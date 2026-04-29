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Elon Musk vs Sam Altman: कोर्ट में पहुंचा विवाद, एलन मस्क ने कहा- 'OpenAI मेरा आइडिया था'

ओपनएआई की तरफ से जवाब आया कि मस्क खुद कंपनी पर नियंत्रण चाहते थे और जब नहीं मिला तो मुकदमा दायर कर दिया. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच लंबे समय से चला आ रगा विवाद अब आखिरकार अदालत में भी पहुंच गया है. 28 अप्रैल 2026 को अमेरिका के ओकलैंड शहर की फेडरल कोर्ट में यह मुकदमा शुरू हो गया, जिसमें मस्क अपनी पुरानी कंपनी ओपनएआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ही 2015 में इस संगठन की नींव रखी थी. यहां तक शुरुआती फंड भी उन्होंने ही दिया, नाम का सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों को टीम में शामिल किया. उनका कहना है कि ओपनएआई को पूरी तरह से नॉन-प्रॉफिट रखा जाना था ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे मानव समाज के भले के लिए विकसित हो, किसी खास व्यक्ति या कंपनी के फायदे के लिए नहीं. मस्क ने बताया कि उन्होंने करीब 38 मिलियन डॉलर दिए थे और शुरुआत में यह तय था कि कोई भी इसमें व्यक्तिगत मुनाफा नहीं कमाएगा. लेकिन बाद में कंपनी ने अपना रुख बदल लिया. 2019 में फॉर-प्रॉफिट स्ट्रक्चर बनाया गया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी से अरबों डॉलर का निवेश आया. मस्क का आरोप है कि सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने मूल मिशन को धोखा दिया और चैरिटी को लूटकर निजी फायदे उठाए. वे 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मुआवजा मांग रहे हैं, जो ओपनएआई की चैरिटेबल ब्रांच को जाना चाहिए. साथ ही वे ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन को पद से हटाने और कंपनी को फिर से नॉन-प्रॉफिट बनाने की मांग कर रहे हैं. मस्क ने बताया कि उन्होंने ओपनएआई में करीब 38 मिलियन डॉलर का निवेश किया था. (Image Credit: Getty Images)