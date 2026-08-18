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ESA की महिला एस्ट्रोनॉट NASA के एस्ट्रोनॉट के साथ करेंगी स्पेसवॉक, जानें कहां देख सकतें हैं लाइव

ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट, NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ स्पेसवॉक करेंगी. यह स्पेसवॉक 18 अगस्त को होने वाली है.

NASA astronaut Anil Menon and ESA female astronaut Sophie Adenot
NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन और ESA की महिला एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट (फोटो - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट स्पेसवॉक करने वाली पहली फ्रेंच महिला बनेंगी. यह स्पेसवॉक वह NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ करेंगी.

दोनों अंतरिक्ष यात्री 18 अगस्त को दोपहर करीब 01:35 बजे BST (18:05 IST) पर 6.5 घंटे के एक्सकर्जन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से बाहर निकलने वाले हैं. आप इसे NASA की मदद से Space.com पर लाइव देख सकते हैं. इस कवरेज को दोपहर 12:00 BST (4:30 PM IST) से शुरू होगी.

NASA के अधिकारियों ने स्पेसवॉक के प्रीव्यू में लिखा कि, "एडेनोट और मेनन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पर स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना को बदलेंगे." उन्होंने आगे कहा कि, "एंटीना एक ज़रूरी कम्युनिकेशन लिंक है, जिसका इस्तेमाल NASA डेटा भेजने के लिए करता है, जिससे ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच हाई-स्पीड कम्युनिकेशन हो पाता है."

ESA female astronaut Sophie Adenot
स्पेससूट पहनते हुए ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट (फोटो - NASA)

जानकारी के अनुसार, मेनन के लिए यह दूसरा स्पेसवॉक होगा. उनका पहला स्पेसवॉक, जो उन्होंने NASA की साथी एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर के साथ किया था, 6 अगस्त को हुआ था. उस एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी (EVA) के दौरान, मेनन के स्पेससूट पर लगे कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर ने 'एक अनएक्सपेक्टेड डेटा रीडिंग' दी, NASA अधिकारियों ने 7 अगस्त के अपडेट में लिखा.

मेनन के सूट उतारने के बाद सेंसर नॉर्मल हो गया, लेकिन NASA ने यह पक्का करने के लिए कुछ और समय लिया कि कोई सीरियस दिक्कत तो नहीं है. इस वजह से, एजेंसी ने उनकी दूसरी स्पेसवॉक को कुछ दिन आगे बढ़ा दिया — पहले से तय 13 अगस्त से आज कर दिया गया.

कहां देख सकते हैं इवेंट
इस स्पेसवॉक को NASA और ESA लाइवस्ट्रीम करने वाले हैं. इस स्पेसवॉक को ESA WebTV और ESA के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसका प्रसारण 12:00 BST/13:00 CEST पर किया जाएगा.

NASA के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ, सोफी स्टेशन पर एक ज़रूरी इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए लगभग 13:35 BST/14:35 CEST पर क्वेस्ट एयरलॉक से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलेंगी. इस इवेंट को लाइव देखने के लिए यहां पर क्लिक करें.

18 अगस्त का स्पेसवॉक ISS के लंबे इतिहास में कुल मिलाकर 282वां स्पेसवॉक होने वाला है. मेनन, जो 14 जुलाई को रूसी सोयुज स्पेसक्राफ्ट से ऑर्बिट में पहुंचे थे, EVA पर 'क्रूमेंबर 1' होंगे. एडेनोट — SpaceX के क्रू-12 मिशन के सदस्य, जो फरवरी में ऑर्बिटिंग लैब में पहुंचे थे — 'क्रूमेंबर 2' होंगे.

ESA female astronaut Sophie Adenot
स्पेससूट पहने हुए ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट (फोटो - NASA)

बता दें कि एडेनोट EVA करने वाले पहले फ्रेंच व्यक्ति नहीं होंगे. यह खासियत जीन-लूप क्रेटियन को जाती है, जिन्होंने 1988 में उस समय के सोवियत यूनियन के मीर स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेसवॉक किया था.

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