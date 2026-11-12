NASA के प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट में टकराए एस्टेरॉयड की ESA के 'Hera' प्रोब ने करीब से शुरू की जांच
साल 2022 में, NASA के DART अंतरिक्ष यान को जानबूझकर डिमोर्फोस से टकराया गया था. लेकिन इसकी वजह क्या थी, जानें यहां...
Published : November 12, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने एक एस्टेरॉयड की करीब से जांच शुरू कर दी है, जिसे चार साल पहले एक 'प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट' के दौरान NASA के अंतरिक्ष यान ने टक्कर मारी थी.
एजेंसी का 'Hera' मिशन 'Didymos' बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम का अध्ययन कर रहा है. इसमें 780 मीटर व्यास वाला डिडिमोस और उसका छोटा मूनलेट 'डिमोरफोस' शामिल हैं, जिसका व्यास 151 मीटर है. इस अध्ययन के लिए 'हेरा' मिशन इन पिंडों से महज 25-30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है.
बुधवार को ESA ने Hera के मोनोक्रोमैटिक 'एस्टेरॉयड फ्रेमिंग कैमरा' से ली गई एस्टेरॉयड सिस्टम की पहली क्लोज़-अप तस्वीर साझा की. 60 km की दूरी से ली गई यह तस्वीर डिडिमोस एस्टेरॉयड का एक नया नज़ारा दिखाती है, जिसमें बड़ा एस्टेरॉयड तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि छोटा एस्टेरॉयड ज़्यादातर छाया में छिपा हुआ है.
CNRS में रिसर्च डायरेक्टर और 'हेरा' मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक मिशेल ने बताया कि, "पहली बात जो हमारे मुंह से निकली, वह थी - वाह! यह डिडिमोस का वह हिस्सा है, जो DART के कैमरे ने टक्कर से ठीक पहले नहीं दिखाया था, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बिल्कुल नई दुनिया को देख रहे हों."
उन्होंने आगे कहा कि, "डिडिमोस के इस हिस्से के बीचों-बीच (भूमध्य रेखा पर) भी वही उभार है, जो हमने पहले देखा था, लेकिन बाकी सब कुछ काफी अलग है. यहां कई बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं, साथ ही कुछ ऐसी आकृतियां भी दिख रही हैं, जो खांचों या लकीरों जैसी लगती हैं."
छोटा डिमोर्फोस सौर मंडल की पहली ऐसी वस्तु है, जिसकी कक्षा में इंसानी हस्तक्षेप से मापने योग्य बदलाव आया है. ऐसा तब हुआ जब 2022 में NASA के DART (डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट) अंतरिक्ष यान ने जानबूझकर इससे टक्कर मारी. यह मिशन एक परीक्षण था, जिसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या इस तरह का बचाव कदम भविष्य में पृथ्वी को किसी खतरनाक एस्टेरॉयड से बचाने में मदद कर सकता है.
लगभग 6.1 km/s की रफ्तार से चल रहे 580 kg वजनी DART अंतरिक्ष यान की टक्कर से डिमोर्फोस से मलबा और यहां तक कि बड़ी चट्टानें भी छिटक कर दूर जा गिरीं. मलबे की यह लकीर कई महीनों तक अंतरिक्ष में 10,000 km से भी ज्यादा दूरी तक फैली रही.
इस टक्कर ने न केवल डिडिमोस के चारों ओर डिमोर्फोस की कक्षा को लगभग 33 मिनट तक छोटा कर दिया, बल्कि इस छोटे चंद्रमा को सूर्य के चारों ओर एक थोड़े अलग रास्ते पर भी धकेल दिया. ESA के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह बदलाव पहले लगाए गए अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था.
ESA के हेरा मिशन के वैज्ञानिक माइकल कुपर्स ने कहा कि, "चूंकि हमें उम्मीद है कि टक्कर के कारण बाहर निकला काफी सारा मलबा, डिमोर्फोस से डिडिमोस के बीच की लगभग 1 km की दूरी तय करके वहां पहुंच गया होगा, इसलिए हो सकता है कि इनमें से कुछ विशेषताएं इसी मलबे के वहां पहुंचने की वजह से पैदा हुई हों. अब हमारे सामने यह पता लगाने का एक रोमांचक काम है कि असल में क्या हुआ है. हम इन दोनों खगोलीय पिंडों को और करीब से देखने और इनमें होने वाले सभी बदलावों को व्यवस्थित रूप से मैप करने के लिए उत्सुक हैं."
साल 2024 में लॉन्च किया गया हेरा अंतरिक्ष यान, 'क्रैश साइट' की करीब से जांच करने वाला है. अगले महीने यह लगभग 20 किमी की दूरी तक और भी करीब पहुंच जाएगा.
ESA ने बताया कि हेरा की खोजों से 'काइनेटिक इम्पैक्ट' विधि को समझने में मदद मिलेगी. इससे यह तरीका सिर्फ एक प्रयोग बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐसी तकनीक बन जाएगा, जिसे भविष्य में पृथ्वी पर खतरा आने की स्थिति में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा. ESA ने यह भी कहा कि 25 नवंबर को दोनों एस्टेरॉयड की विस्तृत तस्वीरें जारी की जाएंगी.