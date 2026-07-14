वैज्ञानिकों को तारों के बीच पहली बार मिली रास्पबेरी वाली शुगर, जीवन की शुरुआत का बड़ा सुराग
वैज्ञानिकों ने पहली बार तारों के बीच के खाली स्पेस में erythrulose नाम की शुगर खोजी है, जिससे जीवन की उत्पत्ति समझने में मदद मिलेगी.
Published : July 14, 2026 at 4:38 PM IST
हैदराबाद: वैज्ञानिकों ने पहली बार तारों के बीच फैले अंतरिक्ष में एक ऐसी नेचुरल शुगर खोजी है, जो आमतौर पर रास्पबेरी फलों और टैनिंग लोशन में पाई जाती है. इस शुगर का नाम erythrulose है.
इसे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास मौजूद धूल और गैस के एक बड़े बादल में खोजा गया है. यह अभी तक की पहली ऐसी खोज है, जिसमें किसी शुगर को सीधे तौर पर इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच के खाली स्पेस में पाया गया हो.
कैसे हुई खोज
इस स्टडी को Nature Astronomy जर्नल में पब्लिश किया गया है. इसे स्पेन की सेंटर फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी की वैज्ञानिक डॉ. Izaskun Jiménez-Serra की टीम ने अंजाम दिया. रिसर्चर्स ने स्पेन में मौजूद दो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से G+0.693-0.027 नाम के एक धूल भरे बादल का अध्ययन किया, जो मिल्की-वे के केंद्र के पास मौजूद है.
शुरुआत में टीम को तीन-कार्बन वाली सिंपल शुगर्स का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी. लेकिन तभी उन्हें चार-कार्बन वाली erythrulose शुगर के सिग्नल्स मिल गए.
रिसर्चर्स के मुताबिक, यह शुगर तब बनती है जब माइनस 250 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे तापमान में glycolaldehyde और ethylene glycol नाम के दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माइक्रोस्कोपिक धूल के कणों पर आपस में मिलते हैं.
जीवन की शुरुआत से क्या कनेक्शन
यह खोज इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि जीवन के लिए जरूरी कंपाउंड्स तारों के बीच के इस ठंडे और खाली स्पेस में भी बन सकते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन के बुनियादी कंपोनेंट्स आखिर धरती तक कैसे पहुंचे होंगे?
साधारण शुगर्स जैसे erythrulose आगे चलकर ribonucleotides बना सकती हैं, जो RNA की बुनियादी यूनिट मानी जाती है. रिसर्च टीम का अनुमान है कि Late Heavy Bombardment के दौरान, जब एस्टेरॉयड और कॉमेट्स लगातार धरती से टकरा रहे थे, तब लाखों टन erythrulose धरती पर गिरी होगी. इससे पहले भी शुगर्स पुराने उल्कापिंडो और Bennu एस्टेरॉयड पर मिल चुकी हैं, लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में सीधे तौर पर पहली बार किसी शुगर का पता चला है.
जापान की Tohoku यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर Yoshihiro Furukawa ने पहले Bennu एस्टेरॉयड पर शुगर्स खोजी थीं. उन्होंने इस नई खोज का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इंटरस्टेलर स्पेस में बनी शुगर्स कॉमेट की धूल के जरिए धरती और दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकती है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि इस तरह के मैटेरियल ने जीवन की शुरुआत में असल में कितनी मदद की होगी.