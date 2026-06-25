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'इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह सुरक्षित', सरकार ने E20 फ्यूल पर भ्रामक सोशल मीडिया दावों को किया खारिज

'इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित', सरकार ने E20 ईंधन पर बातचीत सोशल मीडिया पर फैलाई ( फोटो - ANI Photo )

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि, "हाल ही में, एक गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास चींटियों को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था. जवाब में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने साफ़ किया कि पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट से बची हुई शुगर को हटा देता है."

Hero Splendor+ और HF Deluxe Flex-Fuel वेरिएंट इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुए. (फोटो - YouTube/ Hardeep Singh Puri)

बयान में कहा गया है कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कड़े फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करती है और शुरू करने से पहले इसकी कड़ी टेस्टिंग होती है. बयान में कहा गया है कि ज़्यादा ब्लेंडिंग लेवल को पूरी टेक्निकल जांच और ऑटोमोबाइल बनाने वालों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा के बाद ही शुरू किया गया है.

मंत्रालय ने बताया कि इथेनॉल कई तरह के फीडस्टॉक्स से बनता है, जिसमें गन्ने का रस, गुड़, टूटे चावल और मक्का शामिल हैं. हालांकि, इसकी प्रॉपर्टीज़ कच्चे माल से काफी अलग होती हैं, क्योंकि यह फर्मेंटेशन जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुज़रता है, जो फीडस्टॉक्स में शुगर को कन्वर्ट करते हैं. ऐसे वीडियो को सर्कुलेट करने का मकसद मामले को सनसनीखेज बनाना और व्यूअरशिप बढ़ाना लगता है.

मिनिस्ट्री ने कहा कि, "ऐसा कंटेंट गुमराह करने वाला और बेबुनियाद है. फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनता है और पेट्रोल में मिलाने से पहले कड़े क्वालिटी स्पेसिफिकेशन्स को फॉलो करता है."

यह तब हुआ जब भारत सरकार ने देखा कि पुरानी तस्वीरें और वीडियो लोगों में बेवजह चिंता और कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ऑनलाइन फिर से शेयर किए जा रहे थे. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि उसने देखा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, जिसमें गलत तरीके से गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाया जा रहा है.

नई दिल्ली: पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने वायरल E20 फ्यूल वीडियो को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है, और लोगों को भरोसा दिलाया है कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सुरक्षित, कंज्यूमर-फ्रेंडली और आर्थिक रूप से फायदेमंद बना हुआ है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि, "इसके अलावा, फ्यूल इथेनॉल में डीनेचुरेंट होते हैं, जो कीड़ों को दूर रखते हैं. E20 फ्यूल से जुड़ा कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, जिससे चींटियां या दूसरे कीड़े गाड़ी के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा हों. इसलिए, E20 फ्यूल और चींटियों के अट्रैक्शन के बीच लिंक बताने वाले दावों का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और न ही वे साइंटिफिक सबूतों से सपोर्टेड हैं."

मंत्रालय ने यह भी कहा कि, "E20 फ्यूल के इस्तेमाल को इंश्योरेंस इनवैलिडेशन से जोड़ने वाले दावों को संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ क्लियर किया गया था और वे गलत पाए गए थे. खास तौर पर, पिछले हफ्ते, ICICI Lombard General Insurance ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि गाड़ियों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसियों की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इसमें कहा गया है कि, "इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया भर में एक माना हुआ तरीका है और इसे अमेरिका, ब्राज़ील और जापान समेत कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है." साथ ही, यह भी बताया गया कि ब्राज़ील ने लंबे समय से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल अपनाए हुए हैं, जिसमें E27 देश का स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम करके भारत को पहले ही 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है. इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रोग्राम ने इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले खेती के फीडस्टॉक्स की लगातार मांग पैदा की है, जिससे किसानों की इनकम को सपोर्ट मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.

Maruti Suzuki WagonR BioFlex कार इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च हुई थी (फोटो - X/@HardeepSPuri)

मंत्रालय के बयान में कहा गया कि, "इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने, कार्बन एमिशन को कम करने और देश को क्लीनर मोबिलिटी की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है." बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यह प्रोग्राम को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और कंज्यूमर-सेंट्रिक तरीके से, साइंटिफिक सबूतों और लगातार स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट से गाइड होकर लागू करने के लिए कमिटेड है.

इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम करने, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया था. मंत्रालय ने कहा कि सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, फ्यूल टेस्टिंग एजेंसियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह करके इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लागू करने पर लगातार नज़र रखती है.

इसमें यह भी कहा गया है कि E20 पेट्रोल आने के बाद से, इथेनॉल मिलाने की वजह से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है. इसमें कहा गया है कि मॉडर्न गाड़ियों में फ्यूल टैंक में पानी जाने से रोकने के लिए डिज़ाइन फीचर्स और सेफगार्ड्स लगे होते हैं. हालांकि, बयान में खास तौर पर पुरानी E10-कम्प्लायंट गाड़ियों का ज़िक्र नहीं किया गया.