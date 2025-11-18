ETV Bharat / technology

Elon Musk का Grok 4.1 लॉन्च, इमोशनल IQ में Gemini 2.5 Pro और GPT-5 को छोड़ा पीछे

xAI का नया Grok 4.1 मॉडल Emotional IQ और Creative Writing में बड़ा अपग्रेड लाया है और अब Auto Mode का डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुका है. ( फोटो क्रेडिट: X/Grok )

हैदराबाद: एलन मस्क की एआई कंपनी xAI ने अपनी नए और अपग्रेडेड एआई मॉडल को लॉन्च किया है, जिसका नाम Grok 4.1 है. यह Grok 4 का अगला वर्ज़न है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से नया मॉडल नहीं है. हालांकि, यह एक बड़ा अपडेट जरूर है. कंपनी का दावा है कि नया वर्ज़न पहले से ज्यादा इमोशनली स्मार्ट, ज्यादा क्रिएटिव और काफी कम गलतियां करता है. आइए हम जानते हैं कि Grok 4.1 खास क्यों है?

1. चुपचाप किया रिलीज़

न्यूज़ पोस्ट के अनुसार xAI ने Grok 4.1 को 1 से 14 नवंबर के बीच बिना बताये चुपचाप रिलीज़ कर दिया था. कई यूज़र्स को जवाब चुनने का ऑप्शन दिया गया था, और उनमें से एक जवाब Grok 4.1 से होता था. यूज़र्स ने नए मॉडल को 64.78% बार पसंद किया, यानी साफ़ है कि अपग्रेड अच्छा लगा.

2. हर जगह उपलब्ध, बिना लॉगइन भी

एलन मस्क की कंपनी ने अपने इस नए मॉडल को सभी यूज़र्स के लिए और सभी प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध कराया है. यूज़र्स अपने ग्रोक अकाउंट में लॉग-इन किए बिना इस नए मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि यह Auto Mode में यह डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुका है. आइए हम आपको बताते हैं कि नए मॉडल का यूज़ कहां-कहां कर सकते हैं: