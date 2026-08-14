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Epic Games vs Google-Apple: कोर्ट के दो बड़े फैसलों ने बढ़ाई ऐप स्टोर की जंग! समझें पूरी कहानी

जज डोनाटो ने गूगल को रिवाइवल ऐप-स्टोर इंस्टॉल करना आसान बनाने का आदेश दिया, वहीं एपल ने बाहरी परचेज पर 15% कमीशन का प्रस्ताव दिया.

Epic Games termed Apple's commission proposal as falling outside the standards set by the court and began preparing to register its objection.
Epic Games ने एपल के कमीशन प्रस्ताव को अदालत के तय मानकों से बाहर बताया और अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी. (Image Credit: Epic Games)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:37 PM IST

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हैदराबाद: गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स और टेक इंडस्ट्री की दो दिग्गज कंपनियों यानी गूगल और एपल के बीच एक कानूनी जंग चल रही है, जो आजकल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. साल 2020 में एपिक गेम्स ने गूगल और एपल के ऑफिशियल इन-ऐप पेमेंट सिस्टम को दरकिनार कर दिया था और उसके बाद एपिक गेम्स ने इन दोनों टेक कंपनियों के साथ ऐप स्टोर कमीशन को लेकर सालों तक कोर्ट में केस लड़ा. अब हाल ही में दोनों मामलों में नए घटनाक्रम सामने आए हैं, जो इस लड़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं.

कोर्ट का गूगल को सख्त आदेश

साल 2023 में एक जूरी ने पाया था कि गूगल का एंड्रॉयड ऐप्स पर एकाधिकार होना गैरकानूनी है. उसके बाद अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स डोनाटो ने गूगल को गूगल प्ले के अंदर ही प्रतिद्वंद्वी ऐप स्टोर्स होस्ट करने का आदेश दिया था. अब एपिक ने कोर्ट में यह दिखाया है कि गूगल अभी भी रिवाइवल यानी अपने कंप्टीशन वाले स्टोर्स को इंस्टॉल करना मुश्किल बना रहा है और इसके लिए कितने ज्यादा स्टेप्स को पार करना पड़ता है. एपिक ने इन मुश्किलों का एक लाइव डेमो भी दिखाया. उसके बाद जज डोनाटो ने इससे अपनी सहमति जताते हुए इसे 'अनावश्यक एंटी-कॉम्पिटिटिव फ्रिक्शन' करार दिया और गूगल को निर्देष दिया कि वो इस प्रोसेस को आसान बनाए.

जज ने बिल्कुल साफ कहा कि जब कोई यूज़र 'स्टोर फॉर ऐप्स' सर्च करें, तो रिजल्ट्स में सिर्फ फिज़िकल स्टोर्स नहीं, बल्कि थर्ड-पार्टी ऐप्स स्टोर्स भी दिखने चाहिए. उन्होंने इंस्टॉल से पहले 'View' बटन दबाने की जरूरत को भी गलत बताया और गूगल को इसे सीधे 'Install' ऑप्शन में बदलने के लिए कहा. इसके अलावा कोर्ट ने गूगल को यह भी आदेश दिया कि जब कोई यूज़र 'ऐप स्टोर' या किसी खास रिवाइवल स्टोर (जैसे Aptoide) का नाम सर्च करे, तो उसके रिजल्ट्स में सीधे उससे जुड़ी ऐप लिस्टिंग आनी चाहिए ना कि कोई अलग बैनर पेज आना चाहिए. कोर्ट ने गूगल को ये बदलाव एक हफ्ते के भीतर लागू करने का निर्देष दिया है.

एपल का नया कमीशन प्रस्ताव

दूसरी तरफ एपल और एपिक गेम्स वाले मामले में भी एक नया एंगल सामने आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एपल की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी बाहरी खरीदारी पर कमीशन तय करने से जुड़ी निचली अदालत की सुनवाई को रोकना चाहती थी. इसके बाद एपल ने कोर्ट के सामने एक नया प्रस्तावित कमीशन स्ट्रक्चर पेश किया. कंपनी ने सामान्य ऐप्स के लिए 15% कमीशन का प्रस्ताव दिया है, जबकि इन-ऐप परचेज पर फिलहाल 30% कमीशन लगता है.

वीडियो पार्टनर प्रोग्राम, न्यूज पार्टनर प्रोग्राम, मिनी ऐप्स पार्टनर प्रोग्राम और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल जैसे खास प्रोग्राम्स के लिए 10% और स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम के तहत आने वाले ऐप्स के लिए 5% कमीशन का प्रस्ताव रखा गया है.

एपल का कहना है कि इन रेट्स से ज्यादातर अमेरिकी डेवलपर्स फायदे में रहकर एक्सटर्नल लिंक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे इन-ऐप परचेज के मुकाबले कंप्टीशन बढ़ेगा. हालांकि, एपिक इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह रेट नाइंथ सर्किट कोर्ट के तय मानकों से कहीं ज्यादा हैं. एपिक ने यह भी बताया कि खुद एपल ने माना है कि जरूरी लागत की परिभाषा के हिसाब से एक्सटर्नल लिंक से होने वाले परचेज पर उसे 0% कमीशन लेना चाहिए. एपिक के पास अपना विरोध दर्ज कराने के लिए करीब 60 दिनों का वक्त है. वहीं, एपल को 14 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है.

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