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फिजिकल गेम लाइब्रेरी का अंत: Sony अपने PlayStation के लिए पेश करेगी सिर्फ़ डिजिटल गेम्स

डिजिटल और डिस्क वर्जन के बीच का अंतर ई-बुक और प्रिंटेड किताब के बीच के अंतर जैसा ही है. फिजिकल वर्जन न होने का मतलब न केवल क्यूरेटेड लाइब्रेरी या कलेक्शन डिस्प्ले के साथ मिलने वाले डींगें हांकने के अधिकार का खत्म होना है, बल्कि इससे टाइटल के लिए सेकंड-हैंड मार्केट और दोस्तों के बीच उधार लेना भी खत्म हो जाता है.

हालांकि उस समय कुछ अफवाहें थीं कि डेवलपर बाद में डिस्क रिलीज़ कर सकता है, लेकिन Rockstar ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और साफ़ किया कि भविष्य में डिस्क वर्जन रिलीज़ करने का उनका कोई पक्का प्लान नहीं है.

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब गेमर्स पहले से ही 'Grand Theft Auto VI' के लिए Rockstar के सिर्फ़ डिजिटल रिलीज़ वाले प्लान से नाखुश हैं. गेम के फिजिकल बॉक्स के साथ एक रिडीम करने योग्य डिजिटल डाउनलोड कोड मिलेगा.

इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए, Sony Interactive Entertainment Content Communication के सीनियर डायरेक्टर सिड शुमन ने कहा कि "यह फ़ैसला ग्राहकों की पसंद और बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से ढलने के लिए लिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार फ़िज़िकल डिस्क से डिजिटल की ओर बढ़ रही है."

हैदराबाद: जनवरी 2028 से, Sony PlayStation कंसोल पर रिलीज़ होने वाले सभी नए गेम्स के लिए फिजिकल गेम डिस्क बनाना बंद कर देगा. इसका मतलब है कि नए गेम्स सिर्फ़ डिजिटल फ़ॉर्मेट में PlayStation Store पर और रिटेलर्स के पास डिजिटल कोड के तौर पर उपलब्ध होंगे.

Rockstar के बाद, Sony को भी लगता है कि फिजिकल डिस्क कम ज़रूरी होती जा रही हैं. एक ब्लॉग पोस्ट में शुमन ने कहा कि, "Sony Interactive Entertainment के लिए कंज्यूमर ट्रेंड्स के हिसाब से ढलना एक स्वाभाविक कदम है, क्योंकि डिजिटल मीडिया की पसंद फिजिकल डिस्क की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है. यह बदलाव हमें उस तरीके से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करेगा, जिससे आज हमारी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग गेम खेलना और उन तक पहुंचना पसंद करते हैं."

Sony के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए, वीडियो गेम मार्केट रिसर्च फर्म Niko Partners के डैनियल अहमद ने AFP से कहा कि, "मैं मानता हूं कि मैं भी - जो हमेशा कहता रहता हूं कि डिजिटल मार्केट का हिस्सा हर साल बढ़ता जा रहा है - यह देखकर हैरान हूं कि ऐसा इतनी जल्दी हो गया."

उन्होंने आगे कहा कि Sony ने 2020 में अपने लेटेस्ट कंसोल, PlayStation 5 को लॉन्च करके डिजिटल डाउनलोड की दिशा में कदम बढ़ाया था. इस कंसोल का एक वर्जन बिना डिस्क ड्राइव वाला भी था. उन्होंने आगे कहा कि Sony की इस घोषणा से काफी हद तक यह पक्का हो जाता है कि PS6 सिर्फ़ डिजिटल ही होगा.

इस बीच, Sony का कहना है कि इस बदलाव का पहले से रिलीज़ हो चुके गेम्स और जनवरी 2028 से पहले डिस्क फ़ॉर्मेट में रिलीज़ होने वाले गेम्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

शुमन ने कहा कि, "हम अपने रिसोर्स का इस्तेमाल ऐसे इनोवेशन को बढ़ावा देने में करते रहेंगे, जिससे खिलाड़ी गेम्स तक आसानी से पहुंच सकें और उन्हें नए गेम्स खरीदने के लिए विकल्प मिलें - चाहे वे रिटेलर्स से खरीदें या PlayStation Store से." साथ ही, उन्होंने फैंस को वर्ल्ड-क्लास गेमिंग एक्सपीरिएंस देने के अपने कमिटमेंट के बारे में भरोसा भी दिलाया.