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ESA की महिला एस्ट्रोनॉट NASA के एस्ट्रोनॉट के साथ करेंगी स्पेसवॉक, जानें कहां देख सकतें हैं लाइव

NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ESA की महिला एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट ( फोटो - NASA )

हैदराबाद: यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट स्पेसवॉक करने वाली पहली फ्रेंच महिला बनेंगी. यह स्पेसवॉक वह NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ करेंगी. दोनों अंतरिक्ष यात्री 18 अगस्त को दोपहर करीब 01:35 बजे BST (18:05 IST) पर 6.5 घंटे के एक्सकर्जन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से बाहर निकलने वाले हैं. आप इसे NASA की मदद से Space.com पर लाइव देख सकते हैं. इस कवरेज को दोपहर 12:00 BST (4:30 PM IST) से शुरू होगी. NASA के अधिकारियों ने स्पेसवॉक के प्रीव्यू में लिखा कि, "एडेनोट और मेनन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पर स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना को बदलेंगे." उन्होंने आगे कहा कि, "एंटीना एक ज़रूरी कम्युनिकेशन लिंक है, जिसका इस्तेमाल NASA डेटा भेजने के लिए करता है, जिससे ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच हाई-स्पीड कम्युनिकेशन हो पाता है." स्पेससूट पहनते हुए ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट (फोटो - NASA) जानकारी के अनुसार, मेनन के लिए यह दूसरा स्पेसवॉक होगा. उनका पहला स्पेसवॉक, जो उन्होंने NASA की साथी एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर के साथ किया था, 6 अगस्त को हुआ था. उस एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी (EVA) के दौरान, मेनन के स्पेससूट पर लगे कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर ने 'एक अनएक्सपेक्टेड डेटा रीडिंग' दी, NASA अधिकारियों ने 7 अगस्त के अपडेट में लिखा.