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NASA के प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट में टकराए एस्टेरॉयड की ESA के 'Hera' प्रोब ने करीब से शुरू की जांच

Hera अपने लेज़र अल्टीमीटर का उपयोग करके डिमोर्फोस की सतह को स्कैन करती है. ( फोटो - ESA )

हैदराबाद: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने एक एस्टेरॉयड की करीब से जांच शुरू कर दी है, जिसे चार साल पहले एक 'प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट' के दौरान NASA के अंतरिक्ष यान ने टक्कर मारी थी.

एजेंसी का 'Hera' मिशन 'Didymos' बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम का अध्ययन कर रहा है. इसमें 780 मीटर व्यास वाला डिडिमोस और उसका छोटा मूनलेट 'डिमोरफोस' शामिल हैं, जिसका व्यास 151 मीटर है. इस अध्ययन के लिए 'हेरा' मिशन इन पिंडों से महज 25-30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है.

बुधवार को ESA ने Hera के मोनोक्रोमैटिक 'एस्टेरॉयड फ्रेमिंग कैमरा' से ली गई एस्टेरॉयड सिस्टम की पहली क्लोज़-अप तस्वीर साझा की. 60 km की दूरी से ली गई यह तस्वीर डिडिमोस एस्टेरॉयड का एक नया नज़ारा दिखाती है, जिसमें बड़ा एस्टेरॉयड तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि छोटा एस्टेरॉयड ज़्यादातर छाया में छिपा हुआ है. Hera डिमोर्फोस के करीब पहुंची है (फोटो - ESA) CNRS में रिसर्च डायरेक्टर और 'हेरा' मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक मिशेल ने बताया कि, "पहली बात जो हमारे मुंह से निकली, वह थी - वाह! यह डिडिमोस का वह हिस्सा है, जो DART के कैमरे ने टक्कर से ठीक पहले नहीं दिखाया था, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बिल्कुल नई दुनिया को देख रहे हों." उन्होंने आगे कहा कि, "डिडिमोस के इस हिस्से के बीचों-बीच (भूमध्य रेखा पर) भी वही उभार है, जो हमने पहले देखा था, लेकिन बाकी सब कुछ काफी अलग है. यहां कई बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं, साथ ही कुछ ऐसी आकृतियां भी दिख रही हैं, जो खांचों या लकीरों जैसी लगती हैं." छोटा डिमोर्फोस सौर मंडल की पहली ऐसी वस्तु है, जिसकी कक्षा में इंसानी हस्तक्षेप से मापने योग्य बदलाव आया है. ऐसा तब हुआ जब 2022 में NASA के DART (डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट) अंतरिक्ष यान ने जानबूझकर इससे टक्कर मारी. यह मिशन एक परीक्षण था, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या इस तरह का बचाव कदम भविष्य में पृथ्वी को किसी खतरनाक एस्टेरॉयड से बचाने में मदद कर सकता है.