ETV Bharat / technology

X Down: भारत समेत कई देशों में डाउन हुआ X (Twitter), काम नहीं कर रही ऐप और वेबसाइट

भारत समेत कई देशों में एक्स अचानक ठप पड़ गया, हजारों यूजर्स को ऐप, वेबसाइट और टाइमलाइन इस्तेमाल करने में परेशानी हुई. ( X )