ETV Bharat / technology

Emirtes 2027 में एयरपोर्ट्स पर लगाएगी एडवांस रोबोट्स, यात्रियों का करेंगे चेक-इन और संभालेंगे लगेज

Emirates Group ऐसे एडवांस रोबोट लॉन्च करने वाली है, जो यात्रियों के चेक-इन और सामान संभालने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देंगे.

Representative Photo
Emirates के विमान की तस्वीर (फोटो - Instagram/emirates)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Emirates Group 2027 की पहली तिमाही में एयरपोर्ट्स पर नए, एडवांस्ड रोबोट लाने की तैयारी कर रहा है. ये रोबोट फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करके यात्रियों के चेक-इन और सामान संभालने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देंगे.

Emirates Group में इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट कीनन हमज़ा ने ForsaTech 2026 के चौथे एडिशन में यह अहम जानकारी दी. Emirates ऐसे रोबोट बना रहा है, जो यात्री के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सामान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को खुद संभाल सकें.

यह पहल 'Sara' प्रोटोटाइप की सफलता पर आधारित है; 'Sara' अभी फेशियल रिकग्निशन और पासपोर्ट स्कैनिंग के ज़रिए चेक-इन प्रक्रिया पूरी करती है. हालांकि, नया रोबोट इससे आगे बढ़कर सीधे सामान लेगा और उसे पहुंचाएगा.

Representative Photo
Emirates के विमान की तस्वीर (फोटो - Instagram/emirates)

नए रोबोट की खासियतें और काम करने का तरीका
कीनन हमज़ा ने बताया कि नया रोबोट यात्री के पास आते ही उन्हें पहचान लेगा. यह यात्री के चेहरे को स्कैन करेगा, बैग लेगा, उसका वज़न करेगा और अपने-आप उस पर लगेज टैग लगा देगा. इस प्रोसेस में यात्री की पहचान करना, सीधे सूटकेस लेना, वज़न करना और टैग लगाना शामिल होगा.

नतीजतन, यात्रियों को काउंटर पर लाइन में लगने या स्टाफ़ की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे चेक-इन और सामान संभालने का पूरा प्रोसेस बहुत आसान और तेज़ हो जाएगा.

रोबोटिक्स लैब और व्यापक ऑटोमेशन
Emirates Group ने एक खास रोबोटिक्स लैब बनाई है. यह लैब ज़्यादा ऑटोमेशन के ज़रिए काम की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देती है. यह टेक्नोलॉजी सिर्फ़ पैसेंजर सर्विस तक ही सीमित नहीं है. कार्गो हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स और कुल मिलाकर सभी ऑपरेशन्स में भी ऑटोमेशन लागू किया जा रहा है.

ड्रोन का इस्तेमाल करके इंजन के पार्ट्स की जांच करने और पैलेट को मापने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गई है. Emirates का दावा है कि वह इस सेक्टर में ऐसा सिस्टम लागू करने वाली पहली कंपनी है.

Representative Photo
Emirates के विमान की तस्वीर (फोटो - Instagram/emirates)

ट्रैवल सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल
रोबोटिक्स के साथ-साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यात्रियों को ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड सर्विस देने में अहम भूमिका निभाएगा. AI का इस्तेमाल हर यात्री की पसंद और खान-पान की आदतों को समझने के लिए किया जाएगा.

यात्रियों के बहुत सारे डेटा और AI का इस्तेमाल करके भविष्य की ज़रूरतों का अनुमान लगाया जाएगा, जिससे सर्विस ज़्यादा प्रोएक्टिव और पर्सनलाइज़्ड हो सकेंगी. यात्रियों को कम रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सिस्टम उनकी पिछली पसंद के आधार पर सर्विस देगा.

2027 की पहली तिमाही में होगा लॉन्च
संभावना जताई जा रही है कि यह नई टेक्नोलॉजी 2027 की पहली तिमाही में पेश की जाएगी. Emirates Group एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और AI एप्लीकेशन के ज़रिए यात्रियों के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा है. पिछले तीन सालों में कई टेक्नोलॉजी से जुड़ी पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ को अब असल कामकाज में शामिल कर लिया गया है.

Representative Photo
Emirates के विमान की तस्वीर (फोटो - Instagram/emirates)

टेक्नोलॉजी में Emirates का निवेश
Emirates Group ने 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए रिकॉर्ड रेवेन्यू की जानकारी दी. ग्रुप का रेवेन्यू 41 बिलियन डॉलर (AED 150.5 बिलियन) तक पहुंच गया, जबकि टैक्स से पहले का प्रॉफ़िट 6.6 बिलियन डॉलर था. कैश एसेट्स बढ़कर 16.2 बिलियन डॉलर हो गए.

कंपनी ने एयरक्राफ्ट, सुविधाओं, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में कुल 4.9 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. Forsatech 2026 में 90 से ज़्यादा इवेंट्स और 60 प्रोजेक्ट्स के ज़रिए नई टेक्नोलॉजी को दिखाया गया.

TAGGED:

EMIRATES TO LAUNCH ROBOTS
EMIRATES ROBOTS
AI PASSENGER SERVICES
EMIRATES ROBOTS 2027
EMIRATES TO DEPLOY ROBOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.