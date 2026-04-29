Elon Musk vs Sam Altman: कोर्ट में पहुंचा विवाद, एलन मस्क ने कहा- 'OpenAI मेरा आइडिया था'
मस्क ने अदालत में कहा- ओपनएआई की शुरुआत मानवता के भले के लिए की थी लेकिन बाद में इसका मिशन पूरी तरह बदल दिया गया.
Published : April 29, 2026 at 11:18 AM IST
हैदराबाद: एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच लंबे समय से चला आ रगा विवाद अब आखिरकार अदालत में भी पहुंच गया है. 28 अप्रैल 2026 को अमेरिका के ओकलैंड शहर की फेडरल कोर्ट में यह मुकदमा शुरू हो गया, जिसमें मस्क अपनी पुरानी कंपनी ओपनएआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ही 2015 में इस संगठन की नींव रखी थी. यहां तक शुरुआती फंड भी उन्होंने ही दिया, नाम का सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों को टीम में शामिल किया. उनका कहना है कि ओपनएआई को पूरी तरह से नॉन-प्रॉफिट रखा जाना था ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे मानव समाज के भले के लिए विकसित हो, किसी खास व्यक्ति या कंपनी के फायदे के लिए नहीं.
मस्क ने बताया कि उन्होंने करीब 38 मिलियन डॉलर दिए थे और शुरुआत में यह तय था कि कोई भी इसमें व्यक्तिगत मुनाफा नहीं कमाएगा. लेकिन बाद में कंपनी ने अपना रुख बदल लिया. 2019 में फॉर-प्रॉफिट स्ट्रक्चर बनाया गया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी से अरबों डॉलर का निवेश आया. मस्क का आरोप है कि सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने मूल मिशन को धोखा दिया और चैरिटी को लूटकर निजी फायदे उठाए. वे 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मुआवजा मांग रहे हैं, जो ओपनएआई की चैरिटेबल ब्रांच को जाना चाहिए. साथ ही वे ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन को पद से हटाने और कंपनी को फिर से नॉन-प्रॉफिट बनाने की मांग कर रहे हैं.
मस्क सीईओ बनना चाहते थे
कोर्ट में मस्क की गवाही के दौरान माहौल काफी गर्म रहा. उन्होंने कहा कि अगर चैरिटी को लूटना सही ठहरा दिया गया तो अमेरिका में पूरी चैरिटेबल सिस्टम खतरे में पड़ जाएगी. वहीं ओपनएआई की तरफ से वकील ने जवाब दिया कि मस्क खुद कंट्रोल हासिल करना चाहते थे और सीईओ बनना चाहते थे. जब उन्हें अपनी मर्जी नहीं मिली तो उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया. उन्होंने मस्क पर यह भी आरोप लगाया कि वे एआई सेफ्टी को लेकर गंभीर नहीं थे बल्कि अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे.
जज गोंजालेज रोजर्स ने दोनों पक्षों को सोशल मीडिया पर बयानबाजी कम करने की सलाह दी. मुकदमा माइक्रोसॉफ्ट को भी शामिल करता है क्योंकि कंपनी ने ओपनएआई में भारी निवेश किया है. यह केस सिर्फ दो बड़े बिजनेसमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री का भविष्य प्रभावित हो सकता है. ओपनएआई की वैल्यूएशन अब सैकड़ों बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है और आईपीओ की तैयारी चल रही है.
ट्रायल के नतीजे से पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को किस मकसद से विकसित किया जाना चाहिए- सिर्फ मुनाफे के लिए या मानवता के हित में. दोनों तरफ से बड़े-बड़े गवाह बुलाए जाएंगे और केस मई के मध्य तक चल सकता है. यह मुकदमा दिखाता है कि सिलिकॉन वैली में दोस्ती और बिजनेस के रिश्ते कितनी आसानी से बदल सकते हैं.