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Exclusive: भारतीय स्पेस कंपनियों को मिलकर काम करना होगा, MIRA लॉन्च पर बोले EON को-फाउडर

EON Space Labs के MIRA पेलोड को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट पर 100 से ज़्यादा दूसरे पेलोड के साथ लॉन्च किया गया. ( Image Credits: EON Space Labs & SpaceX )

By Anubha Jain 8 Min Read

हैदराबाद: भारत की स्पेस स्टार्टअप ईओएन स्पेस लैब्स (EON Space Labs) का बनाया छोटा या कैमरा सिस्टम मीरा (MIRA) अंतरिक्ष पहुंच गया है. इसका वज़न सिर्फ 502 ग्राम है. इसे स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन 9 (Falcon 9) रॉकेट से भेजा गया. यह ट्रांसपोर्टर-18 (Transporter-18) राइडशेयर मिशन का हिस्सा था. राइडशेयर का मतलब है कि एक ही रॉकेट में कई कंपनियों के सैटेलाइट और पेलोड भेजे जाते हैं.

रॉकेट ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से भारतीय समय के मुताबिक 2 अक्टूबर को रात 12 बजकर 2 मिनट पर उड़ान भरी. इस रॉकेट में करीब 130 पेलोड थे. मीरा करीब 9.2 मीटर की जीएसडी (GSD) वाली तस्वीरें नौ स्पेक्ट्रल बैंड में लेता है. जीएसडी को आसान भाषा में समझें तो यह बताता है कि एक पिक्सल ज़मीन पर कितने मीटर के बराबर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत फ्यूज़ सिलिका (Fused Silica) के कांच के एक ही टुकड़े से बना ऑप्टिकल डिज़ाइन है. कंपनी ने इसे अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बताया है. मीरा को टेकमीस्पेस (TakeMe2Space) के MOI-1A सैटेलाइट में लगाया गया है, जिसमें एनवीडिया ओरिन एनएक्स (NVIDIA Orin NX) पर आधारित ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग है. इसकी मदद से चुनिंदा इमेज प्रोसेसिंग और एनालिसिस का काम अंतरिक्ष में ही हो जाता है और धरती पर भेजा जाने वाला कच्चा डेटा कम हो जाता है. ईओएन को 10 से 14 अक्टूबर के बीच पहला कॉन्टैक्ट और पहली पिक्चर मिलने की उम्मीद है. ईटीवी भारत से की खास बातचीत ईओएन स्पेस लैब्स सैटेलाइट, ड्रोन, यूएवी और जमीनी प्लेटफॉर्म के लिए स्वदेशी और छोटे इमेजिंग सिस्टम बनाती है. यह कंपनी मीरा की एक और फ्लाइट के लिए इसरो के साथ मिलकर तैयारी कर रही है. कंपनी का टारगेट 40 करोड़ रुपये का सीरीज ए1 (Series A1) फंडिंग राउंड जमा करना है, ताकि दुनियाभर में इसका विस्तार कर सके और रक्षा जरूरतों के लिए 4 मीटर से कम और 1.5 मीटर क्लास वाले ज्यादा रिजॉल्यूशन के पेलोड बना सके. ईटीवी भारत की अनुभवा जैन से खास बातचीत में कंपनी के को-फाउंडर पुनीत बडेका ने मीरा और कंपनी की आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. सवाल: मीरा का वजन सिर्फ 502 ग्राम है, फिर भी यह नौ बैंड में तस्वीरें लेता है. इतने छोटे पेलोड में यह कमाल कैसे हुआ? जवाब: एआई-एट-द-एज वाला हिस्सा टेकमीस्पेस ने डेवलप किया है. हमने टेकमीस्पेस के साथ ही लॉन्च किया है. उन्होंने रीडआउट इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई मॉडल और कई सेंसर बनाए हैं, जो किसानों को फसल की सेहत, मिट्टी की सेहत और मिट्टी में नमी का एनालिटिक्स दे सकते हैं. यह डेटा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई और इस्तेमालों में भी काम आ सकता है. हमारी बड़ी खासियत अंतरिक्ष से डेटासेट कैप्चर करने की है, इसलिए इन एआई क्षमताओं का इस्तेमाल समुद्री निगरानी जैसे कामों में भी हो सकता है. जैसे, हम जहाजों की आवाजाही ट्रैक कर सकते हैं, जिन्हें इस छोटे पेलोड से अंतरिक्ष से पहचाना जा सकता है. सवाल: कॉन्टैक्ट करने और पहली तस्वीरें मिलने के बाद अगले कदम क्या होंगे? जवाब: पहला कदम पेलोड को वैलिडेट करना और अंतरिक्ष में उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट करना होगा. हमें डेटा जमा करके देखना होगा कि असल में यह सिस्टम हमें क्या दे रहा है और यह भी कि एआई इरादे के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं. हम अंतरिक्ष की असली परफॉर्मेंस की तुलना अपने डिज़ाइन और सिमुलेशन से की गई उम्मीदों से करेंगे. ऑप्टिकल सिस्टम हमने खुद डिजाइन और विकसित किया है, इसलिए हम इमेज क्वालिटी, जीएसडी और कुल ऑप्टिकल परफॉर्मेंस को भी परखेंगे और देखेंगे कि सिस्टम को और कहां बेहतर किया जा सकता है. हम यह भी देखेंगे कि इमेज क्वालिटी बनाए रखते हुए मौजूदा 502 ग्राम से वजन को और भी कम किया जा सकता है या नहीं. हमने जमीन पर, फील्ड और लैब दोनों में, प्रोडक्ट की काफी टेस्टिंग पहले ही कर ली है. अब अंतरिक्ष का डेटा टेस्ट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कमी है और कहां सुधार करना है. सवाल: मीरा से मिली सीख ईओएन के प्लान किए गए ज्यादा रिजॉल्यूशन वाले पेलोड्स, यानी सब-4-मीटर और 1.5 मीटर क्लास वाले सिस्टम में कैसे काम आएगी?