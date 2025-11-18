ETV Bharat / technology

Elon Musk का Grok 4.1 लॉन्च, इमोशनल IQ में Gemini 2.5 Pro और GPT-5 को छोड़ा पीछे

Grok 4.1 अब पहले से ज़्यादा स्मार्ट, क्रिएटिव और भरोसेमंद AI बन गया है, जो यूज़र की टोन और इमोशन्स भी समझता है.

xAI's new Grok 4.1 model brings major upgrades to Emotional IQ and Creative Writing and is now the default model for Auto Mode.
xAI का नया Grok 4.1 मॉडल Emotional IQ और Creative Writing में बड़ा अपग्रेड लाया है और अब Auto Mode का डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुका है. (फोटो क्रेडिट: X/Grok)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 4:17 PM IST

हैदराबाद: एलन मस्क की एआई कंपनी xAI ने अपनी नए और अपग्रेडेड एआई मॉडल को लॉन्च किया है, जिसका नाम Grok 4.1 है. यह Grok 4 का अगला वर्ज़न है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से नया मॉडल नहीं है. हालांकि, यह एक बड़ा अपडेट जरूर है. कंपनी का दावा है कि नया वर्ज़न पहले से ज्यादा इमोशनली स्मार्ट, ज्यादा क्रिएटिव और काफी कम गलतियां करता है. आइए हम जानते हैं कि Grok 4.1 खास क्यों है?

1. चुपचाप किया रिलीज़

न्यूज़ पोस्ट के अनुसार xAI ने Grok 4.1 को 1 से 14 नवंबर के बीच बिना बताये चुपचाप रिलीज़ कर दिया था. कई यूज़र्स को जवाब चुनने का ऑप्शन दिया गया था, और उनमें से एक जवाब Grok 4.1 से होता था. यूज़र्स ने नए मॉडल को 64.78% बार पसंद किया, यानी साफ़ है कि अपग्रेड अच्छा लगा.

2. हर जगह उपलब्ध, बिना लॉगइन भी

एलन मस्क की कंपनी ने अपने इस नए मॉडल को सभी यूज़र्स के लिए और सभी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध कराया है. यूज़र्स अपने ग्रोक अकाउंट में लॉग-इन किए बिना इस नए मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि यह Auto Mode में यह डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुका है. आइए हम आपको बताते हैं कि नए मॉडल का यूज़ कहां-कहां कर सकते हैं:

  • Grok.com
  • X (Twitter)
  • Android App
  • iOS App

3. Emotional Intelligence में भारी सुधार

  • कंपनी के इंटरनल टेस्ट के मुताबिक Grok 4.1 ने EQ-Bench पर 1585 स्कोर किया है और Thinking Mode में 1586 स्कोर किया है.
  • यह स्कोर Gemini 2.5 Pro, Claude Opus 4, और GPT-5 से भी बेहतर बताया गया है.
  • इसका मतलब है कि अब Grok 4.1 एआई मॉडल आपकी बातों की टोन, मूड, और इमोशन्स को ज़्यादा अच्छे से पकड़कर उसी हिसाब से जवाब देता है.
Grok 4.1 Thinking in on the top on emontional intelligence benchmark
इमोशनल इंटेलीजेंस बेंचमार्क में सबसे आगे Grok 4.1 Thinking (फोटो क्रेडिट: xAI)

4. Creative Writing में भी कमाल

  • Grok 4.1 ने क्रिएटिव राइटिंग v3 टेस्ट में 1708.6 स्कोर किया, और कंपनी का दावा है कि यह Claude 4.5 Sonnet से भी आगे निकल गया है.
  • इसका मतलब है कि अब यह एआई मॉडल सोशल मीडिया पोस्ट, शॉर्ट स्टोरी, क्रिएटिव स्क्रिप्ट, कैप्शन, एड कॉपी सबकुछ पहले से ज्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव तरीके से बनाकर देगा.
Grok 4.1's scores on creative writing v3
क्रिएटिव राइटिंग में ग्रोक के नए मॉडल का स्कोर (फोटो क्रेडिट: xAI)

5. अब कम गलतियां होगी

  • xAI ने बताया कि Grok 4.1 अब पहले की तुलना में कम गलत जानकारी देता है.
  • इसका मतलब है कि इस एआई मॉडल में फैक्चुअल एरर काफी घट चुके हैं, जिससे ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ज़्यादा भरोसेमंद बन गया है.
Grok 4.1
Grok 4.1 को ज्यादा पसंद कर रहे यूज़र्स (फोटो क्रेडिट: xAI)

Grok 4 vs Grok 4.1 - तुलना

फीचरGrok 4Grok 4.1
इमोशनल इंटेलीजेंसनॉर्मल थापहले से काफी बेहतर है
क्रिएटिव राइटिंगअच्छा था अब टॉप-टियर रिजल्ट देता है
हैलुसिनेशनज्यादा गलतियां करता थाअब काफी कम गलतियां करता है
उपलब्धतासभी यूज़र्स के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्धसभी यूज़र्स के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
यूज़र्स प्रीफरेंस 64.78% ज्यादा यूज़र प्रीफरेंस

