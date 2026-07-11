Instagram-Facebook पर यूरोप की सख्ती, ऑटोप्ले-स्क्रॉल हटाने का आदेश, यहां जानें पूरी डिटेल
यूरोपियन कमीशन ने Meta पर Instagram और Facebook को जानबूझकर एडिक्टिव डिजाइन करने का आरोप लगाया, ऑटोप्ले-इनफाइनिट स्क्रॉल हटाने को कहा गया.
Published : July 11, 2026 at 9:14 AM IST
हैदराबाद: यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने शुक्रवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. ईयू ने मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूरोप के सख्त डिजिटल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र्स लंबे समय तक उसमें उलझें रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इन प्लेटफॉर्म्स पर गंवा दें. ईयू ने कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बदलाव करने होंगे, वरना उन्हें भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है.
पूरा मामला क्या है?
दरअसल, यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत दो साल तक एक लंबी जांच हुई, जिसके नतीजे के बाद कार्रवाई की गई है. यूरोपियन यूनियन के इस कानून को बनाने का मकसद बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को गैरकानूनी और नुकसानदायक कंटेंट रोकने के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाना है.
जांच कमीशन के मुताबिक, मेटा ने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, ऑटोप्ले और इनफाइनिट स्क्रॉल जैसे फीचर्स से जुड़े लत लगने के खतरों का सही आकलन ही नहीं किया है. जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरीज़ जैसे फॉर्मेट्स लोगों में जरूरत से ज्यादा और बार-बार इस्तेमाल करने की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं.
इसके अलावा रेगुलटर ने मेटा के मौजूदा सेफ्टी टूल्स को भी काफी कम बताया है. कमीशन का कहना है कि टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूज़र्स आसानी से इग्नोर कर देते हैं, जबकि पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए काफी समय, मेहनत और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, जो कि हर पैरेंट के लिए आसान नहीं है.
मेटा को करने होंगे ये बदलाव
कमीशन ने साफ कहा कि मेटा को डिफॉल्ट रूप से ऑटोप्ले और इनफाइनिट स्क्रॉल जैसे फीचर्स बंद करने होंगे, स्क्रीन-टाइम ब्रेक जैसे असरदार उपाय लाने होंगे, और अपने रिकमेंडेशन सिस्टम को इस तरह बदलना होगा कि वह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट पर फोकस न करे.
दूसरी ओर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की ओर से इन आरोपों पर असहमति जताई गई है. मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि यह जांच कंपनी द्वारा टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए उठाए गए ठोस कदमों को सही तरीके से नहीं दिखाती. कंपनी ने यह भी कहा कि जांच शुरू होने के बाद उसने टीन अकाउंट्स फीचर लॉन्च किया, जो पैरेंट्स को रात के समय इंस्टाग्राम एक्सेस ब्लॉक करने और डेली स्क्रीन टाइम को सिर्फ 15 मिनट तक सीमित करने की सुविधा देता है.
ईयू की टेक चीफ का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का मौजूदा डिज़ाइन उन्हें बहुत ज्यादा एडिक्टिव लगता है और अब या तो मेटा खुद बदलाव करें या फिर फिर नॉन-कंप्लायंस डिसीजन आ सकता है.
ऐसे में अगर आरोप साबित होते हैं, तो मेटा को अपने ग्लोबल सालाना टर्नओवर का 6% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, हालांकि कंपनी के पास कमीशन के अंतिम फैसले से पहले जवाब देने का पूरा मौका होगा.
गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी में भी ईयू ने TikTok के खिलाफ भी इसी तरह के बदलावों की मांग की थी और अप्रैल में मेटा को 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्क्स से दूर रखने के लिए गंभीर चेतावनी भी दी थी. इसके अलावा ईयू एक्सपर्ट्स जल्द ही एक ऐसी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, जो टीनएजर्स के लिए यूरोप-व्यापी सोशल मीडिया बैन की राह खोल सकती है, जिसकी घोषणा कमीशन प्रेसिडेंट सितंबर में कर सकती हैं.