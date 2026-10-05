Exclusive: भारतीय स्पेस कंपनियों को मिलकर काम करना होगा, MIRA लॉन्च पर बोले EON को-फाउडर
ईओएन स्पेस लैब्स का 502 ग्राम वजनी मीरा पेलोड स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से अंतरिक्ष पहुंचा, जो नौ बैंड में तस्वीरें लेगा.
By Anubha Jain
Published : October 5, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद: भारत की स्पेस स्टार्टअप ईओएन स्पेस लैब्स (EON Space Labs) का बनाया छोटा या कैमरा सिस्टम मीरा (MIRA) अंतरिक्ष पहुंच गया है. इसका वज़न सिर्फ 502 ग्राम है. इसे स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन 9 (Falcon 9) रॉकेट से भेजा गया. यह ट्रांसपोर्टर-18 (Transporter-18) राइडशेयर मिशन का हिस्सा था. राइडशेयर का मतलब है कि एक ही रॉकेट में कई कंपनियों के सैटेलाइट और पेलोड भेजे जाते हैं.
रॉकेट ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से भारतीय समय के मुताबिक 2 अक्टूबर को रात 12 बजकर 2 मिनट पर उड़ान भरी. इस रॉकेट में करीब 130 पेलोड थे. मीरा करीब 9.2 मीटर की जीएसडी (GSD) वाली तस्वीरें नौ स्पेक्ट्रल बैंड में लेता है. जीएसडी को आसान भाषा में समझें तो यह बताता है कि एक पिक्सल ज़मीन पर कितने मीटर के बराबर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत फ्यूज़ सिलिका (Fused Silica) के कांच के एक ही टुकड़े से बना ऑप्टिकल डिज़ाइन है. कंपनी ने इसे अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बताया है.
मीरा को टेकमीस्पेस (TakeMe2Space) के MOI-1A सैटेलाइट में लगाया गया है, जिसमें एनवीडिया ओरिन एनएक्स (NVIDIA Orin NX) पर आधारित ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग है. इसकी मदद से चुनिंदा इमेज प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम अंतरिक्ष में ही हो जाता है और धरती पर भेजा जाने वाला कच्चा डेटा कम हो जाता है. ईओएन को 10 से 14 अक्टूबर के बीच पहला कॉन्टैक्ट और पहली पिक्चर मिलने की उम्मीद है.
ईटीवी भारत से की खास बातचीत
ईओएन स्पेस लैब्स सैटेलाइट, ड्रोन, यूएवी और जमीनी प्लेटफॉर्म के लिए स्वदेशी और छोटे इमेजिंग सिस्टम बनाती है. यह कंपनी मीरा की एक और फ्लाइट के लिए इसरो के साथ मिलकर तैयारी कर रही है. कंपनी का टारगेट 40 करोड़ रुपये का सीरीज ए1 (Series A1) फंडिंग राउंड जमा करना है, ताकि दुनियाभर में इसका विस्तार कर सके और रक्षा जरूरतों के लिए 4 मीटर से कम और 1.5 मीटर क्लास वाले ज्यादा रिजॉल्यूशन के पेलोड बना सके. ईटीवी भारत की अनुभवा जैन से खास बातचीत में कंपनी के को-फाउंडर पुनीत बडेका ने मीरा और कंपनी की आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया.
सवाल: मीरा का वजन सिर्फ 502 ग्राम है, फिर भी यह नौ बैंड में तस्वीरें लेता है. इतने छोटे पेलोड में यह कमाल कैसे हुआ?
जवाब: एआई-एट-द-एज वाला हिस्सा टेकमीस्पेस ने डेवलप किया है. हमने टेकमीस्पेस के साथ ही लॉन्च किया है. उन्होंने रीडआउट इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई मॉडल और कई सेंसर बनाए हैं, जो किसानों को फसल की सेहत, मिट्टी की सेहत और मिट्टी में नमी का एनालिटिक्स दे सकते हैं. यह डेटा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई और इस्तेमालों में भी काम आ सकता है. हमारी बड़ी खासियत अंतरिक्ष से डेटासेट कैप्चर करने की है, इसलिए इन एआई क्षमताओं का इस्तेमाल समुद्री निगरानी जैसे कामों में भी हो सकता है. जैसे, हम जहाजों की आवाजाही ट्रैक कर सकते हैं, जिन्हें इस छोटे पेलोड से अंतरिक्ष से पहचाना जा सकता है.
सवाल: कॉन्टैक्ट करने और पहली तस्वीरें मिलने के बाद अगले कदम क्या होंगे?
जवाब: पहला कदम पेलोड को वैलिडेट करना और अंतरिक्ष में उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट करना होगा. हमें डेटा जमा करके देखना होगा कि असल में यह सिस्टम हमें क्या दे रहा है और यह भी कि एआई इरादे के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं. हम अंतरिक्ष की असली परफॉर्मेंस की तुलना अपने डिज़ाइन और सिमुलेशन से की गई उम्मीदों से करेंगे. ऑप्टिकल सिस्टम हमने खुद डिजाइन और विकसित किया है, इसलिए हम इमेज क्वालिटी, जीएसडी और कुल ऑप्टिकल परफॉर्मेंस को भी परखेंगे और देखेंगे कि सिस्टम को और कहां बेहतर किया जा सकता है. हम यह भी देखेंगे कि इमेज क्वालिटी बनाए रखते हुए मौजूदा 502 ग्राम से वजन को और भी कम किया जा सकता है या नहीं. हमने जमीन पर, फील्ड और लैब दोनों में, प्रोडक्ट की काफी टेस्टिंग पहले ही कर ली है. अब अंतरिक्ष का डेटा टेस्ट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कमी है और कहां सुधार करना है.
सवाल: मीरा से मिली सीख ईओएन के प्लान किए गए ज्यादा रिजॉल्यूशन वाले पेलोड्स, यानी सब-4-मीटर और 1.5 मीटर क्लास वाले सिस्टम में कैसे काम आएगी?
जवाब: साइज और वजन को और घटाना हमारे काम का अहम हिस्सा है. हम सिर्फ ऑप्टिक्स ही नहीं, बल्कि सेंसर और पूरे ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को एक साथ जोड़ना चाहते हैं और साथ में पूरे पेलोड को कॉम्पैक्ट और हल्का रखना चाहते हैं. अंतरिक्ष में मीरा की परफॉर्मेंस हमें अगली पीढ़ी के सिस्टम के लिए काफी वैल्यूबल इनपुट देगी. हम असली डेटा इस्तेमाल करेंगे और अपनी डिज़ाइन की उम्मीदों और अंतरिक्ष की परफॉर्मेंस के बीच का फर्क पहचान पाएंगे.
इन लर्निंग्स से हम हम जैसे-जैसे ज्यादा रिजॉल्यूशन वाले सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ऑप्टिकल डिजाइन, सरफेस फिनिश और दूसरे पैरामीटर को बेहतर बना पाएंगे. मीरा से जो हम सीखेंगे, वो सीधे अगले डिजाइनों में काम आएगा. पहले सब-4-मीटर सिस्टम में और फिर 1.5 मीटर क्लास में और साथ ही पूरे पेलोड का साइज और वजन घटाते रहेंगे.
सवाल: भारत ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है. अर्थ-ऑब्जर्वेशन स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी डेमो से टिकाऊ कमर्शियल ऑपरेशन तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, डेटा, रेगुलेशन और ग्राहकों के मामले में आगे क्या होना चाहिए?
जवाब: भारत के पास अब एक बेहद मजबूत स्पेस इकोसिस्टम है, जिसमें स्टार्टअप्स रॉकेट और सैटेलाइट बनाना, पेलोड और अर्थ-ऑब्जर्वेशन डेटा और एनालिटिक्स पर काम कर रहे हैं. कई स्टार्टअप्स अपनी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष में दिखा भी चुके हैं. सरकार का प्रस्तावित पीपीपी मॉडल इन क्षमताओं को साथ लेकर आने में मदद कर सकता है.
सरकारी एजेंसियां और राज्य कई स्टार्टअप्स के साथ मिलकर खेती और दूसरे व्यावसायिक कामों के लिए स्पेस-बेस्ड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे यूज़र्स को नियमित और लगभग रियर-टाइम जानकारी मिलेगी और कंपनियों के लिए कमाई के मौके भी बनेंगे.
Skyroot जैसी कंपनियां ज्यादा बार लॉन्च करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे हमारे जैसी सैटेलाइट और पेलोड कंपनियां ज्यादा नियमित रूप से अंतरिक्ष में पहुंच सकेंगी. अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसी स्टार्टअप को जरूरी फंड जुटाने और पेलोड को कक्षा में पहुंचाने में सालों लग सकते हैं.
टेकमीस्पेस के साथ हमारा कॉलेबरेशन एक उदाहरण है. लॉन्च चांस के लिए 6 से 8 महीनों तक इंतजार करने की बजाय, हमने साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में पहुंचाया और भारत की क्षमता दिखाई. हमें मीरा के लिए अब तक दो ऑर्बिटल उड़ान के मौके मिल चुके हैं और कई और की योजना है. हम भारतीय इकोसिस्टम को पेलोड ज्यादा बार लॉन्च करने में मदद करना चाहते हैं.
मीरा को भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर पाने से हम फ्लाइट के लिए तैयार पेलोड करीब चार से पांच हफ्ते में दे सकते हैं, जबकि बाहरी पेलोड के लिए लगभग 6-8 महीने लग जाते हैं. इससे ग्राहकों को कम टाइम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और टेक्निकल हेल्प मिलती है.
इसके अलावा हम बेंगलुरु की केप्लर एयरोस्पेस (Kepler Aerospace) के साथ भी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के लिए पेलोड डेवलप करने पर भी काम कर रहे हैं. इसके लिए सोच बिल्कुल क्लियर है कि हर कंपनी को वही काम करना चाहिए, जिसमें वो सबसे अच्छी है. मीरा की फ्लाइट हेरिटेज बनने से सैटेलाइट बनाने वालों का हमारे साथ काम करने का भरोसा भी बढ़ जाएगा. एक्सपोर्ट की संभावना भी बढ़ेगी.
हमें यूरीपियन मार्केट्स से अपने छोटे पेलोड्स के लिए भी रूक्षान मिल चुके हैं, जिसमें सैकड़ों यूनिट तक की जरूरत हो सकती है. ये रूक्षान और रुचि दिखाती है कि भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबली आगे बढ़ने का कितना बड़ा मौका है. इसके लिए ध्यान में रखने वाली सबसे बड़ी बात एक-दूसरे की मदद करना है. सबकुछ अकेले बनाने की कोशिश करने की बजाय, भारतीय स्पेस कंपनियों को साथ मिलकर एक-दूसरी की मदद करनी चाहिए और एक-दूसरे की ताकत पर आगे बढ़ना चाहिए.