालांकि कंपनियां WhatsApp के ज़रिए कस्टमर सर्विस जैसे सपोर्ट फंक्शन के लिए अभी भी AI का इस्तेमाल कर सकती हैं.

EU रेगुलेटर्स ने चिंता जताई कि WhatsApp के तीन अरब से ज़्यादा यूज़र्स को Meta AI में लॉक करने से कंपनी को दूसरे चैटबॉट्स, खासकर मार्केट में छोटे एंट्री करने वालों पर कमर्शियल फ़ायदा मिल सकता है.

यह जांच यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया (EEA) को कवर करती है, जो ब्लॉक के 27 राज्यों, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे से बना है, सिवाय इटली के, जिसने जुलाई में Meta के खिलाफ़ एक अलग जांच शुरू की थी.

कमीशन ने कहा कि EEA में कंज्यूमर मैसेजिंग ऐप्स, खासकर WhatsApp, के लिए Meta का दबदबा होने की संभावना है, और Meta पर कॉम्पिटिटर्स को एक्सेस देने से मना करके इस दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

रिबेरा ने एक बयान में कहा गया कि, हम दबदबे वाली टेक कंपनियों को खुद को गलत फायदा पहुंचाने के लिए गैर-कानूनी तरीके से अपने दबदबे का फायदा उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते. एंटीट्रस्ट जांच पूरी करने की कोई कानूनी डेडलाइन नहीं है.

