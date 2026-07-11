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Instagram-Facebook पर यूरोप की सख्ती, ऑटोप्ले-स्क्रॉल हटाने का आदेश, यहां जानें पूरी डिटेल

आरोप साबित होने पर Meta को ग्लोबल टर्नओवर का 6% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने शुक्रवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. ईयू ने मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूरोप के सख्त डिजिटल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र्स लंबे समय तक उसमें उलझें रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इन प्लेटफॉर्म्स पर गंवा दें. ईयू ने कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बदलाव करने होंगे, वरना उन्हें भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है. पूरा मामला क्या है? दरअसल, यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत दो साल तक एक लंबी जांच हुई, जिसके नतीजे के बाद कार्रवाई की गई है. यूरोपियन यूनियन के इस कानून को बनाने का मकसद बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को गैरकानूनी और नुकसानदायक कंटेंट रोकने के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना है. जांच कमीशन के मुताबिक, मेटा ने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ऑटोप्ले और इनफाइनिट स्क्रॉल जैसे फीचर्स से जुड़े लत लगने के खतरों का सही आकलन ही नहीं किया है. जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरीज़ जैसे फॉर्मेट्स लोगों में जरूरत से ज्यादा और बार-बार इस्तेमाल करने की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं. इसके अलावा रेगुलटर ने मेटा के मौजूदा सेफ्टी टूल्स को भी काफी कम बताया है. कमीशन का कहना है कि टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूज़र्स आसानी से इग्नोर कर देते हैं, जबकि पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए काफी समय, मेहनत और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि हर पैरेंट के लिए आसान नहीं है.